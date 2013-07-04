Оливер Насен примет участие в Туре Фландрии-2018

по ГВА у меня чет как то диссонанс какой то.

вот смотрел я на него в среду.желания полно,и вроде команда есть,а в НУЖНЫЕ моменты рядом НИКОГО.

а когда даже есть кто то-то ничего сделать не могут.

а ГВА не человек оркестр пока..не та форма.

его надо бережно везти на финиш в этом году.

иначе ни с какого колеса он не вылезет.

и если год назад Аверматыч запросто решал в одиночку,уезжая от всех,то в среду он много раз дераглся и его ОЧЕНЬ легко загащивали.

далеко не звездные гонщики.

какой отсюда вывод? а он прост-ГВА не торт в данный момент.

может именно поэтому он поехал в среду,а не стал ждать монумента.

понимая,что 1 апреля ему ничего не светит.