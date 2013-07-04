Оливер Насен примет участие в Туре Фландрии-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:48
Чемпион Бельгии Оливер Насэн выйдет на старт Тура Фландрии-2018
27-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен (Oliver Naesen) собирается стартовать на Туре Фландрии-2018, несмотря на ушиб колена, который получил в результате падения на Дварс дор Фландерен.
Чемпион Бельгии упал через 75 км после старта Дварс дор Фландерен, после чего сошёл с гонки. Его сразу отправили в больницу Гента на рентген, потому что Оливер Насен жаловался на сильную боль в колене. Медицинские тесты, проведённые в четверг, показали, что повреждений кости нет.
Оливер Насен принял решение выйти на старт Тура Фландрии-2018: «Врачи успокоили меня насчёт колена. Если всё будет хорошо, стартую на Туре Фландрии в воскресенье.
Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы упасть перед такой важной гонкой. Тем не менее, я остаюсь очень мотивированным перед этим главным стартом весны. Кроме того, мне не хочется пропускать Тур Фландрии, когда на мне майка чемпиона Бельгии. На Дварс дор Фландерен нам было трудно, но я знаю, что вся команда хочет быть сильной в воскресенье».
Состав команды AG2R La Mondiale на Тур Фландрии-2018: Нико Денц (Nico Denz), Руди Барьбе (Rudy Barbier), Тони Галлопан (Tony Gallopin), Оливер Насен (Oliver Naesen), Гедиминас Багдонас (Gediminas Bagdonas), Стейн Ванденберг (Stijn Vandenbergh), Жюльен Дюваль (Julien Duval).
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