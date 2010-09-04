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Петер Саган и Михал Квятковский о Милан-Сан-Ремо-2018

Михал Квятковски: «Мы проспали атаку Винченцо Нибали»

 

 

Польский гонщик команды Sky Михал Квятковский не смог защитить свой титул победителя Милан – Сан-Ремо, а действующему чемпиону мира Петеру Сагану не удалось подняться на первую ступень подиума итальянской классики.  Словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe финишировал 6-м, а Михал Квятковский – 11-м.

 

 

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Петер Саган: «После старта в сильный дождь, который, к счастью, не повлиял на финальную часть Милан – Сан-Ремо этого года, а также благодаря невысокой скорости, просев не был сильным, и на финиш приехала большая группа.

 

  Я не стал преследовать на Поджио, после спуска мне хотелось посмотреть, будет ли кто-то тащить до финиша, потому что шансы догнать Нибали всё ещё оставались. Но в итоге Винченцо оказался силён и финишировал первым.

 

  Я знал, что если начну догонять в одиночку, то мы бы его добрали, но проблема была в том, что никто не реагировал, они все ждали меня. Тогда я сказал себе: «Ладно, или Винченцо выиграет, или мы его догоним. Мы не догнали. И всё в порядке».

 

  Поздравляю Винченцо, он заслужил победу. Это красивая победа и для Италии и для велоспорта в целом. Я очень рад за него, потому что только он проявил смелость и взял прекрасную победу».

 

 

  Михал Квятковский: «Это был тяжёлый день в офисе. Я был в порядке, но финал получился довольно странным. Мы находились впереди на Чипрессе и Поджио, но когда Нибали атаковал, мы его немного проспали. Весь пелотон позволил ему уехать и набрать 15-20 секунд.

 

  Меня удивило, что другие команды, у которых были спринтеры, ничего не собирались предпринимать, а просто прекратили ехать. Я подумал, что они собираются идти ровным темпом без замедлений и безумных ускорений. Не знаю, было ли видно по видеозаписи, но я атаковал дважды. Но Саган сразу садился мне на колесо. Я почувствовал, что при таком сильном встречном ветре, который там был, просто поеду в никуда. У нас было только два гонщика, но у других команд больше двух. Что мы могли сделать? Трудно ехать гонку, когда в составе твоей команды нет спринтера.

 

  Нибали набрал значительное преимущество, и я подумал, что спринтерские команды собираются его догонять. Один раз я попробовал ускориться на спуске, но это было довольно рискованно, и меня сразу поймали.

 

  Всю гонку чувствовал себя отлично, мы брали ответственность, в правильные моменты находились впереди, но сложно остаться в игре в Сан-Ремо. Нужна удача и умение чувствовать атаки и то, как на них собирается реагировать пелотон. Сегодня Нибали был лучшим, от себя я ожидал большего. Жаль».

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Теги к статье: Петер Саган Михал Квятковский Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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  1. paziz

    Сегодня, 03:41 | Регистрация: 10.02.2018

    Не знаю, было ли видно по видеозаписи, но я атаковал дважды. Но Саган сразу садился мне на колесо Знакомая тактика Миш?

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:24 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Петер Саган
    Мы не догнали. И всё в порядке
    Петя молодец ))  tease

    михал с этими словами просто жалок. ему-б молчание - золото. а Петька типа проехал учебно-тренировочную классику, чтоб макнуть некоторых в их собственное ... нормально. и Спартак так Петю учил )

    в прошлом году, кстати, если-б не Алафилип, михал бы просто не догрёб до Пети.. эт чтоб не изображал из себя супер-реактора на чужие атаки

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи кэВ, великий финишер, надеюсь что сможешь восстановится быстро и без последствий для здоровья, я ещё жду тебя для того что бы открыть бутылочку шампанского празднуя твой рекорд на туре , ооочень надеюсь на это . удачи удачи .
  • Володя
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (4)
    Володя-Фото

    В свете нынешних отношений России с Британией так и хочется пошутить о русском следе в невзгодах Кавендиша в этом сезоне.:) Марк, выздоравливай!

  • CRUZE16042003
    Винченцо Нибали – победитель М ... (1)
    CRUZE16042003-Фото
    Молодец!!!Не очень к Нибали раньше, но после этой победы нет слов Красава!!!
  • Earl57
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (63)
    Earl57-Фото

    His ability to win both Grand Tours and monument Classics makes him a rarity in hyper-specialised modern cycling. He joins Felice Gimondi, Bernard Hinault and Merckx in the exclusive club of riders who have won all three Grand Tours and two different monuments.

    Нибали присоединяется к Феличе Жимонди, Бернару Ино и Мерксу в эксклюзивный клуб гонщиков, которые выигрывали все три Грантура и два разных Монумента.

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Михал Квятковски ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Петер Саган
    Мы не догнали. И всё в порядке
    Петя молодец ))  tease

    михал с этими словами просто жалок. ему-б молчание - золото. а Петька типа проехал учебно-тренировочную классику, чтоб макнуть некоторых в их собственное ... нормально. и Спартак так Петю учил )

    в прошлом году, кстати, если-б не Алафилип, михал бы просто не догрёб до Пети.. эт чтоб не изображал из себя супер-реактора на чужие атаки

  • rude_rider
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (63)
    rude_rider-Фото

    нуууу браво Нибали

    так выдать и это против толпы спринтеров..молодец

     

    какой там Саган его даже в тройке нет.

     

    Калеб просто зверь..или остальные бросили или он действительно настолько крут

  • Shalam s Urala
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (63)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Brodyazhnik
    Не люблю Нибали.
    Цитата: Николай Степаныч
    я совсем не фанат Нибали,
    Цитата: Александра
    никогда в жизни не болела за Нибали
    Цитата: Bulkins
    Один из самых нелюбимых гонщиков.
    Цитата: uran
    Нибали говнюк конечно
    мне, похоже, тоже Нибали что-то не нравится! ведь вчера именно из-за него (как позже оказалось) я покинул на финальные 10км МСР дружную семейную лепку пельменей! и меня из-за него всяко зафукали!!! rtfm

    dance

  • paziz
    Петер Саган и Михал Квятковски ... (2)
    paziz-Фото
    Не знаю, было ли видно по видеозаписи, но я атаковал дважды. Но Саган сразу садился мне на колесо Знакомая тактика Миш?
  • protur
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (63)
    protur-Фото

    Ну, что Нибали. Много раз писал о тебе. Безусловный герой!

    И когда подвозил Бассо к победе на Джиро, после 2-х годичного бана и тем самым дал ему возможность заключить на следующий год большой контракт и заработать денег, в конце концов. Вот за это, я тебя зауважал в первый раз. Ту Джиро мог спокойно забрать, но не стал и до конца выполнил свою Работу и не брыкался как Фрум, показывая свою силу. Впоследствии ты не раз восхищал меня неординарностью мышления и понимания тактики и стратегии борьбы за ГТ, не имея при этом «достаточно войск и снарядов». Сразу же приходит на память эпический 5-ый этап ТДФ 2014 (будто вчера еще) брусчатка под дождем – просто брависсимо. Сольная горная атака на 19 этапе ТДФ 2015 - подъем на вершину Железного креста (высшая категория), почти 60 км горного хода одиночку. Победа на этапе.

    Даже само понимание количества труда, который ты положил на алтарь своих побед, просто восхищает. Не имея преимущества в крутых горах (перед очевидными горняками экстра класса), ты тактически мудро стал тренировать спуски, езду в дождливую погоду, падения без последствий – т.е. искусное владение «инвентарем», супер выносливость и терпение холода. Вспомним 20-ый этап Джиро -13, когда картинка была только на финише. Было очень красивое и впечатляющее появление Нибали из пелены густого снега и выигрыш королевского этапа в розовой майке.

    Прошлогодняя Ломбардия и сегодняшняя МС – это очевидные грани мастерства, положенные на огромный и беспощадный труд!

    Браво Ченцо!

  • Earl57
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (63)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, в первой 10-ке итогового протокола представители 9 разных команд...и ни одного КВИК-СТЕПовца

    И ни одного скаевца. Все ждали, когда другие догонять будут.

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Ilia Koshevoy (Wilier Triestina - Selle Italia)

Tim Ariesen (Roompot NL Loterij)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 813
2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
10 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400

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