Петер Саган и Михал Квятковский о Милан-Сан-Ремо-2018

Михал Квятковски: «Мы проспали атаку Винченцо Нибали»

Польский гонщик команды Sky Михал Квятковский не смог защитить свой титул победителя Милан – Сан-Ремо, а действующему чемпиону мира Петеру Сагану не удалось подняться на первую ступень подиума итальянской классики. Словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe финишировал 6-м, а Михал Квятковский – 11-м.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «После старта в сильный дождь, который, к счастью, не повлиял на финальную часть Милан – Сан-Ремо этого года, а также благодаря невысокой скорости, просев не был сильным, и на финиш приехала большая группа.

Я не стал преследовать на Поджио, после спуска мне хотелось посмотреть, будет ли кто-то тащить до финиша, потому что шансы догнать Нибали всё ещё оставались. Но в итоге Винченцо оказался силён и финишировал первым.

Я знал, что если начну догонять в одиночку, то мы бы его добрали, но проблема была в том, что никто не реагировал, они все ждали меня. Тогда я сказал себе: «Ладно, или Винченцо выиграет, или мы его догоним. Мы не догнали. И всё в порядке».

Поздравляю Винченцо, он заслужил победу. Это красивая победа и для Италии и для велоспорта в целом. Я очень рад за него, потому что только он проявил смелость и взял прекрасную победу».

Михал Квятковский: «Это был тяжёлый день в офисе. Я был в порядке, но финал получился довольно странным. Мы находились впереди на Чипрессе и Поджио, но когда Нибали атаковал, мы его немного проспали. Весь пелотон позволил ему уехать и набрать 15-20 секунд.

Меня удивило, что другие команды, у которых были спринтеры, ничего не собирались предпринимать, а просто прекратили ехать. Я подумал, что они собираются идти ровным темпом без замедлений и безумных ускорений. Не знаю, было ли видно по видеозаписи, но я атаковал дважды. Но Саган сразу садился мне на колесо. Я почувствовал, что при таком сильном встречном ветре, который там был, просто поеду в никуда. У нас было только два гонщика, но у других команд больше двух. Что мы могли сделать? Трудно ехать гонку, когда в составе твоей команды нет спринтера.

Нибали набрал значительное преимущество, и я подумал, что спринтерские команды собираются его догонять. Один раз я попробовал ускориться на спуске, но это было довольно рискованно, и меня сразу поймали.

Всю гонку чувствовал себя отлично, мы брали ответственность, в правильные моменты находились впереди, но сложно остаться в игре в Сан-Ремо. Нужна удача и умение чувствовать атаки и то, как на них собирается реагировать пелотон. Сегодня Нибали был лучшим, от себя я ожидал большего. Жаль».