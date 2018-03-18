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Тур Лангкави. Этап 4. Риккардо Минали одерживает красивую победу на финише в Пекане

    Тур Лангкави. Этап 4. Риккардо Минали одерживает красивую победу на финише в Пекане

 



Очередной равнинный этап протяженностью 183,8 км проехали сегодня гонщики из Дунгуна в Пекан. Жаркий день по экзотическим местам Малайзии завершился ожидаемым спринтерским финишем, победу в котором одержал молодой итальянский спринтер «Астаны» Риккардо Минали.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 



- Я очень счастлив своей победе. Сегодня у меня была супер сильная команда, которая была очень впечатляюща, особенно на последних 2 км. Эта победа очень важна для меня, так как я посвятил ее Микеле Скарпони. Уже почти год как его нет, но он всегда с нами в наших сердцах, я безумно рад, что мне удалось победить в память о нем, - сказал Риккардо Минали после финиша.

Это вторая победа гонщика на малазийской гонке. По итогам 4 этапов Минали также награждается зеленой майкой лучшего спринтера гонки.

- Сегодня был довольно спокойный день. Гонщики провели ровную гонку, настраивались на финал. Были готовы к боковому ветру, два раза группа рвалась, но наши ребята были всегда впереди. Последние 2 км провели на первых позициях, все повороты прошли первыми, благодаря чему избежали завалов, которые были на последних километрах дистанции. Ребята отработали на максимум, Минали также отлично сделал свое дело. Дальше готовимся к завтрашнему дню, - прокомментировал спортивный директор «Астаны» Сергей Яковлев.

Завтра гонщиков ожидает один из самых важных этапов Тура Лангкави 2018 с финишем в гору, который должен внести перемены в генеральную классификацию гонки.

На сегодняшний день лидером генеральной классификации гонки является канадец Адам Де Вос, Риккардо Минали на четвертой позиции, уступая лидеру 1:09, казахстанец Евгений Гидич поднимается с 9 на 6 место, 1:26 позади желтой майки.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team
    

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Теги к статье: Тур Лангкави Tour de Langkawi Asia Tour гонка Тура Азии Риккардо Минали Astana

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Zhanzhak-Фото
    Во первых спасибо, что поправили. Во вторых каждый имеет право на своё мнение. Вам показалось что я оправдываю Фрума? Нет. Я просто высказалась на тему, что дело скорее всего замнут, как многие тут предполагали. К сожалению, мнения болельщиков ни кто не учитывает. Надеюсь здесь Вы со мной согласны? Антидопинговый комитет, трибунал... это сила, да. На тему допинга можно размышлять долго. Попадались, попадаются и будут попадаться. К сожалению. Но, бороться с этим надо, согласна. Да и спортсмены в первую очередь люди, которые тоже склонны к тщеславию. Просто будущее спортсмена, на сегодняшний день ( и опять к сожалению) зависит от принадлежности к стране. Вспомним зимнюю Олимпиаду. Росийских спортсменов вон как порешили, многих за мифический допинг, а тут нарушение на лицо, но ищут оправдание. И найдут. Политика. Хотя и в пелотоне есть недовольные , один из них Тони Мартин. Который очень резко высказался на этот счёт. Мне интересно, а Контадор высказывался на счёт Фрума? Интересно было бы его мнение узнать. А насчёт Ваших детей, вырастут сами во всем разберутся, главное правильные вещи им говорить и личный пример показывать. У самой дети растут, но сына в проф спорт не отдам. Он шинкиокушинкай занимается пока и этого хватит. Это мое мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
    А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
    А вы даете оказывается!!!!?))))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да я думаю теперь он выиграет 20 этапов на тур де франс
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom – RusVelo рассчитывает ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Каждый год жду новую ,неординарную афишу с е3 харелбеке.
  • kimi
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    kimi-Фото

    на лангкави спринтеры астаны часто побеждают, гвардеец, а теперь минали

  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    может мнения и разные, а последствия одних и тех же ситуаций объясните, что случай контадора, канело альвареса, американцев на олимпиаде в пекине с этим кленом.
  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    грамотно сказано. поддерживаю
  • sashaney
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    sashaney-Фото
    Жанна, во первых "Талмуд". Во вторых: каждый несёт ответсвенность за свои поступки. Я не хочу рассуждать о том, что знал и не знал Фруми. И как это получилось. Получилось - факт. Нарушение правил - факт. Наказание --- ??? Прод доктора: если в суде адвокат не сможет Вас отстоять в тюрьму ЕГО не посадят. У меня дети на вело катаются. Я хочу, чтобы они не касались грязи (насколько возможно). Как мне им подносить про "доктора не доглядели"?
  • velodoctor
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    velodoctor-Фото
    И жаль.

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