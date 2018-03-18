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- Дата:
- Сегодня, 17:17
Тур Лангкави. Этап 4. Риккардо Минали одерживает красивую победу на финише в Пекане
Очередной равнинный этап протяженностью 183,8 км проехали сегодня гонщики из Дунгуна в Пекан. Жаркий день по экзотическим местам Малайзии завершился ожидаемым спринтерским финишем, победу в котором одержал молодой итальянский спринтер «Астаны» Риккардо Минали.
Photo credit: ©Bettiniphoto
- Я очень счастлив своей победе. Сегодня у меня была супер сильная команда, которая была очень впечатляюща, особенно на последних 2 км. Эта победа очень важна для меня, так как я посвятил ее Микеле Скарпони. Уже почти год как его нет, но он всегда с нами в наших сердцах, я безумно рад, что мне удалось победить в память о нем, - сказал Риккардо Минали после финиша.
Это вторая победа гонщика на малазийской гонке. По итогам 4 этапов Минали также награждается зеленой майкой лучшего спринтера гонки.
- Сегодня был довольно спокойный день. Гонщики провели ровную гонку, настраивались на финал. Были готовы к боковому ветру, два раза группа рвалась, но наши ребята были всегда впереди. Последние 2 км провели на первых позициях, все повороты прошли первыми, благодаря чему избежали завалов, которые были на последних километрах дистанции. Ребята отработали на максимум, Минали также отлично сделал свое дело. Дальше готовимся к завтрашнему дню, - прокомментировал спортивный директор «Астаны» Сергей Яковлев.
Завтра гонщиков ожидает один из самых важных этапов Тура Лангкави 2018 с финишем в гору, который должен внести перемены в генеральную классификацию гонки.
На сегодняшний день лидером генеральной классификации гонки является канадец Адам Де Вос, Риккардо Минали на четвертой позиции, уступая лидеру 1:09, казахстанец Евгений Гидич поднимается с 9 на 6 место, 1:26 позади желтой майки.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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