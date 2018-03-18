    Тур Лангкави. Этап 4. Риккардо Минали одерживает красивую победу на финише в Пекане

Во первых спасибо, что поправили. Во вторых каждый имеет право на своё мнение. Вам показалось что я оправдываю Фрума? Нет. Я просто высказалась на тему, что дело скорее всего замнут, как многие тут предполагали. К сожалению, мнения болельщиков ни кто не учитывает. Надеюсь здесь Вы со мной согласны? Антидопинговый комитет, трибунал... это сила, да. На тему допинга можно размышлять долго. Попадались, попадаются и будут попадаться. К сожалению. Но, бороться с этим надо, согласна. Да и спортсмены в первую очередь люди, которые тоже склонны к тщеславию. Просто будущее спортсмена, на сегодняшний день ( и опять к сожалению) зависит от принадлежности к стране. Вспомним зимнюю Олимпиаду. Росийских спортсменов вон как порешили, многих за мифический допинг, а тут нарушение на лицо, но ищут оправдание. И найдут. Политика. Хотя и в пелотоне есть недовольные , один из них Тони Мартин. Который очень резко высказался на этот счёт. Мне интересно, а Контадор высказывался на счёт Фрума? Интересно было бы его мнение узнать. А насчёт Ваших детей, вырастут сами во всем разберутся, главное правильные вещи им говорить и личный пример показывать. У самой дети растут, но сына в проф спорт не отдам. Он шинкиокушинкай занимается пока и этого хватит. Это мое мнение.