Тур Омана. Магнус Корт одерживает победу в спринте после прекрасной работы «Астаны»

Гонщик команды «Астана» Магнус Корт одержал прекрасную победу в спринте из небольшой группы лидеров на 4-м этапе «Тура Омана» с финишем около Министерства Туризма в Маскате. Другой представитель «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал лидером в классификации лучшего молодого гонщика.

Photo credit: ©Bettiniphoto



- Я очень рад этой победе! Хочу поблагодарить всю команду за огромную поддержку сегодня, особенно, Алексея Луценко, который великолепно отработал на последних километрах. Он был очень силен, работая впереди, держа на расстоянии вторую группу позади и вывозя меня для финального спринта! Я неплохо чувствовал себя сегодня, и в спринте постарался сделать максимум для победы! Да, в конце концов, я сделал это! Я был близок к победе уже несколько раз в этом сезоне – и на «Дубай Туре» и даже здесь, в Омане, где я финишировал в числе первых. Но, победа – всегда победа. Сегодня все прошло просто великолепно, команда была очень сильна, поэтому у нас все получилось. На протяжении этапа все было хорошо, однако за километр до вершины последнего подъема у меня был трудный момент – впереди начались атаки, скорость поднялась, а наши гонщики начали отвечать на действия соперников. Но, все закончилось хорошо. Я очень рад, что получилось выиграть, но я очень рад и тому, как начался для меня этот дебютный сезон в составе «Астаны». Мне, также, было приятно, что на финише был наш генеральный менеджер Александр Винокуров и можно было разделить этот успех с ним и всей командой, - рассказал после финиша Магнус Корт.



Четвертый этап «Тура Омана» стартовал в Йити (Аль Сифах) и финишировал около Министерства Туризма в Маскате через 117,5 километров. Весь день стояла жаркая погода, а дистанция этапа насчитывала целый ряд подъемов, включая тройное прохождение Бушер Аль Амерат.



На заключительном подъеме после того, как был настигнут последний из гонщиков отрыва, в группе фаворитов начались атаки. Однако, гонщики «Астана» находились впереди и полностью контролировали то, что происходило. В итоге, все фавориты прибыли к заключительным километрам вместе. В этот момент Алексей Луценко взял гонку под свой контроль, выйдя вперед и поведя к победе Магнуса Корта.



Магнус оказался сильнейшим в спринте, опередив двух итальянцев, Джованни Висконти и Альберто Беттиоля. Луценко и лидер «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировали в этой же группе, заняв 14-е и 16-е места, соответственно.



Помимо победы на этапе, Мигель Анхель Лопес возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, надев белую майку.



- Этап получился трудным, но я чувствовал себя хорошо. Ноги были в порядке и, в целом, после первых четырех этапов я нахожусь там, где и планировал. Я рад победе Магнуса, это очень красивый успех. Также, приятно в качестве бонуса получить белую майку. Это моя первая майка в этом сезоне. Завтра у нас решающий этап, посмотрим, что у нас получится, - рассказал Мигель Анхель Лопес.



Бельгиец Грег Ван Авермат продолжает лидировать в общем зачете гонки, Алексей Луценко занимает 2-е место, уступая лидеру 9 секунд. Мигель Анхель Лопес поднялся на 5-е место (+0.24).



«Астана» лидирует в общекомандной классификации.



Завтра пройдет ключевой этап «Тура Омана»: 152 км с восхождением на знаменитый подъем Зеленая Гора.







Пресс-релиз команды Astana Pro Team