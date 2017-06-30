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Тур Омана. Магнус Корт одерживает победу в спринте после прекрасной работы «Астаны»

Тур Омана. Магнус Корт одерживает победу в спринте после прекрасной работы «Астаны»

 

 

Гонщик команды «Астана» Магнус Корт одержал прекрасную победу в спринте из небольшой группы лидеров на 4-м этапе «Тура Омана» с финишем около Министерства Туризма в Маскате. Другой представитель «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал лидером в классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

Тур Омана. Магнус Корт одерживает победу в спринте после прекрасной работы «Астаны»

Photo credit: ©Bettiniphoto

 


- Я очень рад этой победе! Хочу поблагодарить всю команду за огромную поддержку сегодня, особенно, Алексея Луценко, который великолепно отработал на последних километрах. Он был очень силен, работая впереди, держа на расстоянии вторую группу позади и вывозя меня для финального спринта! Я неплохо чувствовал себя сегодня, и в спринте постарался сделать максимум для победы! Да, в конце концов, я сделал это! Я был близок к победе уже несколько раз в этом сезоне – и на «Дубай Туре» и даже здесь, в Омане, где я финишировал в числе первых. Но, победа – всегда победа. Сегодня все прошло просто великолепно, команда была очень сильна, поэтому у нас все получилось. На протяжении этапа все было хорошо, однако за километр до вершины последнего подъема у меня был трудный момент – впереди начались атаки, скорость поднялась, а наши гонщики начали отвечать на действия соперников. Но, все закончилось хорошо. Я очень рад, что получилось выиграть, но я очень рад и тому, как начался для меня этот дебютный сезон в составе «Астаны». Мне, также, было приятно, что на финише был наш генеральный менеджер Александр Винокуров и можно было разделить этот успех с ним и всей командой, - рассказал после финиша Магнус Корт.

Четвертый этап «Тура Омана» стартовал в Йити (Аль Сифах) и финишировал около Министерства Туризма в Маскате через 117,5 километров. Весь день стояла жаркая погода, а дистанция этапа насчитывала целый ряд подъемов, включая тройное прохождение Бушер Аль Амерат.

На заключительном подъеме после того, как был настигнут последний из гонщиков отрыва, в группе фаворитов начались атаки. Однако, гонщики «Астана» находились впереди и полностью контролировали то, что происходило. В итоге, все фавориты прибыли к заключительным километрам вместе. В этот момент Алексей Луценко взял гонку под свой контроль, выйдя вперед и поведя к победе Магнуса Корта.

Магнус оказался сильнейшим в спринте, опередив двух итальянцев, Джованни Висконти и Альберто Беттиоля. Луценко и лидер «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировали в этой же группе, заняв 14-е и 16-е места, соответственно.

Помимо победы на этапе, Мигель Анхель Лопес возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, надев белую майку.

- Этап получился трудным, но я чувствовал себя хорошо. Ноги были в порядке и, в целом, после первых четырех этапов я нахожусь там, где и планировал. Я рад победе Магнуса, это очень красивый успех. Также, приятно в качестве бонуса получить белую майку. Это моя первая майка в этом сезоне. Завтра у нас решающий этап, посмотрим, что у нас получится, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

Бельгиец Грег Ван Авермат продолжает лидировать в общем зачете гонки, Алексей Луценко занимает 2-е место, уступая лидеру 9 секунд. Мигель Анхель Лопес поднялся на 5-е место (+0.24).

«Астана» лидирует в общекомандной классификации.

Завтра пройдет ключевой этап «Тура Омана»: 152 км с восхождением на знаменитый подъем Зеленая Гора.


Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты 4 этапа Тура Омана-2018

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Теги к статье: Магнус Корт Astana Тур Омана Tour of Oman Asia Tour

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  1. Бакеша

    Вчера, 19:06 | Регистрация: 1.02.2018

    Просто молодцы!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну, теперь выход супермена.

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Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Комментарии

  • M-07
    Крис Фрум об отношении к нему ... (92)
    M-07-Фото
    Отставания в горах, а потом догонялки называются тактической раскладкой Чем плох ровный хороший темп с накатыванием в конце дистанции? Тем, что смотрится не так зрелищно, как рваный темп с ускорениями-замедлениями, который обычно демонстрируют другие? Неужели так интересно смотреть, как все пытаются идти по одной и той же тактике, только одни пытаются при этом оторваться от остальных, а другие удержаться и по возможности опередить соперников? А вот других тактических раскладок не хватает велоспорту вообще, мало разнообразия в тактиках, не знаю, почему. И очень не хватает в тех же горах велосипедистов, которые бы равномерно раскладывали силы в горе, а не мчались за другими, пытаясь удержаться вместе с ними или сразу от всех удрать.
    Мне просто надоедает смотреть, как 100500 раз друг друга атакуют и догоняют, караулят и прочее. Сам велоспорт нравится, но думаю, что он мог быть интереснее.
  • SVS
    Крис Фрум об отношении к нему ... (92)
    SVS-Фото
    Дык это... Показатель на таком чуток, ещё не таким добрым станешь :-)[img]
    https://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003754/3754828.jpg[/img]
  • marketbk
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    А Скай смотрю жжет напалмом по все "фронтам"))) Эх жаль Сиваков пока не в гонках, может тоже попал бы в эту "струю", а то может прикроют скоро))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    Меньше надо "вякать" в твиттере по поводу Фрума. Сам небось тоже не только наждачкой на сидушке свои 4-е титула ЧМ заработал))). Вон Киттель тоже отписался и на Туре Дубая и ... в пролете))

  • Astanaforever
    Тур Омана. Магнус Корт одержив ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну, теперь выход супермена.
  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    Astanaforever-Фото
    Да, время Тони Мартина ушло. Или так повлияла погоня за большим баблом в Кате?
  • motte
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Вьюер, пока бежал к Томасу, походу устал больше Томаса..
    а Томас-типа сложно ожидать от себя, чего то в начале сезона..я не ожидал )))

    Типа того...как на ПН -2016-:)

  • RVL
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    RVL-Фото

    Вьюер, пока бежал к Томасу, походу устал больше Томаса..

    а Томас-типа сложно ожидать от себя, чего то в начале сезона..я не ожидал )))

  • Бакеша
    Тур Омана. Магнус Корт одержив ... (2)
    Бакеша-Фото
    Просто молодцы!
  • BaTman
    Вольта Альгарве-2018. Этап 2 (4)
    BaTman-Фото

     В этом году, все биороботы уже с весны рвут. Интересно до осени так и будут феерить или всё же кончатся батарейки. 

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
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10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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