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Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

Микель Ланда о 19-м этапе Джиро д’Италия-2017

 

 

  Микель Ланда (Mikel Landa) после разочарования от падения, перечеркнувшего его шансы в борьбе за общий зачёт, и двух вторых мест на этапах Джиро д’Италия-2017, наконец, стал победителем 19-го этапа с горным финишем на Пьянкавалло.

 

  27-летний испанский гонщик команды Sky отобрался в многочисленный отрыв вместе со своим товарищем по команде Себастьяном Энао,  который закрывал опасные атаки на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло, а за 12,5 км до финиша атаковал в одиночку, создал просвет, и уехал от своих соперников. У Микеля Ланды было достаточно времени отпраздновать третью в карьере победу на этапе Джиро д'Италия, так как ближайших преследователей он опередил на финише на 1 минуту 49 секунд.

 

 Помимо победы на этапе Микель Ланда выполнил и вторую задачу, которую поставил перед собой на Джиро д’Италия-2017 – практически гарантировал себе победу в горной классификации, опередив ближайшего соперника Луиса-Леона Санчеса (Astana) на 106 очков.

 

  Свою победу Микель Ланда посвятил Микеле Скарпони, трагически ушедшему из жизни в апреле этого года. Вместе с Микеле Скарпони Ланда выступал два года в  команде Astana.

 

Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

 

 Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

  Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

 

Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Микель Ланда: «На этой Джиро д’Италия всё может измениться очень быстро. Последние два дня были тяжёлыми, но сегодня ситуация поменялась. Я хотел сильно выступить на последней неделе, и продолжал попытки взять победу. Я счастлив, что, наконец, всё получилось. Честно говоря, не знаю, на какой позиции я был бы, не случись того падения. Возможно, смогу показать это в следующем году.

 

  Трагическая смерть Скарпони лишила нас друга. Мы вспоминаем его каждый день, и я не хотел упускать шанса напомнить о нём, одержав победу.

 

 Наверное, это моя самая красивая победа в карьере.  Я видел, что все за мной следили. Ключом к моему успеху сегодня было присутствие со мной в отрыве моего товарища по команде Себастьяна (Энао). Он отлично отработал на первых  километрах подъёма, контролируя соперников.

 

  Мне было очень тяжело на последних пяти километрах, я знал, что меня преследуют, и продавливал, продавливал и продавливал. Чему я научился, проиграв дважды за последние несколько дней? Никогда не сдаваться и верить в себя. Я очень счастлив выиграть, особенно, потому, что здесь моя семья.

 

  Думаю, эта победа и моё выступление на Джиро д’Италия показали, что я всё ещё могу пытаться одержать победу на Гран-туре. В прошлом году я уехал домой с гонки на 9-м или 10-м этапе. В этом году попал в завал. Но у меня отлично идёт третья неделя, надеюсь, это знак того, что я могу добиться, и это поможет людям поверить в мои способности. И, возможно, я смогу остаться в команде Sky.

 

  Мы планировали мой сезон вокруг Джиро д’Италия, на оставшуюся часть сезона планов ещё нет. Но команде может понадобиться горняк на Тур де Франс, и им могу быть я, посмотрим».

 

 

Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2017

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • rdktr
    Наиро Кинтана и Винченцо Нибал ... (31)
    rdktr-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    как бы не выступил,но труса бы точно не праздновал.
    да и раздельщик Контадор отличный.
    и Даунхильщик не слабый.
    в тройке был бы ЖЕЛЕЗНО.
    при таком,звездном составе нынешней Джиро.

    Согласен практически во всем. 

    Подиум нееееет, только быть первым.

     

    PS

    Очень жду TDF-2017

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    Tom_Boonen-Фото

    Том сегодня совсем сглупил, ему ни в коем случае нельзя было в такой момент опускаться в низ пелотона. И как не странно помог ему так часто кем-то вспоминаемый "голландский союз". Вот только в конце-концов два из трех этих голландцев проиграли больше всех, вполне возможно, из-за первой части этапа.

    Но прогнозировать что-то сложно на завтра. Вчера казалось, что Юнгельс уже никакой, а сегодня смог удержаться со своими главными фаворитами. И, как и Дюмолен, остаётся главным фаворитом на "свою" майку с учётом разделки.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Хирт мне тоже понравился на паре этапов, но,
    С чего вдруг Хирт настоящий герой этапа и всей гонки? 

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Berdok
    раскрыт секрет успеха - ничего не делай и будет тебе Джира, ТдФ, Вуэльта \нужное подчеркнуть\

    Не, Тура не будет. Джиро, Вуэльта на "ура" потдаются, а вот на Туре нужно что-то изображать.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: sixpack
    сильнейший не тот, кто сильнее, а тот, кто победил

    Золотые Слова! 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Слава, Привет тебе! Забей! )
    Ты лучше скажи, когда в последний раз показали
    на Джиро Васю? А? И что это значит? ) Догадываешься? ;)

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А вы попробуйте представить себя на его месте )
    Вот я над вами посмеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Что понять? Что это была разделка хрен знает когда и что форма гонцов, состояние их здоровья, рельеф и ветер ТОГДА и в ВОСКРЕСЕНЬЕ несопостовимы?

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    Смотрите время комментария ))
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото

    Ричи? Подиум? Это он вам обещал? )

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9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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