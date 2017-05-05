  Микель Ланда посвятил победу на 19-м этапе Джиро д'Италия-2017 Микеле Скарпони

Микель Ланда о 19-м этапе Джиро д’Италия-2017

Микель Ланда (Mikel Landa) после разочарования от падения, перечеркнувшего его шансы в борьбе за общий зачёт, и двух вторых мест на этапах Джиро д’Италия-2017, наконец, стал победителем 19-го этапа с горным финишем на Пьянкавалло.

27-летний испанский гонщик команды Sky отобрался в многочисленный отрыв вместе со своим товарищем по команде Себастьяном Энао, который закрывал опасные атаки на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло, а за 12,5 км до финиша атаковал в одиночку, создал просвет, и уехал от своих соперников. У Микеля Ланды было достаточно времени отпраздновать третью в карьере победу на этапе Джиро д'Италия, так как ближайших преследователей он опередил на финише на 1 минуту 49 секунд.

Помимо победы на этапе Микель Ланда выполнил и вторую задачу, которую поставил перед собой на Джиро д’Италия-2017 – практически гарантировал себе победу в горной классификации, опередив ближайшего соперника Луиса-Леона Санчеса (Astana) на 106 очков.

Свою победу Микель Ланда посвятил Микеле Скарпони, трагически ушедшему из жизни в апреле этого года. Вместе с Микеле Скарпони Ланда выступал два года в команде Astana.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Микель Ланда: «На этой Джиро д’Италия всё может измениться очень быстро. Последние два дня были тяжёлыми, но сегодня ситуация поменялась. Я хотел сильно выступить на последней неделе, и продолжал попытки взять победу. Я счастлив, что, наконец, всё получилось. Честно говоря, не знаю, на какой позиции я был бы, не случись того падения. Возможно, смогу показать это в следующем году.

Трагическая смерть Скарпони лишила нас друга. Мы вспоминаем его каждый день, и я не хотел упускать шанса напомнить о нём, одержав победу.

Наверное, это моя самая красивая победа в карьере. Я видел, что все за мной следили. Ключом к моему успеху сегодня было присутствие со мной в отрыве моего товарища по команде Себастьяна (Энао). Он отлично отработал на первых километрах подъёма, контролируя соперников.

Мне было очень тяжело на последних пяти километрах, я знал, что меня преследуют, и продавливал, продавливал и продавливал. Чему я научился, проиграв дважды за последние несколько дней? Никогда не сдаваться и верить в себя. Я очень счастлив выиграть, особенно, потому, что здесь моя семья.

Думаю, эта победа и моё выступление на Джиро д’Италия показали, что я всё ещё могу пытаться одержать победу на Гран-туре. В прошлом году я уехал домой с гонки на 9-м или 10-м этапе. В этом году попал в завал. Но у меня отлично идёт третья неделя, надеюсь, это знак того, что я могу добиться, и это поможет людям поверить в мои способности. И, возможно, я смогу остаться в команде Sky.

Мы планировали мой сезон вокруг Джиро д’Италия, на оставшуюся часть сезона планов ещё нет. Но команде может понадобиться горняк на Тур де Франс, и им могу быть я, посмотрим».