Тур Омана. Двойной успех «Астаны» на Зеленой Горе

Без сомнений, сегодняшний день был днем «Астаны» на «Туре Омана». Вся команда провела невероятную гонку на королевском 5-м горном этапе, а в финале Мигель Анхель Лопес и Алексей Луценко продемонстрировали настоящее велосипедное шоу на склонах знаменитой Зеленой Горы.



В итоге, при мощнейшей поддержке команды, оба гонщика провели двойную атаку за 1,5 километра до финиша, которая завершилась двойным успехом: Мигель Анхель Лопес одержал победу, а Алексей Луценко финишировал вторым, надев красную майку лидера общего зачета «Тура Омана».

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- Прекрасный день для нас! Я очень доволен сегодняшней победой! И очень приятно было видеть такую сильную команду «Астана»! Я отлично чувствовал себя сегодня, ноги на подъеме работали идеально. На самом деле, никто особо и не атаковал в горе, поэтому мы просто следовали нашему плану и после замечательной работы товарищей, мы отъехали вместе с Алексеем. Конечно, подъем был очень сложным, но нам удалось пройти его в том темпе, который был удобен нам. И, в конце концов, мы выиграли этап! Приятное чувство от этой победы и о того, как для меня начался этот сезон, - рассказал Мигель Анхель Лопес после финиша.



- В первую очередь, я хочу поблагодарить мою команду. Парни были очень сильны! Вся команда была едина, сконцентрирована и мотивирована, начиная с нулевого километра и самого финиша. Какую невероятную работу на протяжении всего этапа проделал Никита Стальнов! Также, Танел Кангерт и Омар Фраиле оказали большую поддержку. Вчерашний наш победитель Магнус Корт тоже был впереди и очень сильно помог. На финальном подъеме Ян Хирт отработал на все 100%, подготовив момент для нашей атаки. За 2 километра до финиша впереди гонки остались лишь трое гонщиков «Астаны», и это было незабываемо. Мигель Анхель был сильнейшим на сегодняшней горе, и его победа более, чем заслужена. Ну а я наслаждаюсь своим лидерством в общем зачете и этой красной майкой. Впереди еще один этап, и на данный момент я не думаю о возможной победе, пока хочу сфокусироваться на заключительном дне в Омане, - рассказал Алексей Луценко.



Вскоре после старта в местечке Самоил в отрыв уехали 6 гонщиков, который быстро набрали более 5 минут преимущества. Отрыв провел хорошую гонку, так что его нейтрализовали уже на подступах к Зеленой Горе. Команда «Астана» мощно работала впереди пелотона на протяжении всего этапа. За 3 км до финиша Ян Хирт вышел вперед небольшой группы фаворитов, подняв скорость. Последовать за ним смогли лишь Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко и испанец Горка Исагирре. Позже, двум гонщикам «Астаны» удалось провести двойную атаку и приехать на финиш вместе, разделив радость командного успеха. Третьим стал испанец Хесус Эррада.



Перед заключительным этапом Алексей Луценко лидирует в общем зачете и выигрывает 11 секунд у Мигеля Анхеля Лопеса и 28 секунд у Горки Исагирре.



Мигель Анхель Лопес лидирует в классификации лучшего молодого гонщика (белая майка), а «Астана» возглавляет общекомандный зачет «Тура Омана».



Завтра пройдет заключительный этап многодневки – 135,5 км от Аль Моуи Маскат до Матрах Корниш.







Пресс-релиз команды Astana Pro Team