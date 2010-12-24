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Тур Омана. Двойной успех «Астаны» на Зеленой Горе

Тур Омана. Двойной успех «Астаны» на Зеленой Горе

 

Без сомнений, сегодняшний день был днем «Астаны» на «Туре Омана». Вся команда провела невероятную гонку на королевском 5-м горном этапе, а в финале Мигель Анхель Лопес и Алексей Луценко продемонстрировали настоящее велосипедное шоу на склонах знаменитой Зеленой Горы.

В итоге, при мощнейшей поддержке команды, оба гонщика провели двойную атаку за 1,5 километра до финиша, которая завершилась двойным успехом: Мигель Анхель Лопес одержал победу, а Алексей Луценко финишировал вторым, надев красную майку лидера общего зачета «Тура Омана».

 

 

Тур Омана. Двойной успех «Астаны» на Зеленой Горе

 

Photo credit: ©Bettiniphoto



- Прекрасный день для нас! Я очень доволен сегодняшней победой! И очень приятно было видеть такую сильную команду «Астана»! Я отлично чувствовал себя сегодня, ноги на подъеме работали идеально. На самом деле, никто особо и не атаковал в горе, поэтому мы просто следовали нашему плану и после замечательной работы товарищей, мы отъехали вместе с Алексеем. Конечно, подъем был очень сложным, но нам удалось пройти его в том темпе, который был удобен нам. И, в конце концов, мы выиграли этап! Приятное чувство от этой победы и о того, как для меня начался этот сезон, - рассказал Мигель Анхель Лопес после финиша.

- В первую очередь, я хочу поблагодарить мою команду. Парни были очень сильны! Вся команда была едина, сконцентрирована и мотивирована, начиная с нулевого километра и самого финиша. Какую невероятную работу на протяжении всего этапа проделал Никита Стальнов! Также, Танел Кангерт и Омар Фраиле оказали большую поддержку. Вчерашний наш победитель Магнус Корт тоже был впереди и очень сильно помог. На финальном подъеме Ян Хирт отработал на все 100%, подготовив момент для нашей атаки. За 2 километра до финиша впереди гонки остались лишь трое гонщиков «Астаны», и это было незабываемо. Мигель Анхель был сильнейшим на сегодняшней горе, и его победа более, чем заслужена. Ну а я наслаждаюсь своим лидерством в общем зачете и этой красной майкой. Впереди еще один этап, и на данный момент я не думаю о возможной победе, пока хочу сфокусироваться на заключительном дне в Омане, - рассказал Алексей Луценко.

Вскоре после старта в местечке Самоил в отрыв уехали 6 гонщиков, который быстро набрали более 5 минут преимущества. Отрыв провел хорошую гонку, так что его нейтрализовали уже на подступах к Зеленой Горе. Команда «Астана» мощно работала впереди пелотона на протяжении всего этапа. За 3 км до финиша Ян Хирт вышел вперед небольшой группы фаворитов, подняв скорость. Последовать за ним смогли лишь Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко и испанец Горка Исагирре. Позже, двум гонщикам «Астаны» удалось провести двойную атаку и приехать на финиш вместе, разделив радость командного успеха. Третьим стал испанец Хесус Эррада.

Перед заключительным этапом Алексей Луценко лидирует в общем зачете и выигрывает 11 секунд у Мигеля Анхеля Лопеса и 28 секунд у Горки Исагирре.

Мигель Анхель Лопес лидирует в классификации лучшего молодого гонщика (белая майка), а «Астана» возглавляет общекомандный зачет «Тура Омана».

Завтра пройдет заключительный этап многодневки – 135,5 км от Аль Моуи Маскат до Матрах Корниш.


Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Мигель Лопес Алексей Луценко Astana Тур Омана Tour of Oman Asia Tour

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  1. Имя: Юджин

    Юджин

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 30.11.2017

    Браво Астана, Браво Винокуров!

     

    Видно что в межсезонье хорошо тренеровались. 

    Вино заставлял жить на велосипедах: кушать, спать)

    Все считают накат, а он считает время которое гонщик проводит не на велосипеде biggrin 

    Только слез с велосипеда - сразу штрафное время включается:)

     

    Пришел результат.

     

    Ян Хирт - не слышал о нем раньше, но какой молодец. Грегари в этой гонке у Лопеса и Луценко, а в горе так мощно пошел, что всех фаворитов отцепил, кроме своих. 

     

    В Лопесе не сомневался, что уседит.... а вот Луценко.

     

    В прошлом году, в каком то интервью Леша говорил, что хочет переквалифицироваться в горняка. Я еще подумал, что говорить и сделать - две большие разницы. Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

    И завтра отпразднует победу в общем зачете.

     

     

     

     

     

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:05 | Регистрация: 4.07.2011

    Вы не слышали о Хирте? Присмотритесь к этому чеху, он хорошо заявил о себе нммного ранее, взял тур австрии прошлого года...третим на туре хорватиию тот еще талант и Вино прихватил его далеко не зря и именно как горняка ибо он по специализации ярко выражен как горняк.

  3. Rokka

    Вчера, 20:40 | Регистрация: 23.01.2016

    А ещё на Джиро довольно высоко заехал. Хорошая команда в этом году у Астаны!

  4. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 22:22 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: Юджин
    Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

     

    Это не аргумент, Нибали там сделали еще 13 гонцов. Тот же "горняк" Хаас из Катюши.

    Тем не менее Алексей красавчик. Так держать!

     

    1. AAA

      Вчера, 22:31 | Регистрация: 20.01.2011

      Алексей молодец!
      А у Нибали другие планы...

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Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    Astanaforever-Фото
    Крис Фрум- 16 место . 1м 44 сек. Видимо аэрозоль дома оставил.
  • AAA
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    AAA-Фото
    Алексей молодец!
    А у Нибали другие планы...
  • marketbk
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    marketbk-Фото

    Цитата: Юджин
    Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

     

    Это не аргумент, Нибали там сделали еще 13 гонцов. Тот же "горняк" Хаас из Катюши.

    Тем не менее Алексей красавчик. Так держать!

     

  • GTX
    Вольта Альгарве-2018. Этап 4 (1)
    GTX-Фото

    А два года тому кто-то здесь на форуме смеялся с Груневегена, который в интервью говорил, что команда работает над спринтерским поездом.

  • GTX
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    GTX-Фото

    Ставлю на Пулса

  • Rokka
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    Rokka-Фото
    А ещё на Джиро довольно высоко заехал. Хорошая команда в этом году у Астаны!
  • motte
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    motte-Фото

    Вы не слышали о Хирте? Присмотритесь к этому чеху, он хорошо заявил о себе нммного ранее, взял тур австрии прошлого года...третим на туре хорватиию тот еще талант и Вино прихватил его далеко не зря и именно как горняка ибо он по специализации ярко выражен как горняк.

  • Юджин
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    Юджин-Фото

    Браво Астана, Браво Винокуров!

     

    Видно что в межсезонье хорошо тренеровались. 

    Вино заставлял жить на велосипедах: кушать, спать)

    Все считают накат, а он считает время которое гонщик проводит не на велосипеде biggrin 

    Только слез с велосипеда - сразу штрафное время включается:)

     

    Пришел результат.

     

    Ян Хирт - не слышал о нем раньше, но какой молодец. Грегари в этой гонке у Лопеса и Луценко, а в горе так мощно пошел, что всех фаворитов отцепил, кроме своих. 

     

    В Лопесе не сомневался, что уседит.... а вот Луценко.

     

    В прошлом году, в каком то интервью Леша говорил, что хочет переквалифицироваться в горняка. Я еще подумал, что говорить и сделать - две большие разницы. Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

    И завтра отпразднует победу в общем зачете.

     

     

     

     

     

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    veloster-Фото
    Мне больше думается, что сольет. Там всего считанные секунды до более сильных раздельщиков (по сравнению с ним). Хотя бы тот же самый Ланда сейчас в разделке прибавил. Про Пулса (и других скаевцев) и говорить лишне.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    Красивый этап. Понятно было, что Ванмарке, скорее всего, не доедет в отрыве, но я всегда болею за потенциальных призеров Париж-Рубе.
    И все еще беспокоит вопрос, где Русвело?
    Едут едут ,все ок, как ногу наберут. У локи раскатываются с мая месяца.

    Цитата: Бакеша
    Цитата: motte
    Цитата: Бакеша
    Как вы думаете в завтрешнем разделке Воут Пулс и Тим Веленс насколько сильны?

    Какого шансы Фулсанга и Лу Лу на завтра?

    Посмотрел профиль завтрашней 14 км разделки, уверен, что Тим не сольет маечку.
    Лу Лу отработает, его это...не верю в скаевца и в Фуглсанга, хотя я совсем не прогнозист и им не был никогда.
    Спасибо

    Я думаю, что завтра пришла очередь Марка Солера. Он самый сильный раздельчик сражающий за первое место
    очень может быть

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Delio Fernandez Cruz (Delko - Marseille-Provence)

Bernhard Eisel (Dimension Data)

18 февраля

Fabio Sabatini (Quick-Step Floors)

Jos Van Emden (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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