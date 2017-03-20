- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 14:08
Продолжение бельгийского сезона Gazprom – RusVelo на E3 Harelbeke
Через два дня после «Дварс доор Влаандерен», 24 марта российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в шестидесятом издании классической бельгийской гонки «E3 Харелбеке».
«E3 Харелбеке» ежегодно проводится с 1958 года. Гонка традиционно стартует и финиширует в городе Харелбеке, расположенном в провинции Западная Фландрия. Свое современное название она получила благодаря автотрассе E3. В последние годы популярность «E3 Харелбеке» быстро растет, в 2012 гонка получила лицензию мирового тура. «E3 Харелбеке» считается одной из самых престижных брусчатых гонок сезона.
Как и на «Дварс доор Влаандерен», основные события должны развернуться на знаменитых брусчатых холмах Патерберг (Paterberg) и Од Кваремонт (Aude Kwaremont), которые будут расположены за 42 и 39 километров до финиша. Всего же за 206 километров гонщики преодолеют 15 холмов, часть из которых будут брусчатым, последним из них за 18 километров до финиша в Харельбеке станет Тигемберг (Tiegemberg).
В большинстве случаев после прохождения Патерберге и Од Кваремонта впереди остается небольшая группа классических гонщиков, которые и определяют сильнейшего на последних километрах.
Спортивный директор Gazprom – RusVelo Алексей Марков о предстоящей гонке: «Е3 – великолепная и непредсказуемая гонка. Будет очень важно держаться в голове пелотона перед решающими брусчатыми участками, чтобы у гонщиков сохранялся шанс на высокие места. У нас отработаны несколько сценариев, будем принимать решения по гоночной ситуации и бороться за высокие позиции».
Состав Gazprom – RusVelo: Игорь Боев, Павел Брутт, Роман Майкин, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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