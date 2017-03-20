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Продолжение бельгийского сезона Gazprom – RusVelo на E3 Harelbeke

Продолжение бельгийского сезона Gazprom – RusVelo на E3 Harelbeke

 


  Через два дня после «Дварс доор Влаандерен», 24 марта российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в шестидесятом издании классической бельгийской гонки «E3 Харелбеке».


«E3 Харелбеке» ежегодно проводится с 1958 года. Гонка традиционно стартует и финиширует в городе Харелбеке, расположенном в провинции Западная Фландрия. Свое современное название она получила благодаря автотрассе E3. В последние годы популярность «E3 Харелбеке» быстро растет, в 2012 гонка получила лицензию мирового тура. «E3 Харелбеке» считается одной из самых престижных брусчатых гонок сезона.

 

 


Как и на «Дварс доор Влаандерен», основные события должны развернуться на знаменитых брусчатых холмах Патерберг (Paterberg) и Од Кваремонт (Aude Kwaremont), которые будут расположены за 42 и 39 километров до финиша. Всего же за 206 километров гонщики преодолеют 15 холмов, часть из которых будут брусчатым, последним из них за 18 километров до финиша в Харельбеке станет Тигемберг (Tiegemberg).

В большинстве случаев после прохождения Патерберге и Од Кваремонта впереди остается небольшая группа классических гонщиков, которые и определяют сильнейшего на последних километрах.

Спортивный директор Gazprom – RusVelo Алексей Марков о предстоящей гонке: «Е3 – великолепная и непредсказуемая гонка. Будет очень важно держаться в голове пелотона перед решающими брусчатыми участками, чтобы у гонщиков сохранялся шанс на высокие места. У нас отработаны несколько сценариев, будем принимать решения по гоночной ситуации и бороться за высокие позиции».

Состав Gazprom – RusVelo: Игорь Боев, Павел Брутт, Роман Майкин, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom – RusVelo E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (11)
    velodoctor-Фото
    Заболел.
  • veloliveuser
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (11)
    veloliveuser-Фото

    а что с Денисом случилось?

  • СебастьянПырейра
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (11)
    СебастьянПырейра-Фото

    Ильнуру помочь некому...

  • Kitsune-taichou
    Команда Movistar оштрафована в ... (14)
    Kitsune-taichou-Фото

    ну ладно, непонятное правило, но пусть. есть правило, надо соблюдать. но почему же они начинают соблюдать, только когда кто-нибудь нажалуется? а так, если не заметили, то и пофиг, что ли?

  • ktilp-12
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Молодец, Алексей! Ждем продолжений. Удачи и больших побед.

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Классная классика получилась. И Красивая победа. Рад за Ива. Заслужил!
    ФилЖилу Уважение за эту гонку!
    Лёша дотерпел, Мужчина! Удачи в сезоне Луценко!



    Штыбар и Терпстра еще своё возьмут.
    Сегодня квики как команда были Лучшими. 



    Дверки Браво! 

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Слава, так два квика и работали. А Луцу и Дарбе нечем было крыть сегодня.
    Парни просто слились.

  • EL-Fenomeno
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что не ФилЖил, но репетиция перед Е3 и Фландрией удалась, хотя там будут совсем другие расклады

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто как не Конта первым из генеральщиков начал (точнее хотел начать) "проверку паспортов", но удержался (точнее отложил сие дело на поСледующие этапы).

    Мне очень понравился тот Ж.Пантано. Хороший и надёжный грэгари для Альберто, пригодится ещё не раз, а в будущем даже может стать в ряды лучшихъ грэгари среди всезх таких которые и капитану здорово помогают, ну и для себя что-то да и зацепят на горном этапе.

    а Алекс на все дисквы ответил по спортивному - взял победу на этапе, на котором его чуть ли не фаворитом №1 и ставили.

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги.

    Вот вам и репетиция что будет (что ожидает нас) на ТдФ. Разве что Томас заболеет, а Пулс и Кири сойдут еще до больших гор.

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

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