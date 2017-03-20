Продолжение бельгийского сезона Gazprom – RusVelo на E3 Harelbeke

Кто как не Конта первым из генеральщиков начал (точнее хотел начать) "проверку паспортов", но удержался (точнее отложил сие дело на поСледующие этапы).

Мне очень понравился тот Ж.Пантано. Хороший и надёжный грэгари для Альберто, пригодится ещё не раз, а в будущем даже может стать в ряды лучшихъ грэгари среди всезх таких которые и капитану здорово помогают, ну и для себя что-то да и зацепят на горном этапе.

а Алекс на все дисквы ответил по спортивному - взял победу на этапе, на котором его чуть ли не фаворитом №1 и ставили.

Цитата: velodoctor

Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги.

Вот вам и репетиция что будет (что ожидает нас) на ТдФ. Разве что Томас заболеет, а Пулс и Кири сойдут еще до больших гор.