Gazprom – RusVelo выйдет на старт португальской гонки Volta ao Alentejo

Команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневке «Вольта Алентежу», которая пройдет с 22 по 26 февраля на юге Португалии. В 2017 году UCI присвоил гонке категорию 2.1.«Вольта Алентежу» проводится начиная с 1983 года. В этом году она пройдет в 35-й раз. Гонка начнется 22 февраля в Порталегри (Portalegre) и завершится 26 февраля в городе Эвора (Evora). Общая протяженность пяти этапов составит 883 километра.





В маршруте «Вольта Алентежу» нет высоких перевалов, которые подходят ярко выраженным горнякам, зато гонка изобилует короткими подъемами. Большинство этапов завершится спринтами в гору. Такие развязки отлично подходят спринтеру Gazprom – RusVelo Роману Майкину. Так как на маршруте не будет тяжелых подъемов и «разделок», борьба в общем зачете будет очень напряженная. Исход гонки могут решить буквально несколько секунд.



Евгений Шалунов, гонщик команды Gazprom – RusVelo поделился своими ожиданиями: «Мой сезон начался отлично: с каждой гонкой я чувствую, как набираю форму. У меня уже был опыт выступления на “Алентежу”, в 2012 году мой партнер по команде одержал победу в генеральном зачёте. Трасса довольно тяжелая, большое количество подъемов, но меня очень радует, что на некоторых этапах будет хорошая возможность уехать в отрыв. Главное верить в себя и результат не заставит себя долго ждать».



Состав Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Роман Майкин, Артем Ныч, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo