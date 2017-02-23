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Gazprom – RusVelo выйдет на старт португальской гонки Volta ao Alentejo

Gazprom – RusVelo выйдет на старт португальской гонки Volta ao Alentejo

 

 

Команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневке «Вольта Алентежу», которая пройдет с 22 по 26 февраля на юге Португалии. В 2017 году UCI присвоил гонке категорию 2.1.«Вольта Алентежу» проводится начиная с 1983 года. В этом году она пройдет в 35-й раз. Гонка начнется 22 февраля в Порталегри (Portalegre) и завершится 26 февраля в городе Эвора (Evora). Общая протяженность пяти этапов составит 883 километра.
 

Gazprom – RusVelo выйдет на старт португальской гонки Volta ao Alentejo

 


В маршруте «Вольта Алентежу» нет высоких перевалов, которые подходят ярко выраженным горнякам, зато гонка изобилует короткими подъемами. Большинство этапов завершится спринтами в гору. Такие развязки отлично подходят спринтеру Gazprom – RusVelo Роману Майкину. Так как на маршруте не будет тяжелых подъемов и «разделок», борьба в общем зачете будет очень напряженная. Исход гонки могут решить буквально несколько секунд.
 
Евгений Шалунов, гонщик команды Gazprom – RusVelo поделился своими ожиданиями: «Мой сезон начался отлично: с каждой гонкой я чувствую, как набираю форму. У меня уже был опыт выступления на “Алентежу”, в 2012 году мой партнер по команде одержал победу в генеральном зачёте. Трасса довольно тяжелая, большое количество подъемов, но меня очень радует, что на некоторых этапах будет хорошая возможность уехать в отрыв. Главное верить в себя и результат не заставит себя долго ждать».
 
Состав Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Роман Майкин, Артем Ныч, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Вольта Алентежу Volta ao Alentejo Европа-Тур

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Комментарии

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (4)
    Hammill-Фото
    мне кажется это 2006, судя по тому, что майка у Вальверде уже тёмная, до этого у Illes Balears светлая форма была, если не ошибаюсь.
  • Александра
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (4)
    Александра-Фото

    Кто-нибудь знает, первый снимок Контадора и Вальверде, - какой год? 2004, 2005?

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (4)
    Hammill-Фото
    ну всё, прицепились теперь к парню.) Людям хорошо друг с другом, пусть ногти красят.)
  • Андрон
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (3)
    Андрон-Фото

     Не знаю, скучно очень или нет, но Роглич титул защитил грамотно, даже не верится, что совсем недавно парень прыгал с трамплина. И не только в разделке прибавляет.

  • AAA
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (4)
    AAA-Фото

    Киттель ногти красит...

    Это многое объясняет.

    Гривко, лучше его не трогать....

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор: «Поеду на Т ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    балин.

    обычно чего боишься,то и происходит(

    тьфу тьфу тьфу

    удачи Альберто.

    и пусть тебе повезет.

     

    а так,ну чо-проба пера прошла нормально.

    да,сыроват еще Великий.

    мощности не хватает,фирменный рывок есть,но хватает на пару минут,потом резко подсаживается.

    очень надеюсь что это всё от недостатка гоночных дней.

    их было всего 5)

  • Александра
    Альберто Контадор: «Поеду на Т ... (2)
    Александра-Фото

    Я не хотел слишком рисковать в начале сезона, я много работал, и не было никакого желания, чтобы всё закончилось падением.

    Правильное решение. Конечно, было бы здорово увидеть Альберто на первом месте, но ему нужно просчитывать риски. Сезон только начался.

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (3)
    velodoctor-Фото

    Скукатища еще та. Спасибо молодому португальцу из W52, а то бы так кучей и заехали все. 

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5 (2)
    RVL-Фото
    Сережа сегодня биатлоном занимался)))
    приятно его слушать, чего уж тут.
    правда помарочку допустил небольшую, за что извинялся долго, ну а мы соскучившись, даже не корили его за это.
    а трансляцию смотрел на бритиш еврике, где косяки комментаторов были не заметны. в силу "силы" моего английского! целом норм!
    Вальверде и мувики хорошо отзащищались-молодца!
  • RVL
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (3)
    RVL-Фото

    С победой Роглича!

    не знаю, кто там Квято развозил в гору, но смену сдал жестоко. такое ощущение, что должер был быть страйк, обеспечивший Квято запас по времени. но кегли еле поуворачивались, устояли и поехали дальше, в лице Роглича и пацанов сзади. Ну и португалец грамотно воспользовался разборкой "бигов"-молодец!

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