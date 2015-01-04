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Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018

Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018 за 10 км до финиша

 

 

  Марку Кэвендишу не удалось финишировать на Милан-Сан-Ремо-2018. Он наткнулся на дорожную тумбу за 10 км до финиша и, упал, перелетев через руль. Это третье падение британского гонщика команды Dimension Data с начала этого сезона. Первое падение произошло на Туре Абу-Даби-2018, в результате которого Кэвендиш получил сотрясение мозга, второе - на Тиррено-Адриатико-2018.

 

Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018

 Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018

 

 

 

  Как сообщил через Твиттер врач команды Яррад Ван Цёйдам (Jarrad Van Zuydam), «обошлось без серьёзных повреждений, Марк Кэвендиш даже сохранил своё чувство юмора».

 

 

  В пресс-релизе команды Dimension Data говорится: «Марк Кэвендиш получил новый перелом ребра (5-го), с той же стороны, которую повредил во время падения на Тиррено-Адриатико-2018. Также у него синяки и ссадины, и подозрение на травму связок лодыжки, что потребует дальнейшего осмотра после того, как он вернётся домой. Спасибо всем, кто отправил сообщения, беспокоясь о состоянии Марка Кэвендиша. Мы будем сообщать новости о его состоянии".

 

 

   

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 14.12.2015

    Ну, вот и слава Богу! Чем то это падение напомнило падение Т.Кангерта. Так же на дурной скорости и в разделитель. Видео страшное. Надо взять паузу, перезагрузится. О завершении карьеры мне кажется ещё рано говорить. Хочеться что бы порадовал нас ещё. Один из моих любимых спринтеров. Выздоравливай, Кэв! 

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну как же ему не везёт с этими падениями во время гонок/этапов, а в этом году просто таки вообще жесть.
    Не хочется говорить (даже употреблять такое слово), но кажись это закат для Марка, действительного одного из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.
    Точно .правильно.!!!

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.
    Точно .правильно.!!!
    Я и не помнил уже
  • Brodyazhnik
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Brodyazhnik-Фото
    А что - я обязан его любить? Вот не люблю его. Жену свою люблю, а его нет. Не конкретно за что-то. Просто он мне не нравится. Или господа болельщики Нибали не допускают такой вероятности? Обязаловка?
  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Нибали, ну молодец!! Все дифирамбы сегодня только для тебя
    Не побоялся, удержался, и даже успел "спокойно" отпраздновать победу перед финишной ленточкой, что на МСР бывает очень редко.

    Не имея возможности смотреть Е2 и глядя на прыжки по Е1 когда опосля по телетексту посмотрел результаты что Акула выиграл МСР сразу как то даже и не врубился...не поверил) потом в новостях увидел небольшую нарезку как он с_атаковал за 5 или 6 км. до финиша и как его потом догребали а он удержал эти 13 (или сколько) секунд перевеса обрадовлся ещё больше good

    Предварительно: Кэв обошелся без переломов, но насколько серьезно потерся и отбился пока неясно. А вот Грайпель, похоже, сломал ключицу. 

    UPD: врач Dimension Data подтвердил, что Кэв избежал серьезных травм. Говорит, что даже шутит.

    Кэв всегда славился умением относительнохорошо отделываться от жутких падений минимальными травма, так сказать. Помню что даже об этом говорлои когда Курдюков, что Марк знает "как нужно" падать - здоровья Марксмэну.

  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    А теперь добавьте ещё победу Нибали на Ломбардии (2015 и 2017) и Тиррено-Адриатико (2012 и 2013) и это будет единственный итальянец который выиграл 4 главнейшие гонки на территории Италии. Винценцо феноменален!! В который раз рад за него!

  • Leka68
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Leka68-Фото
    Падение Кэва парализовало гонку... Удачный спуск решил все! Остальные труханули.... Практически разборки на финише не было! А где толстый?
  • Earl57
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.

  • EL-Fenomeno
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну как же ему не везёт с этими падениями во время гонок/этапов, а в этом году просто таки вообще жесть.
    Не хочется говорить (даже употреблять такое слово), но кажись это закат для Марка, действительного одного из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Цитата: Walther
    Не, ну Италия, конечно, прекрасная страна, но насчет лучших дорог(!) да и гонщиков - перебор...
    Почему?
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Zhanzhak-Фото
    Да ладно вам. Один проступок за который понёс наказание, принёс извинения, раскаялся. С кем не бывает? Вон Кинтана на ТДФ тоже за мотоцикл держался, видео есть. Демар за техничку держался. Что ж всех линчевать теперь? Да и тот подвоз ничего существенного не сыграл. После завала догонял пелотон. Хотя да, насильно мил не будешь.
  • Zhanzhak
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ну, вот и слава Богу! Чем то это падение напомнило падение Т.Кангерта. Так же на дурной скорости и в разделитель. Видео страшное. Надо взять паузу, перезагрузится. О завершении карьеры мне кажется ещё рано говорить. Хочеться что бы порадовал нас ещё. Один из моих любимых спринтеров. Выздоравливай, Кэв! 

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