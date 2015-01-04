 Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018

Сейтмеметов сейтхалил

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ungvar 1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992. А когда Келли выиграл грантур и какой? А когда Келли выиграл грантур и какой?

Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.

Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ungvar 1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992. А когда Келли выиграл грантур и какой? А когда Келли выиграл грантур и какой?

Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.

Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю. Точно .правильно.!!! Точно .правильно.!!!Я и не помнил уже

Brodyazhnik

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) А что - я обязан его любить? Вот не люблю его. Жену свою люблю, а его нет. Не конкретно за что-то. Просто он мне не нравится. Или господа болельщики Нибали не допускают такой вероятности? Обязаловка?

EL-Fenomeno

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Ну Нибали, ну молодец!! Все дифирамбы сегодня только для тебя

Не побоялся, удержался, и даже успел "спокойно" отпраздновать победу перед финишной ленточкой, что на МСР бывает очень редко. Не имея возможности смотреть Е2 и глядя на прыжки по Е1 когда опосля по телетексту посмотрел результаты что Акула выиграл МСР сразу как то даже и не врубился...не поверил) потом в новостях увидел небольшую нарезку как он с_атаковал за 5 или 6 км. до финиша и как его потом догребали а он удержал эти 13 (или сколько) секунд перевеса обрадовлся ещё больше Предварительно: Кэв обошелся без переломов, но насколько серьезно потерся и отбился пока неясно. А вот Грайпель, похоже, сломал ключицу. UPD: врач Dimension Data подтвердил, что Кэв избежал серьезных травм. Говорит, что даже шутит. Кэв всегда славился умением относительнохорошо отделываться от жутких падений минимальными травма, так сказать. Помню что даже об этом говорлои когда Курдюков, что Марк знает "как нужно" падать - здоровья Марксмэну.

EL-Fenomeno

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) А теперь добавьте ещё победу Нибали на Ломбардии (2015 и 2017) и Тиррено-Адриатико (2012 и 2013) и это будет единственный итальянец который выиграл 4 главнейшие гонки на территории Италии. Винценцо феноменален!! В который раз рад за него!

Leka68

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Падение Кэва парализовало гонку... Удачный спуск решил все! Остальные труханули.... Практически разборки на финише не было! А где толстый?

Earl57

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ungvar 1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992. А когда Келли выиграл грантур и какой? А когда Келли выиграл грантур и какой? Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.

EL-Fenomeno

Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2) Ну как же ему не везёт с этими падениями во время гонок/этапов, а в этом году просто таки вообще жесть.

Не хочется говорить (даже употреблять такое слово), но кажись это закат для Марка, действительного одного из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта

Сейтмеметов сейтхалил

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Цитата: ungvar 1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992. А когда Келли выиграл грантур и какой?



Цитата: Walther Не, ну Италия, конечно, прекрасная страна, но насчет лучших дорог(!) да и гонщиков - перебор... Почему? А когда Келли выиграл грантур и какой?Почему?

Zhanzhak

Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57) Да ладно вам. Один проступок за который понёс наказание, принёс извинения, раскаялся. С кем не бывает? Вон Кинтана на ТДФ тоже за мотоцикл держался, видео есть. Демар за техничку держался. Что ж всех линчевать теперь? Да и тот подвоз ничего существенного не сыграл. После завала догонял пелотон. Хотя да, насильно мил не будешь.

Zhanzhak

Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2) Ну, вот и слава Богу! Чем то это падение напомнило падение Т.Кангерта. Так же на дурной скорости и в разделитель. Видео страшное. Надо взять паузу, перезагрузится. О завершении карьеры мне кажется ещё рано говорить. Хочеться что бы порадовал нас ещё. Один из моих любимых спринтеров. Выздоравливай, Кэв!