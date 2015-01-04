- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:41
Падение Марка Кэвендиша на Милан-Сан-Ремо-2018 за 10 км до финиша
Марку Кэвендишу не удалось финишировать на Милан-Сан-Ремо-2018. Он наткнулся на дорожную тумбу за 10 км до финиша и, упал, перелетев через руль. Это третье падение британского гонщика команды Dimension Data с начала этого сезона. Первое падение произошло на Туре Абу-Даби-2018, в результате которого Кэвендиш получил сотрясение мозга, второе - на Тиррено-Адриатико-2018.
Décidément difficile début de saison pour Cavendish 😱😱😱 pic.twitter.com/L4trNZgwvz— Marion Rousse (@Roussemarion) 17 марта 2018 г.
Как сообщил через Твиттер врач команды Яррад Ван Цёйдам (Jarrad Van Zuydam), «обошлось без серьёзных повреждений, Марк Кэвендиш даже сохранил своё чувство юмора».
В пресс-релизе команды Dimension Data говорится: «Марк Кэвендиш получил новый перелом ребра (5-го), с той же стороны, которую повредил во время падения на Тиррено-Адриатико-2018. Также у него синяки и ссадины, и подозрение на травму связок лодыжки, что потребует дальнейшего осмотра после того, как он вернётся домой. Спасибо всем, кто отправил сообщения, беспокоясь о состоянии Марка Кэвендиша. Мы будем сообщать новости о его состоянии".
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