Александр Кристофф – капитан команды UAE Team Emirates на Милан-Сан-Ремо-2018

Действующий чемпион Европы, гонщик команды UAE Team Emirates Александр Кристофф (Alexander Kristoff) ставит гонку Милан-Сан-Ремо-2018 одной из своих главных целей этого года. Норвежский гонщик уже побеждал на великой итальянской классике в 2014 году, был призёром в 2015, занял 4-место в прошлом году, и снова планирует бороться за вторую победу.

Александр Кристофф: «Мне всегда очень нравилась Милан-Сан-Ремо, и эта любовь к гонке только увеличилась, когда я её выиграл. Я так планировал первую часть сезона, чтобы выйти к Классичиссиме и к бельгийским классикам на пике формы. К сожалению, меня немного отбросили назад проблемы со здоровьем. В начале Париж-Ниццы я несколько дней не слишком хорошо себя чувствовал, но, думаю, теперь мне лучше. Я много работаю, концентрируюсь на предстоящей итальянской гонке. Цель – стать на ней основным игроком. Со мной хороший состав команды, который позволит мне выразить себя полностью».

Одним из помощников Александра Кристоффа будет призёр Милан-Сан-Ремо-2016 Бен Свифт.

Состав команды UAE Team Emirates на Милан-Сан-Ремо-2018: Александр Кристофф, Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm), Симоне Консонни (Simone Consonni), Марко Маркато (Marco Marcato), Бен Свифт (Ben Swift), Оливьеро Тройя (Oliviero Troia), Диего Улисси (Diego Ulissi).