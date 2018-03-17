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Саймон Герранс не сможет стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018

Изменения в составах гонщиков команды BMC на Милан-Сан-Ремо и Вуэльту Каталонии-2018

 

 

Саймон Герранс не сможет стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018   Команда BMC вынуждена изменить составы команды на Милан-Сан-Ремо и Вуэльту Каталонии-2018 из-за травм и болезней гонщиков.

 

  Так, Саймон Герранс (Simon Gerrans), который должен был стать ключевым помощником Грега Ван Авермата на Милан-Сан-Ремо-2018, не сможет стартовать из-за респираторной инфекции, ставшей причиной астмы.

  В составе на итальянской классике его заменит Франсиско Вентозо (Francisco Ventoso), который из-за этого пропустит классику Handzame, чтобы успеть на Милан-Сан-Ремо-2018.

 

  Луи Влежан (Loïc Vliegen) и Патрик Бевин (Patrick Bevin) пропустят Вуэльту Каталонии. У Влежана перелом ладьевидной кости, у Бевина – инфекция верхних дыхательных путей. Их заменят Том Боли (Tom Bohli) и Майлз Скотсон (Miles Scotson).

 

  Врач команды BMC Макс Теста: «Респираторная инфекция Саймона Герранса, появившаяся на Париж-Ницце, стала спусковым крючком для его астмы. Мы надеялись, что он сможет восстановиться к Милан-Сан-Ремо, но за последние два дня его состояние ухудшилось. Учитывая плохую погоду и протяжённость гонки, в интересах Саймона будет пропустить этот старт. К счастью, через несколько дней он сможет вернуться к тренировкам, и эта болезнь не повлияет на его дальнейшую программу.

 

Патрик Бевин проснулся с температурой, у него инфекция верхних дыхательных путей. Чтобы восстановиться, ему необходимо не садиться на велосипед три или четыре дня, поэтому он не сможет стартовать на Вуэльте Каталонии, которая начнётся 19 марта.

 

Луи Влежан получил перелом ладьевидной кости левой руки в инциденте с техничкой во время классики Danilith Nokere Koerse. Рентген показал, что у него перелом без смещения, но чтобы ускорить его восстановление, ему проведут операцию, чтобы стабилизировать перелом. Если всё пойдёт по плану, то через неделю или 10 дней Луи сможет вернуться к тренировкам на станке, а потом на шоссе. Он не сможет участвовать в гонках, по меньшей мере, 4 недели».

 

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Теги к статье: BMC Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Поставим, надеюсь.
  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Т.е., капитан Власов? Или нет?
    Ау, Русвело. 

  • byvshiy
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    byvshiy-Фото

    300 км и 7 с лишним часов на велосипеде это не плохо ,если до Cipresa  доедут ,то можно уже памятник ставить молодым 

  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Этот разговор на сайте не к месту, ибо не про гонки, но я отвечу только: в том, что Вы называете "игрой на публику" гораздо больше доброжелательности к собеседникам, чем в некоторых - может быть - абсолютно точных замечаниях, изложенных в уничижительных (а иногда оскорбительных) по отношению к гонщикам и участникам диалога выражениях.
    Я ни в коем случае не про сегодняшний разговор!
    Публика не ведется, а просто принимает тон разговора (не все, но кто-то). А свое согласие или несогласие с мнением Толстого Мачо оставляет при себе)
    Я прошу прощения у всех за свои высказывания. Пошла читать...анализировать мнения знатоков.. продолжать учиться велоспорту и сидеть тихо)
  • marketbk
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    marketbk-Фото

    Ну Фирсанов в старт-листе. Как бы и прозвище Батя и возраст.

    Ринат что-то грозился показать "обновленного" Фолифорова)) Пока не видно.

  • marketbk
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    marketbk-Фото

    Цитата: Shega
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.

     

    Вот именно логика здесь маловато, товарищ играет на публику( она ведется) Вы тому потверждение.

    Так главное - человек разбирается, и сам гонялся, а ведет себя как клоун. Вот что поразительно!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодым дают дорогу , звоночек старичкам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Handzame Classic-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как приятно только эти гонщики схлестывались на лавенире а вот уже и в профах сошлись, ходег не ординарный финишер , весёлый и жизнерадостный очень самоотверженно работал до последнего на созу и Берналя . гоночка супер получилась.
  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.
  • RVL
    Handzame Classic-2018 (2)
    RVL-Фото

    Краем глаза, заметил среди победителей этой гонки всех времен и народов Евгения Гутаровича!

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 813
2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
10 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400

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