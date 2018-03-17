Саймон Герранс не сможет стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018

Изменения в составах гонщиков команды BMC на Милан-Сан-Ремо и Вуэльту Каталонии-2018



Команда BMC вынуждена изменить составы команды на Милан-Сан-Ремо и Вуэльту Каталонии-2018 из-за травм и болезней гонщиков.

Так, Саймон Герранс (Simon Gerrans), который должен был стать ключевым помощником Грега Ван Авермата на Милан-Сан-Ремо-2018, не сможет стартовать из-за респираторной инфекции, ставшей причиной астмы.

В составе на итальянской классике его заменит Франсиско Вентозо (Francisco Ventoso), который из-за этого пропустит классику Handzame, чтобы успеть на Милан-Сан-Ремо-2018.

Луи Влежан (Loïc Vliegen) и Патрик Бевин (Patrick Bevin) пропустят Вуэльту Каталонии. У Влежана перелом ладьевидной кости, у Бевина – инфекция верхних дыхательных путей. Их заменят Том Боли (Tom Bohli) и Майлз Скотсон (Miles Scotson).

Врач команды BMC Макс Теста: «Респираторная инфекция Саймона Герранса, появившаяся на Париж-Ницце, стала спусковым крючком для его астмы. Мы надеялись, что он сможет восстановиться к Милан-Сан-Ремо, но за последние два дня его состояние ухудшилось. Учитывая плохую погоду и протяжённость гонки, в интересах Саймона будет пропустить этот старт. К счастью, через несколько дней он сможет вернуться к тренировкам, и эта болезнь не повлияет на его дальнейшую программу.

Патрик Бевин проснулся с температурой, у него инфекция верхних дыхательных путей. Чтобы восстановиться, ему необходимо не садиться на велосипед три или четыре дня, поэтому он не сможет стартовать на Вуэльте Каталонии, которая начнётся 19 марта.

Луи Влежан получил перелом ладьевидной кости левой руки в инциденте с техничкой во время классики Danilith Nokere Koerse. Рентген показал, что у него перелом без смещения, но чтобы ускорить его восстановление, ему проведут операцию, чтобы стабилизировать перелом. Если всё пойдёт по плану, то через неделю или 10 дней Луи сможет вернуться к тренировкам на станке, а потом на шоссе. Он не сможет участвовать в гонках, по меньшей мере, 4 недели».