- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:26
Михал Квятковски: «Давления на меня меньше, потому что у меня уже есть победа на Милан-Сан-Ремо»
Михал Квятковский и команда Sky готовы защищать титул на Милан-Сан-Ремо-2018 и бороться за вторую победу на итальянской классике. 27-летний польский велогонщик подходит к старту на Классичиссиме с победой на итальянской многодневной гонке Тиррено-Адритико-2018. Вместе с Михалом Квятковски на старт Милан-Сан-Ремо 17 марта выйдут Джанни Москон, Сальваторе Пуччио, Лукаш Виснёвский, Иэн Стэннард, Дилан Ван Барле и Люк Роу.
Михал Квятковский: «Думаю, Тиррено-Адриатико – лучшая подготовка к Милан-Сан-Ремо, я всегда мотивирован хорошо выступить на этой классике, и знаю, как важна удача, чтобы в конце бороться за победу. У меня уже есть победа на Милан-Сан-Ремо и поэтому давления будет меньше, потому что мне нечего доказывать, надо просто быть в отличной форме и хорошо проехать гонку, а также быть удачливым.
Что бы ни говорили перед гонкой, это не важно, я предпочёл бы стартовать без давления и без того, чтобы называться фаворитом. В конце концов, вопрос в том, как проедешь финальные 100 км, или даже только Чипрессу и Поджио. Не важно, фаворит я или нет, главное – это ключевые моменты гонки.
Я был в игре последние два года и хотел бы снова быть в игре. В прошлом году я смог выиграть, что прекрасно. В 2016 году сумел уехать на Поджио, посмотрим, как получится в этом году.
С моей точки зрения, главный фаворит – только Петер Саган. Кто ещё? Всегда есть много ребят, можно назвать 20 имён, и когда кто-то из них выиграет, это не будет сюрпризом, но я думаю, что фаворит – Петер. Я видел, как он спринтовал на 6-м этапе Тиррено-Адриатико, как сумел вернуться в группу. Он главный претендент».
Состав команды Sky на Милан-Сан-Ремо-2018: Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Luke Rowe, Ian Stannard, Dylan van Baarle, Lukas Wisniowski
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