Состав команды Sky на Милан-Сан-Ремо-2018

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Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Цитата: Rokka Они хоть когда то сбывались? Вот зачем Вы так?

Во-первых, сбывались. В прошлом году обсуждали, если интересно напопмню.

Во-вторых, у Вас есть полезная информация про Кэва, Вы ее здесь изложили. Спасибо. Я например ее пропустил. Так возразите по конкретному пункту. Зачем обобщать? Это основная педагогическая ошибка)))))) Если что, возьмите на вооружение)))) Ну и третье. Я вот сам хочу высказать по поводу. Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО по всем остальным делам Пето фаворит

До прошлого года я бы согласился, но в прошлом году Квято поразил и восхитил. Вспомним его победу на Милан — Сан-Ремо. Если кто-то забыл, он вырезал финиш как раз у Сагана.

И команда в данном случае не играла роли. Вспомним 15-лилометровый отрыв в прошлом году на Страде Бьянке.

И опять победа и не у кого-нибудь. Нет на этот раз не у Сагана, но нечто также монстроподобное - Ван Авермат.

Так что, если опять сойдутся, будет интересно. Потому как непредсказуемо!



Цитата: maxx на деньги Димули) параллельно писали))))), только я подробнее

maxx

Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Цитата: Rokka Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО надеюсь не будет снега)

тьфу тьфу тьфу)

про фаворитов-тут такое дело забавное)

Саган НИКОГО не повезет на себе.

помните как раньше все пасли Спартака и потому такие великие классики выигрывали не те,кто сильнее,а те кто наглее)

сможет ли Петя уехать САМ на Чипрессе к примеру-тож большой вопрос.

сможет ли Бора контролировать отрывы-вообще не вопрос-не сможет.

потому надеэда только на уникальность Петра.

человек оркестр он.

может выиграть и сам.

в одиночку.

Квято.

у Квято есть сильнейшая команда.

вот тут он у Пети выигрывает.

по всем остальным делам Пето фаворит.

тяжелые спирнтеры по типу Кристоффа,Грайпеля и Киттеля при таких раскладах,а именно я прогнозирую рванье попы на трех последних горках-просто отвалятся.

и тут есть шанс у Кэва

вот я уверен-трековик,темповик Кэв может и ДОЛЖЕН выдерживать такие,по сути,короткие горки.и команда у Кэва хорошая.все нужные люди там есть.

ну-и вечные фавориты любых гонок в любых форматах и погодных условиях-Грег который Ван и Фил который Жильбер)

Грег на ноге,может и зафеерить)

а Фил это Фил-сами понимаете) может уехать в отрыв за 50 км и выиграть)

а так,дорога длинная,колеса круглые-выиграть может любой) даже Леннард Камна)

огромный талантище)

в общем ждем супер зрелища и пусть оно не будет омрачено завалами и поломками)



Читать ваши предсказания становится ещё смешнее, учитывая состояние Кэва и его слова что он едет на команду. Они хоть когда то сбывались? Читать ваши предсказания становится ещё смешнее, учитывая состояние Кэва и его слова что он едет на команду. Они хоть когда то сбывались? Да, в прошлом году ТМ полетел в Тайланд после Джиро) на деньги Димули) Человек делится своими размышлениями и анализом, можно и поуважительнее быть.

Сейтмеметов сейтхалил

Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Юэн мог бы хорошо проехать . гонка под дождём особенно такая это лотерея, помните кубеку с чолеком? Ну кто на него ставил? Погода сыграла своё, а последняя победа Фрейре? Он тогда с Поджо спустился как камикадзе, причём на тонких трубках,все сделал для того что бы не тратится по ходу гонки и всех перехитрил тогда тоже никто в расчёт не брал . очень хочу что бы саган выиграл все таки с Заслуживает. Саган и в Поджо может так дать что мало кто сядет , что и было в прошлом году и после ещё со спуска быстро поедет.в общем удачи всем

VeloliveTeam

Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Цитата: Earl57 А про видео-судью новости не будет?

Будет.

Андрон

Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Неужели когда-нибудь увижу, как Квятковский возит Сагана ?

Андрон

Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3) Так-то трасса Мэтьюсу подходит, конечно, но вот форма совершенно непонятна. Умеренные болевые ощущения - это что? Типа - чой-то болит, но шевелиться могу?

Сейтмеметов сейтхалил

Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3) Видно все очень не очень у команды ,раз таких раненых гонцов выставляют , кстати Кавендиш тоже будет стартовать с переломом , и у африканцев травматичность высокая

Pinkerton

Александр Кристофф – капитан к ... (12) интересно получается, можно поставить ставки на тех кто не участвует? Тим Велленс и Алехандро Вальверде не заявлены в списке участвующих..

Yuriy 17

Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО у Квято есть сильнейшая команда. вот тут он у Пети выигрывает. у Пети, возможно, есть шанс сидеть за колесом Квято.

Rokka

Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3) Весьма достойный состав у Санвеба. Если правильно разделят роли то могут показать очень хороший результат