Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу-Даби-2018

Цитата: RVL

ставка не на того...

Ланда еще тот черт. Астана ждала, Скай ждала, Мувистар тоже ждет, когда он выскочит из табакерки.

все на него ставят, а он сопротивляется))

Астана не ждала, Астана выбрала Ару.

Да и Скай не особо ждал. Вырастить за год капитана из молодого гонщика сложно. Да и какие шансы у Ланды в Скай? Даже болельшикам понятно, что шанс был один. Ланда не смог, - давай, до свиданья, грегори дальше.

Думаю, ему не прибавило оптимизма, когда два года назад он понял, что так и будет грегорить в Астане. Сложно, когда в тебя не верят.

В любом случае, скоро станет ясно, на кого стоило делать ставки. Ланда и Ару будут капитанить, и в каждой команде свои погремушки. У Ару - сборная солянка и боевой Мартин, у Ланды - вечно живой Вальверде и вечный второй капитан Кинтана.

Если бы да кабы... Был бы сейчас у Астаны сильный Ланда и команда под него.))