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Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу-Даби-2018 после падения в нейтральной зоне
Марк Кэвендиш был вынужден сойти с Тура Абу-Даби-2018 после падения. Британский велогонщик команды Dimension Data упал в нейтральной зоне, когда пелотон выезжал к старту 1-го этапа. Он смог подняться и вернуться на велосипед, догнал пелотон до начала этапа, но, проехав 5 км, сошёл с гонки.
Команда Dimension Data сообщила, что Марк Кэвендиш упал на плечо, которое в прошлом году повредил во время падения на 4-м этапе Тур де Франс-2017.
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Предположительно, причиной падения Марка Кэвендиша, а также ещё трёх гонщиков стало резкое торможение автомобиля директора гонки.
Врач команды Dimension Data Адриан Ротунно: «У Марка сотрясение мозга и травма шеи от резкого удара. Из-за сотрясения мы решили не рисковать безопасностью гонщика и сказали Марку прекратить гонку. В больнице после осмотра выяснили, что серьёзной травмы шеи нет. Сейчас у него симптомы сотрясения мозга и боль в шее, но в остальном состояние стабильное. Мы будем следить за состоянием Марка».
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Александра
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
Цитата: RVL
ставка не на того...
Ланда еще тот черт. Астана ждала, Скай ждала, Мувистар тоже ждет, когда он выскочит из табакерки.
все на него ставят, а он сопротивляется))
Астана не ждала, Астана выбрала Ару.
Да и Скай не особо ждал. Вырастить за год капитана из молодого гонщика сложно. Да и какие шансы у Ланды в Скай? Даже болельшикам понятно, что шанс был один. Ланда не смог, - давай, до свиданья, грегори дальше.
Думаю, ему не прибавило оптимизма, когда два года назад он понял, что так и будет грегорить в Астане. Сложно, когда в тебя не верят.
В любом случае, скоро станет ясно, на кого стоило делать ставки. Ланда и Ару будут капитанить, и в каждой команде свои погремушки. У Ару - сборная солянка и боевой Мартин, у Ланды - вечно живой Вальверде и вечный второй капитан Кинтана.
Если бы да кабы... Был бы сейчас у Астаны сильный Ланда и команда под него.))
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RVL
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
ставка не на того...
Ланда еще тот черт. Астана ждала, Скай ждала, Мувистар тоже ждет, когда он выскочит из табакерки.
все на него ставят, а он сопротивляется))
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Rokka
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
Ару мне кажется особо не дорожит теми отношениями, которые строились вокруг него. Допустим тот же Нибали собрал гвардию из Астаны и других команд. Саган половину своей команды перенёс, Киттель, Контадор, даже Кристофф ушёл с земляком. Ару пришёл не в команду а в сборную, в которой явно на него не будут работать столько, сколько в Астане, уже писали выше что у них и Мартин есть, и Кристофф тот же, Улисси, Кошта, и ещё много кого. Как он справится с таким положением покажет время.
А про Ланду - да, действительно жалко. Имхо его место как раз было в Астане. А то скай с Фрумом и со своей англо-сакской дивизией, Мувистар с Кинтаной и Вальверде. А в Астане он как фигурка в тетрисе попал бы куда нужно, ибо команде нужен такой человек с задатками лидера
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Александра
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
В Ару как в единицу я никогда не верила, всегда было заметно, что его победы - результат командной работы. Астана - команда очень сильная, профессиональная, гонщики которой умеют работать на общий результата. Если этот общий результата - победа Ару, то выкладывались все. Не знаю, будет ли такой эфект в UAE. И я тоже ставлю на Мартина!
Не знаю, как ушел Ару и как его вспоминают, честно говоря, мне как-то все равно, потому что я..., а, уже писала - никогда в него не верила.)
Но мне кажется, что два года назад Астана допустила большую стратегическую ошибку, поставив на Ару, а не на Ланду. Последние переходы Ланды в Скай, а потом в Мувистар, как мне кажется, это последствие того, что в Астане не оценили его потенциал как капитана. Возможно, это не лучшим образом сказалось на его уверенности в себе. Все это, конечно, догадки, но, думаю, Ланда смог бы на долгие годы стать лидером Астаны. А теперь ни того, ни другого.
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