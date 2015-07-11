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Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу-Даби-2018

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу-Даби-2018 после падения в нейтральной зоне

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу-Даби-2018

 

  Марк Кэвендиш был вынужден сойти с Тура Абу-Даби-2018 после падения. Британский велогонщик команды Dimension Data упал в нейтральной зоне, когда пелотон выезжал к старту 1-го этапа. Он смог подняться и вернуться на велосипед, догнал пелотон до начала этапа, но, проехав 5 км, сошёл с гонки.

  Команда Dimension Data сообщила, что Марк Кэвендиш упал на плечо, которое в прошлом году повредил во время падения на 4-м этапе Тур де Франс-2017.

 


Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  Предположительно, причиной падения Марка Кэвендиша, а также ещё трёх гонщиков стало резкое торможение автомобиля директора гонки.

 

  Врач команды Dimension Data Адриан Ротунно: «У Марка сотрясение мозга и травма шеи от резкого удара. Из-за сотрясения мы решили не рисковать безопасностью гонщика и сказали Марку прекратить гонку. В больнице после осмотра выяснили, что серьёзной травмы шеи нет. Сейчас у него симптомы сотрясения мозга и боль в шее, но в остальном состояние стабильное. Мы будем следить за состоянием Марка».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 15:47 | Регистрация: 11.07.2015

    от жеш((

    Здоровья Кэв!!!!

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 1 (1)
    velodoctor-Фото

    Хоть он уже не в кате, но радостно всеранво за норвежца, отличная победа. 

  • RVL
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
    RVL-Фото
    имхо, Ланда очень крут. ни в Скай ни в Астане его таким не считали.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    от жеш((

    Здоровья Кэв!!!!

  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
    Александра-Фото

    Цитата: RVL
    ставка не на того...
    Ланда еще тот черт. Астана ждала, Скай ждала, Мувистар тоже ждет, когда он выскочит из табакерки.
    все на него ставят, а он сопротивляется))

    Астана не ждала, Астана выбрала Ару.

    Да и Скай не особо ждал. Вырастить за год капитана из молодого гонщика сложно. Да и какие шансы у Ланды в Скай? Даже болельшикам понятно, что шанс был один. Ланда не смог,  - давай, до свиданья, грегори дальше.

    Думаю, ему не прибавило оптимизма, когда два года назад он понял, что так и будет грегорить в Астане. Сложно, когда в тебя не верят.

    В любом случае, скоро станет ясно, на кого стоило делать ставки. Ланда и Ару будут капитанить, и в каждой команде свои погремушки. У Ару - сборная солянка и боевой Мартин, у Ланды - вечно живой Вальверде и вечный второй капитан Кинтана.

    Если бы да кабы... Был бы сейчас у Астаны сильный Ланда и команда под него.))

  • RVL
    Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (9)
    RVL-Фото

    а победит Вальверде))

  • RVL
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
    RVL-Фото
    ставка не на того...
    Ланда еще тот черт. Астана ждала, Скай ждала, Мувистар тоже ждет, когда он выскочит из табакерки.
    все на него ставят, а он сопротивляется))
  • Rokka
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
    Rokka-Фото

    Ару мне кажется особо не дорожит теми отношениями, которые строились вокруг него. Допустим тот же Нибали собрал гвардию из Астаны и других команд. Саган половину своей команды перенёс, Киттель, Контадор, даже Кристофф ушёл с земляком. Ару пришёл не в команду а в сборную, в которой явно на него не будут работать столько, сколько в Астане, уже писали выше что у них и Мартин есть, и Кристофф тот же, Улисси, Кошта, и ещё много кого. Как он справится с таким положением покажет время.

    А про Ланду - да, действительно жалко. Имхо его место как раз было в Астане. А то скай с Фрумом и со своей англо-сакской дивизией, Мувистар с Кинтаной и Вальверде. А в Астане он как фигурка в тетрисе попал бы куда нужно, ибо команде нужен такой человек с задатками лидера

  • Rokka
    Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (9)
    Rokka-Фото

    Кэв уже отправил сам себя в нокаут, устроив падение на нулевом километре. Перелом того же локтя который сломал об Сагана

  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (35)
    Александра-Фото

    В Ару как в единицу я никогда не верила, всегда было заметно, что его победы - результат командной работы. Астана - команда очень сильная, профессиональная, гонщики которой умеют работать на общий результата. Если этот общий результата - победа Ару, то выкладывались все. Не знаю, будет ли такой эфект в UAE. И я тоже ставлю на Мартина!

    Не знаю, как ушел Ару и как его вспоминают, честно говоря, мне как-то все равно, потому что я..., а, уже писала - никогда в него не верила.)

    Но мне кажется, что два года назад Астана допустила большую стратегическую ошибку, поставив на Ару, а не на Ланду. Последние переходы Ланды в Скай, а потом в Мувистар, как мне кажется, это последствие того, что в Астане не оценили его потенциал как капитана. Возможно, это не лучшим образом сказалось на его уверенности в себе. Все это, конечно, догадки, но, думаю, Ланда смог бы на долгие годы стать лидером Астаны. А теперь ни того, ни другого.

  • GTX
    Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (9)
    GTX-Фото

    Интересно, кто всё же на кого будет работать: Том на Вилко или наоборот

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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