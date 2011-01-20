VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фернандо Гавирия сошёл с Тиррено-Адриатико-2018

Фернандо Гавирия не сможет финишировать на Тиррено-Адриатико и стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018 из-за перелома руки

 

 

  Фернандо Гавирия не сможет выйти на старт финального этапа Тиррено-Адриатико-2018, а также вынужден отказаться от старта на Милан-Сан-Ремо, и, возможно, старта на брусчатых классиках.   

 

 

Фернандо Гавирия сошёл с Тиррено-Адриатико-2018

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors упал за 8 км до финиша на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018, когда его команда выстроилась в голове пелотона. Гавирия коснулся колесом своего товарища по команде и упал. Он сумел финишировать на этапе, а затем медицинский осмотр показал, что у него осложнённый перелом пястной кости руки.

 

  Об этом журналистам после финиша этапа сообщил врач, проводивший рентген: «У него перелом со смещением пястной кости кисти левой руки. Одна часть кости наслоилась на вторую, необходимо вернуть их на место, а для этого потребуется операция. Для полного восстановление понадобится, по меньшей мере, четыре недели. До этого ему будет трудно принимать участие в гонках».

 

  Фернандо Гавирия: «Я опустошён тем, что вынужден пропустить Милан-Сан-Ремо. Я был в очень хорошей форме, с нетерпением ждал субботнюю гонку. Мне также очень жаль, что не смог отплатить победой моим товарищам по команде за их огромную работу сегодня. Но приходится принимать ситуацию такой, какая она есть, и надеяться на быстрое восстановление».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. AAA

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 20.01.2011

    Сместил, наверное, когда этап доезжал....

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 22.05.2013

    Ну он так по спартански руку потрогал сел и поехал, мужик) popcorm

    1. RVL

      Вчера, 22:29 | Регистрация: 30.08.2012

      Рухнул как чайник, поднялся как мужик ))
      без, обид, но как есть, так есть....
      скорейшего ему выздоровления

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 14.12.2015

    Ох, сезон коварно начинается : Кэв, Пулс, Дюмолан теперь вот Гавирия. Хотя падение было какое то нелепое. После завала он так быстро сел на велосипед и погнал, что даже показалось, будто только его велотрусы и пострадали... ан нет! Вот отсюда и смещение кости наверное. Жаль парня. Да вообще, пострадавших в завалах и вынужденных сойти всегда жаль. Здоровья всем.

    1. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Вчера, 22:51 | Регистрация: 17.08.2015

      Саймона Гешке еще забыли, Демолан без него, как Фрум без Томаса.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Понравилась ли вам гонка Париж-Ницца-2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Arnaud Courteille (Vital Concept)

Simon Geschke (Team Sunweb)

Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Jaime Castrillo (Movistar Team)

Evan Bybee (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2018 (72)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)