Фернандо Гавирия сошёл с Тиррено-Адриатико-2018

Фернандо Гавирия не сможет финишировать на Тиррено-Адриатико и стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018 из-за перелома руки

Фернандо Гавирия не сможет выйти на старт финального этапа Тиррено-Адриатико-2018, а также вынужден отказаться от старта на Милан-Сан-Ремо, и, возможно, старта на брусчатых классиках.

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23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors упал за 8 км до финиша на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018, когда его команда выстроилась в голове пелотона. Гавирия коснулся колесом своего товарища по команде и упал. Он сумел финишировать на этапе, а затем медицинский осмотр показал, что у него осложнённый перелом пястной кости руки.

Об этом журналистам после финиша этапа сообщил врач, проводивший рентген: «У него перелом со смещением пястной кости кисти левой руки. Одна часть кости наслоилась на вторую, необходимо вернуть их на место, а для этого потребуется операция. Для полного восстановление понадобится, по меньшей мере, четыре недели. До этого ему будет трудно принимать участие в гонках».

Фернандо Гавирия: «Я опустошён тем, что вынужден пропустить Милан-Сан-Ремо. Я был в очень хорошей форме, с нетерпением ждал субботнюю гонку. Мне также очень жаль, что не смог отплатить победой моим товарищам по команде за их огромную работу сегодня. Но приходится принимать ситуацию такой, какая она есть, и надеяться на быстрое восстановление».