Джон Дегенкольб и Джакомо Ниццоло не примут участие в Милан-Сан-Ремо-2018

Команда Trek-Segafredo объявила, что Джон Дегенкольб, победитель Милан-Сан-Ремо-2015, и Джакомо Ниццоло не смогут принять участие в Милан-Сан-Ремо-2018. Дегенкольб сошёл с Париж-Ниццы-2018 из-за бронхита и не успевает восстановиться к классике, которая пройдёт 17 марта. Джакомо Ниццоло, прошлый сезон которого был скомкан из-за тендинита колена, не готов рисковать, стартуя на весенней классике.

Джон Дегенкольб: «С тяжёлым сердцем вынужден отменить свой старт на Милан-Сан-Ремо-2018, потому что всё ещё болею и не готов к гонке. В последние дни моё самочувствие уже улучшилось, скоро вернусь на велосипед, так что об остальных классиках сезона волноваться не стоит. Желаю моей команде удачи в субботу».

Джакомо Ниццоло: «Я очень, очень разочарован, что не смогу стартовать на Милан-Сан-Ремо-2018. Эта гонка была моей самой большой целью на первую часть сезона, и мне очень тяжело отказываться от участия в ней. Мы решили не стартовать, потому что состояние колена хотя и улучшилось, но ещё не достаточно.

Мы не хотим рисковать оставшейся частью сезона. Гонка очень долгая, она может плохо сказаться на колене. Сейчас мы делаем всё, чтобы решить проблему как можно быстрее и смотреть вперёд. Желаю команде всего самого лучшего на гонке, буду поддерживать ребят, сидя перед телевизором».

Состав Trek-Segafredo на Милан-Сан-Ремо-2018: Jasper Stuyven, Fabio Felline, Koen de Kort, Boy van Poppel, Kiel Reijnen, Ryan Mullen, Gregory Rast.