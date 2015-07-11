Участие Марка Кэвендиша в Тур де Франс-2017 под вопросом

Участие Марка Кэвендиша в Тур де Франс-2017 остаётся под вопросом из-за мононуклеоза

32-летний британский гонщик команды Dimension Data Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), последней гонкой которого в этом сезоне была классика Милан-Сан-Ремо, не примет участие ни в одной из предваряющих Тур де Франс гонках, а его участие в Тур де Франс-2017 остаётся под вопросом.

В апреле у британского спринтера был диагностирован инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра (вирус герпеса).

Во время Джиро д’Италия Марк Кэвендиш сказал: «Не могу назвать точного времени возвращения в гонки. Это могут быть 10 дней, а может быть и год. Я на самом деле не знаю. Иногда чувствую себя будто на вершине мира, иногда нет, но, по крайней мере, я езжу на велосипеде, а это главное».

Федерация велоспорта Великобритании объявила, что Марк Кэвендиш заявлен на участие в национальном чемпионате, который пройдёт на острове Мэн, где родился британский гонщик. Однако это не означает его полного возвращения к соревнованиям.

Дуг Райдер, менеджер команды Dimenison Data сказал, что для команды будет «ужасно» стартовать без Марка Кэвендиша, выигравшего в прошлом году на Тур де Франс 4 этапа. Всего за карьеру британский спринтер выиграл 30 этапов Большой Петли.