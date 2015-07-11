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Участие Марка Кэвендиша в Тур де Франс-2017 под вопросом

Участие Марка Кэвендиша в Тур де Франс-2017  остаётся под вопросом из-за мононуклеоза

 

 

  32-летний британский гонщик команды Dimension Data Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), последней гонкой которого в этом сезоне была классика Милан-Сан-Ремо, не примет участие ни в одной из предваряющих Тур де Франс гонках, а его участие в Тур де Франс-2017 остаётся под вопросом.

 

В апреле у британского спринтера был диагностирован инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра (вирус герпеса).  

 

  Во время Джиро д’Италия Марк Кэвендиш сказал: «Не могу назвать точного времени возвращения в гонки. Это могут быть 10 дней, а может быть и год. Я на самом деле не знаю. Иногда чувствую себя будто на вершине мира, иногда нет, но, по крайней мере, я езжу на велосипеде, а это главное».

 

 

  Федерация велоспорта Великобритании объявила, что Марк Кэвендиш заявлен на участие в национальном чемпионате, который пройдёт на острове Мэн, где родился британский гонщик. Однако это не означает его полного возвращения к соревнованиям.

 

  Дуг Райдер, менеджер команды Dimenison Data сказал, что для команды будет «ужасно» стартовать без Марка Кэвендиша, выигравшего в прошлом году на Тур де Франс 4 этапа. Всего за карьеру британский спринтер выиграл 30 этапов Большой Петли.

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 08:42 | Регистрация: 11.07.2015

    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.

    без тебя и спринт не спринт(

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Ярослав

    Ярослав124

    Сегодня, 08:58 | Регистрация: 23.05.2017

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.
    без тебя и спринт не спринт(
    Саган лучше

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 09:38 | Регистрация: 5.10.2016

      он же не спринтер

  3. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 11:14 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: Ярослав124
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.
    без тебя и спринт не спринт(
    Саган лучше
    Расмешили

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4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • explosiveua
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (24)
    explosiveua-Фото
    а открыть программку и глянуть, не?
    Будет. по Евро2 (всего по 1.5 часа)
  • explosiveua
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (24)
    explosiveua-Фото

    Вот она, первая причина почему я люблю лето:)
    вторая же - сам ТдФ
    Наконец увидим супер 3ку
    Конта, Фрум, Вальверде (кстати, странно что в претенденты последнего не записали.))

    ЗЫ. Вамос, Альберто:)

  • GTX
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (4)
    GTX-Фото
    Цитата: Ярослав124
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.
    без тебя и спринт не спринт(
    Саган лучше
    Расмешили
  • obluchk
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (37)
    obluchk-Фото
    теннис...теннис не цикличиский как и Федерер
  • Meilleur
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (24)
    Meilleur-Фото

    Тот очень опасный узкий спуск с d'Huez в этот раз должны идти в подъем - нормально проедут. А дальше снова вверх от Sarenne вниз дорога уже хорошая. :) Думаю, этот этап скорее всего пройдут спокойно. В отличие от Монт-дю-Ша и Плято Солязон.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, уж маршрут как для недельного Тура просто убийственый. Что тут ещё добавить когда уже на первом этапе 8 ГОРок (пускай только одна там 2-й категории), экстремальный подъем на 6 этапе (и спуск такой же в т.ч.). Ну и просто запредельыне 7 да 8 этапы. Альп дю Эс "не полноценный" каг бэ, но Коль ду Сараен (оцените - см. ссылку ниже) самое то. А какой там спуск опасный. 

    vampire Col de Sarenne (1979м.)

     

    Альберто_Крис_Алекс - такой мой подиум (а кто на каком месте пускай сама гонка скажет). А Барде быть лучшим горняком этой Дофине

  • Kitsune-taichou
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото
    он же не спринтер
  • Ярослав124
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (4)
    Ярослав124-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.
    без тебя и спринт не спринт(
    Саган лучше
  • Bjoern
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (24)
    Bjoern-Фото
    А остальные, Нибали в той гонке был никак не третий и даже не четвертый
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Участие Марка Кэвендиша в Тур ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    совсем бяда( Марк-возвращайся.ты ЛУЧШИЙ спринтер современности.

    без тебя и спринт не спринт(

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