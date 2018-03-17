Петер Саган: «Я не знаю секрета, как выиграть Милан-Сан-Ремо, потому что никогда не выигрывал»

Петер Саган о тактике на Милан-Сан-Ремо-2018

Есть два способа победить на итальянской классике-Монументе Милан-Сан-Ремо – сохранить силы на почти трёхсоткилометровой дистанции, чтобы выдать максимум в общем спринте, или попытаться атаковать на Поджио и удержать преимущество на финальных 5,5 км дистанции. Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) пробовал обе тактики, но пока не смог одержать победу. Перед стартом 109-го выпуска Милан-Сан-Ремо журналисты Cyclingnews, задав спортивным директорам вопрос, кто станет победителем Милан-Сан-Ремо-2018, и с помощью какой тактики выиграет гонку.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «В этом году победителем станет тот, кто сможет справиться с холодом и дождём в Милане и сохранит энергию для финиша, который, как ожидается, пройдёт по сухой дороге. Протяжённость гонки 300 км. Говорят, что этот Монумент легче всего проехать, но труднее всего выиграть. Не так много тактик можно задействовать. Редко кто выигрывает, если атакует где-то кроме Поджио – побеждают после атак на Поджио, после Поджио или в спринте. Никому не удавалось уехать на Чипрессе. Всё сводится к этим финальным пяти минутам на Поджио. Думаю, Петер Саган – фаворит. Он может попытаться использовать какую-либо из тактик или все сразу».

Стефано Дзанатта, спортивный директор команды Bardiani-CSF: «Всё решит сольная атака Петера Сагана на Поджио, и он выиграет. У него ещё нет победы на этой гонке, и нет побед в этом месяце. Я его знаю. В этом году он будет особенно голоден до успеха».

Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Будем надеяться, что Петер выиграет. Я верю в него, но в прошлом году победил Квято, а в этом году, выиграв Тиррено-Адриатико, он показал, что находится в форме. Думаю, будет атака на Поджио, и гонка решится спринтом из небольшой группы. Не думаю, что в ней будет больше пяти гонщиков».

Петер Саган: «Как победить на Милан-Сан-Ремо? Я не знаю, потому что никогда не выигрывал эту гонку. Каждый год мне задают один и тот же вопрос, но сейчас я не знаю ответа. Возможно, буду более находчивым на Поджио.

Я доволен результатом (прошлого года), но я совершил несколько ошибок, и в итоге за них заплатил. Если проанализировать, как Квято выиграл в прошлом году, то….Если бы я так выиграл, я не был бы доволен своим выступлением.

Все разные. У нас разные характеры, это жизнь. Поэтому жизнь прекрасна, что все разные. Я предпочитаю делать шоу для людей, как идёт, так идёт, не важно, выиграл или проиграл. Более важно наслаждаться, быть здоровым и весёлым.

Надо пользоваться тем, что имеешь – если идёт нога, надо выбирать тактику, искать, что можешь сделать в гонке. Потому что если нога не идёт, то, конечно, я не стал бы уезжать в отрыв после атаки.

Спринт на Милан-Сан-Ремо – это не обычный спринт после дистанции в 150 км, это спринт после 300 километров гонки».