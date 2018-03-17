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Петер Саган: «Я не знаю секрета, как выиграть Милан-Сан-Ремо, потому что никогда не выигрывал»

Петер Саган о тактике на Милан-Сан-Ремо-2018

 

 

  Есть два способа победить на итальянской классике-Монументе Милан-Сан-Ремо – сохранить силы на почти трёхсоткилометровой дистанции, чтобы выдать максимум в общем спринте, или попытаться атаковать на Поджио и удержать преимущество на финальных 5,5 км дистанции. Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) пробовал обе тактики, но пока не смог одержать победу. Перед стартом 109-го выпуска Милан-Сан-Ремо  журналисты Cyclingnews, задав спортивным директорам вопрос, кто станет победителем Милан-Сан-Ремо-2018, и с помощью какой тактики выиграет гонку.

 

Петер Саган: «Я не знаю секрета, как выиграть Милан-Сан-Ремо, потому что никогда не выигрывал»

    Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «В этом году победителем станет тот, кто сможет справиться с холодом и дождём в Милане и сохранит энергию для финиша, который, как ожидается, пройдёт по сухой дороге. Протяжённость гонки 300 км. Говорят, что этот Монумент легче всего проехать, но труднее всего выиграть. Не так много тактик можно задействовать. Редко кто выигрывает, если атакует где-то кроме Поджио – побеждают после атак на Поджио, после Поджио или в спринте. Никому не удавалось уехать на Чипрессе. Всё сводится к этим финальным пяти минутам на Поджио. Думаю, Петер Саган – фаворит. Он может попытаться использовать какую-либо из тактик или все сразу».

 

  Стефано Дзанатта, спортивный директор команды Bardiani-CSF: «Всё решит сольная атака Петера Сагана на Поджио, и он выиграет. У него ещё нет победы на этой гонке, и нет побед в этом месяце. Я его знаю. В этом году он будет особенно голоден до успеха».

 

  Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Будем надеяться, что Петер выиграет. Я верю в него, но в прошлом году победил Квято, а в этом году, выиграв Тиррено-Адриатико, он показал, что находится в форме. Думаю, будет атака на Поджио, и гонка решится спринтом из небольшой группы. Не думаю, что в ней будет больше пяти гонщиков».

 

  Петер Саган: «Как победить на Милан-Сан-Ремо? Я не знаю, потому что никогда не выигрывал эту гонку. Каждый год мне задают один и тот же вопрос, но сейчас я не знаю ответа. Возможно, буду более находчивым на Поджио.

 

  Я доволен результатом (прошлого года), но я совершил несколько ошибок, и в итоге за них заплатил. Если проанализировать, как Квято выиграл в прошлом году, то….Если бы я так выиграл, я не был бы доволен своим выступлением.

 

  Все разные. У нас разные характеры, это жизнь. Поэтому жизнь прекрасна, что все разные. Я предпочитаю делать шоу для людей, как идёт, так идёт, не важно, выиграл или проиграл. Более важно наслаждаться, быть здоровым и весёлым.

 

  Надо пользоваться тем, что имеешь – если идёт нога, надо выбирать тактику, искать, что можешь сделать в гонке. Потому что если нога не идёт, то, конечно, я не стал бы уезжать в отрыв после атаки.

 

Спринт на Милан-Сан-Ремо – это не обычный спринт после дистанции в 150 км, это спринт после 300 километров гонки».  

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Теги к статье: Петер Саган Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Поставим, надеюсь.
  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Т.е., капитан Власов? Или нет?
    Ау, Русвело. 

  • byvshiy
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    byvshiy-Фото

    300 км и 7 с лишним часов на велосипеде это не плохо ,если до Cipresa  доедут ,то можно уже памятник ставить молодым 

  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Этот разговор на сайте не к месту, ибо не про гонки, но я отвечу только: в том, что Вы называете "игрой на публику" гораздо больше доброжелательности к собеседникам, чем в некоторых - может быть - абсолютно точных замечаниях, изложенных в уничижительных (а иногда оскорбительных) по отношению к гонщикам и участникам диалога выражениях.
    Я ни в коем случае не про сегодняшний разговор!
    Публика не ведется, а просто принимает тон разговора (не все, но кто-то). А свое согласие или несогласие с мнением Толстого Мачо оставляет при себе)
    Я прошу прощения у всех за свои высказывания. Пошла читать...анализировать мнения знатоков.. продолжать учиться велоспорту и сидеть тихо)
  • marketbk
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    marketbk-Фото

    Ну Фирсанов в старт-листе. Как бы и прозвище Батя и возраст.

    Ринат что-то грозился показать "обновленного" Фолифорова)) Пока не видно.

  • marketbk
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    marketbk-Фото

    Цитата: Shega
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.

     

    Вот именно логика здесь маловато, товарищ играет на публику( она ведется) Вы тому потверждение.

    Так главное - человек разбирается, и сам гонялся, а ведет себя как клоун. Вот что поразительно!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодым дают дорогу , звоночек старичкам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Handzame Classic-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как приятно только эти гонщики схлестывались на лавенире а вот уже и в профах сошлись, ходег не ординарный финишер , весёлый и жизнерадостный очень самоотверженно работал до последнего на созу и Берналя . гоночка супер получилась.
  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.
  • RVL
    Handzame Classic-2018 (2)
    RVL-Фото

    Краем глаза, заметил среди победителей этой гонки всех времен и народов Евгения Гутаровича!

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3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
10 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400

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