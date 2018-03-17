Грег Ван Авермат: «Милан-Сан-Ремо – это лотерея, но я настроен бороться»

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:15
Состав команды BMC на Милан-Сан-Ремо-2018
Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) дважды финишировал на Милан-Сан-Ремо в топ-10 (9-м в 2011 и 5-м 2016 году), но ни разу не поднимался на подиум легендарной итальянской классики-Монумента. Он выйдет на старт в качестве капитана команды BMC.
Photo (c) Chris Auld Photography
Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Хотя наш лидер – Грег Ван Авермат, Милан-Сан-Ремо – не та гонка, где мы стартуем как фавориты. Однако, некоторые спринтеры могут оказаться в гонке вне игры, что может изменить динамику. Как обычно, вся наша команда построена вокруг Грега. Он проверил себя на Тиррено-Адриатико, его состояние в порядке. Думаю, его подготовка к Милан-Сан-Ремо прошла хорошо. Мы поедем с опытной командой, с такими гонщиками, как Саймон Герранс, бывший победитель Милан-Сан-Ремо, а также Юрген Руландтс. Думаю, возможно, это один из самых сильных составов, которые мы когда-либо выстраивали вокруг Грега. Мы просто должны правильно разыграть наши карты в субботу».
Грег Ван Авермат: «После Тиррено-Адриатико я хорошо себя чувствую, форма в порядке. Жду старта на классиках, которые являются моей специализацией. Думаю, Милан-Сан-Ремо – это лотерея, но на ней я всегда мотивирован бороться за высокий результат. Это тяжёлая гонка, но я всегда нахожусь впереди во время решающих атак в финале. Надеюсь, что смогу добиться в эту субботу хорошего результата».
Состав команды BMC на Милан-Сан-Ремо-2018: Alberto Bettiol (ITA), Damiano Caruso (ITA), Jempy Drucker (LUX), Simon Gerrans (AUS), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL).
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