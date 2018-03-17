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Грег Ван Авермат: «Милан-Сан-Ремо – это лотерея, но я настроен бороться»

Состав команды BMC на Милан-Сан-Ремо-2018

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) дважды финишировал на Милан-Сан-Ремо в топ-10 (9-м в 2011 и 5-м 2016 году), но ни разу не поднимался на подиум легендарной итальянской классики-Монумента. Он выйдет на старт в качестве капитана команды BMC.

 

 Photo (c) Chris Auld Photography

 

  Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Хотя наш лидер – Грег Ван Авермат, Милан-Сан-Ремо – не та гонка, где мы стартуем как фавориты. Однако, некоторые спринтеры могут оказаться в гонке вне игры, что может изменить динамику. Как обычно, вся наша команда построена вокруг Грега. Он проверил себя на Тиррено-Адриатико, его состояние в порядке. Думаю, его подготовка к Милан-Сан-Ремо прошла хорошо. Мы поедем с опытной командой, с такими гонщиками, как Саймон Герранс, бывший победитель Милан-Сан-Ремо, а также Юрген Руландтс. Думаю, возможно, это один из самых сильных составов, которые мы когда-либо выстраивали вокруг Грега. Мы просто должны правильно разыграть наши карты в субботу».

 

  Грег Ван Авермат: «После Тиррено-Адриатико я хорошо себя чувствую, форма в порядке. Жду старта на классиках, которые являются моей специализацией. Думаю, Милан-Сан-Ремо – это лотерея, но на ней я всегда мотивирован бороться за высокий результат. Это тяжёлая гонка, но я всегда нахожусь впереди во время решающих атак в финале. Надеюсь, что смогу добиться в эту субботу хорошего результата».

 

Состав команды BMC на Милан-Сан-Ремо-2018: Alberto Bettiol (ITA), Damiano Caruso (ITA), Jempy Drucker (LUX), Simon Gerrans (AUS), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL).

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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Комментарии

  • Znak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    Znak-Фото

    Цитата: Rokka
    Они хоть когда то сбывались?

     

    Вот зачем Вы так?
    Во-первых, сбывались. В прошлом году обсуждали, если интересно напопмню.
    Во-вторых, у Вас есть полезная информация про Кэва, Вы ее здесь изложили. Спасибо. Я например ее пропустил. Так возразите по конкретному пункту. Зачем обобщать? Это основная педагогическая ошибка))))))  Если что,  возьмите на вооружение))))

     

    Ну и третье. Я вот сам хочу высказать по поводу.

     

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    по всем остальным делам Пето фаворит


    До прошлого года я бы  согласился, но в прошлом году  Квято  поразил и восхитил. Вспомним его победу на Милан — Сан-Ремо. Если кто-то забыл, он вырезал финиш как раз у Сагана.
    И команда в данном случае не играла роли. Вспомним 15-лилометровый отрыв в прошлом году на Страде Бьянке.
    И опять победа и не у кого-нибудь. Нет на этот раз не у Сагана, но нечто также монстроподобное - Ван Авермат.


    Так что, если опять сойдутся, будет интересно. Потому как непредсказуемо!

     



    Цитата: maxx
    на деньги Димули)

     

    параллельно писали))))), только я подробнее

     

  • maxx
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    maxx-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    надеюсь не будет снега)
    тьфу тьфу тьфу)
    про фаворитов-тут такое дело забавное)
    Саган НИКОГО не повезет на себе.
    помните как раньше все пасли Спартака и потому такие великие классики выигрывали не те,кто сильнее,а те кто наглее)
    сможет ли Петя уехать САМ на Чипрессе к примеру-тож большой вопрос.
    сможет ли Бора контролировать отрывы-вообще не вопрос-не сможет.
    потому надеэда только на уникальность Петра.
    человек оркестр он.
    может выиграть и сам.
    в одиночку.
    Квято.
    у Квято есть сильнейшая команда.
    вот тут он у Пети выигрывает.
    по всем остальным делам Пето фаворит.
    тяжелые спирнтеры по типу Кристоффа,Грайпеля и Киттеля при таких раскладах,а именно я прогнозирую рванье попы на трех последних горках-просто отвалятся.
    и тут есть шанс у Кэва
    вот я уверен-трековик,темповик Кэв может и ДОЛЖЕН выдерживать такие,по сути,короткие горки.и команда у Кэва хорошая.все нужные люди там есть.
    ну-и вечные фавориты любых гонок в любых форматах и погодных условиях-Грег который Ван и Фил который Жильбер)
    Грег на ноге,может и зафеерить)
    а Фил это Фил-сами понимаете) может уехать в отрыв за 50 км и выиграть)
    а так,дорога длинная,колеса круглые-выиграть может любой) даже Леннард Камна)
    огромный талантище)
    в общем ждем супер зрелища и пусть оно не будет омрачено завалами и поломками)
     
    Читать ваши предсказания становится ещё смешнее, учитывая состояние Кэва и его слова что он едет на команду. Они хоть когда то сбывались?
    Да, в прошлом году ТМ полетел в Тайланд после Джиро) на деньги Димули) Человек делится своими размышлениями и анализом, можно и поуважительнее быть.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Юэн мог бы хорошо проехать . гонка под дождём особенно такая это лотерея, помните кубеку с чолеком? Ну кто на него ставил? Погода сыграла своё, а последняя победа Фрейре? Он тогда с Поджо спустился как камикадзе, причём на тонких трубках,все сделал для того что бы не тратится по ходу гонки и всех перехитрил тогда тоже никто в расчёт не брал . очень хочу что бы саган выиграл все таки с Заслуживает. Саган и в Поджо может так дать что мало кто сядет , что и было в прошлом году и после ещё со спуска быстро поедет.в общем удачи всем
  • VeloliveTeam
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Earl57
    А про видео-судью новости не будет?

    Будет.

  • Андрон
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    Андрон-Фото
    Неужели когда-нибудь увижу, как Квятковский возит Сагана ?
  • Андрон
    Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3)
    Андрон-Фото

     Так-то трасса Мэтьюсу подходит, конечно, но вот форма совершенно непонятна. Умеренные болевые ощущения - это что? Типа - чой-то болит, но шевелиться могу?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Видно все очень не очень у команды ,раз таких раненых гонцов выставляют , кстати Кавендиш тоже будет стартовать с переломом , и у африканцев травматичность высокая
  • Pinkerton
    Александр Кристофф – капитан к ... (12)
    Pinkerton-Фото
    интересно получается, можно поставить ставки на тех кто не участвует? Тим Велленс и Алехандро Вальверде не заявлены в списке участвующих..
  • Yuriy 17
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (12)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    у Квято есть сильнейшая команда. вот тут он у Пети выигрывает.

    у Пети, возможно, есть шанс сидеть за колесом Квято.

  • Rokka
    Майкл Мэттьюс – капитан команд ... (3)
    Rokka-Фото
    Весьма достойный состав у Санвеба. Если правильно разделят роли то могут показать очень хороший результат

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