- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:35
Саша Модоло – капитан команды EF Education First на Милан-Сан-Ремо-2018
Капитаном команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale на классике-Монументе Милан-Сан-Ремо-2018 будет 30-летний итальянский гонщик Саша Модоло. Его лучшим результатом на итальянской классике было 8-е место в 2014 году. Помогать Саше Модоло будут Матти Брешель, Саймон Кларк, Митч Докер, Себастьян Лангевельд, Дэн МакЛэй и Тэйлор Финни.
Photo © LaPresse
Саша Модоло: «Чувствую напряжение, но в хорошем смысле этого слова. Чувствую ответственность, что буду лидером команды, хочется выполнить свой долг и отплатить за доверие. Это первая гонка – Монумент года, и она проходит в Италии, а для нас, итальянцев, это всё.
Во время гонки до Поджио надо тратить как можно меньше сил, чтобы подойти к подъёму свежим. Сам спринт на этой гонке отличается от других, потому что разыгрывается после 300 км дистанции. Побеждает тот, кто сохранил в гонке чуть больше энергии, чем остальные. Я чувствую и педалирую хорошо, уверен, что смогу отлично выступить в субботу и на следующей неделе в Бельгии».
Тэйлор Финни: «Саша в порядке. Думаю, вся наша команда мотивирована помогать ему. Приятно, что в составе будет новый гонщик Дэн МакЛэй, я также с нетерпением жду возможности впервые в этом году проехать гонку с Митчем Докером. У нас крепкий состав. Лично для меня Милан-Сан-Ремо – одна из любимых гонок, всегда готов в ней участвовать. Она протяжённая, но быстрая, особенная».
Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Уникальная сложность этой гонки в её протяжённости. Поджио – это пять напряжённых минут. Забавно, что семичасовая гонка решается за пять минут. Это странная комбинация, ничего похожего нет ни на одной другой классике».
Состав команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale на Милан-Сан-Ремо-2018: Matti Breschel, Simon Clarke, Mitch Docker, Sebastian Langeveld, Taylor Phinney, Dan McLay, Sacha Modolo.
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