- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:47
Николай Трусов — победитель классификации на гонке в ОАЭ
21-25 февраля российская команда Gazprom — RusVelo выступала на престижной гонке «Тур Абу Даби», единственной гонке Мирового Тура UCI на Среднем Востоке.
Гонщики Gazprom — RusVelo были активны на протяжении всех пяти этапов, Николаю Трусову удалось надеть майку лидера классификации промежуточных финишей уже в первый день гонки. Затем Николай поднимался на подиум после каждого следующего этапа «Тура Абу Даби». В воскресенье 25 февраля Трусов досрочно закрепил за собой майку, победив на первом промежуточном финише королевского этапа гонки в ОАЭ.
Photo Credit: Bettiniphoto
«На первом этапе мне была поставлена задача уехать в отрыв и бороться за майку на промежуточных финишах. Затем на протяжении всех этапов команда выходила на старт именно с этой целью, — сохранить майку. К несчастью, Александр Порсев упал на разделке и не смог продолжить гонку. Эта травма внесла корректировки в наши планы на заключительный горный этап гонки, мне нужно было победить на одном из промежуточных финишей, что в итоге и получилось. Желаю Александру (Порсеву) скорейшего восстановления, это лишь начало сезона, поэтому есть время залечить раны и вернуться в бой с новыми силами» — заявил Николай Трусов после заключительного этапа «Тура Абу Даби».
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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