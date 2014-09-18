Николай Трусов — победитель классификации на гонке в ОАЭ

kimi

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12) хороший ответ

но

пока у нас растут чемпионы азии и есть чемпион мира среди юниоров.

а вообще бывают вещи непонятные, но это не значит что они ничтожные.

когда не понимаешь и оценить сложно

ТОЛСТЫЙ МАЧО

Алехандро Вальверде – победите ... (3) в 50 лет окончательно раскроется Вальверде и выиграет ТДФ)

Бакеша

Алехандро Вальверде – победите ... (3) Скромный такой - Лопес! ))) был б финиш в гору он победил бы

Бакеша

Николай Трусов — победитель кл ... (3) Успехов ему, в дальнейшем!

EL-Fenomeno

Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2018 (4) Хочеться пожелать Дилану успехов и в будущем на ещё более престижных классиках. После виктории самого важного спринтерского этапа прошлогоднего ТдФ (№21), теперь вот победа на КБК. Вполне можно замахнуться и на монументалку Милан - Сан-Ремо...ну как минимум подиума хочется от него Цитата: Rokka Сколько бреда нёс Брейда! Всего уже так и не перечислишь, да даже если не обращать внимания на привычное коверкание фамилий. Олимпиада закончиалсь, так что надемся, что после небольшого перерыва (аки отпуска) Сержёка К. вернётся аккурат на Страде Бьянки ну или Париж-Ниццу и Тиррено-Адриатико.

EL-Fenomeno

Алехандро Вальверде – победите ... (3) Вот бы так АВ и на осеннем ЧМ закочнить, а так генерал Абу-Даби неплохое "новьё" в коллекцию испанца.

Астана ни гонки без победы на этапе или подиума в генерале - так держать но на сколько хватит их в команде и самой команды учитывая ситуацию что сложилась и грозит для Вино-team.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Анталии-2018. Этап 4 (3) Молодец москетти, вирис в прошлом году несколько звездочек пристроил пока у них были велосипеды трек. В Италии дальше 90 километровых чиркуито носа не показывал, а для Турции и Испании пойдёт. Рад за работу Матео провини. Правда полартек думаю ошиблась подписав первогодку чемпиона Европы по юниорам, не управляемый ребёнок. И будем ждать результатов от кантона . кстати хотелось бы узнать они до сих пор ездят на оборудовании ротор или нет?

Student

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12) Цитата: kimi позвольте не согласится. у нас как минимум три континентальные команды помимо астана протим и сборная (астана сити, вино-астана-моторс, аппле тим). + женская команда + трековая команда. в казахстане остается все оборудование, все, что возможно в части технологии от протим, теже велосипеды, например.

и еще у нас теперь есть своя велогонка (тур алматы). все это невозможно было бы без проекта астана про тим. так что не все зря. у нас даже если в маленьких командах по 15 гонцов, то всего порядка 60-80 гонцов, которые постоянно гоняются и из них есть выбор. конечно они не контадоры и петакки, но все же, среди есть есть ребята талантливые.

ваше сравнение, протур, несколько не корректно, кмк Учитывая затраты не очень, то большие достижения. Можно сколько угодно говорить про скромные достижения футбольной Астаны, баскетбольной, но на них ходят люди, и платят деньги, хоть какая-то окупаемость. А так 30 миллионов в трубу, в течении 10 лет. И на выходе итальянские и испанские чемпионы. Не понимаю такие нацпроекты, в которых на первых ролях иностранцы. Тоже самое , если бы в сборных играли натурализованные бразильцы или канадцы, кому что по душе. Учитывая затраты не очень, то большие достижения. Можно сколько угодно говорить про скромные достижения футбольной Астаны, баскетбольной, но на них ходят люди, и платят деньги, хоть какая-то окупаемость. А так 30 миллионов в трубу, в течении 10 лет. И на выходе итальянские и испанские чемпионы. Не понимаю такие нацпроекты, в которых на первых ролях иностранцы. Тоже самое , если бы в сборных играли натурализованные бразильцы или канадцы, кому что по душе.

Student

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12) Цитата: Shalam s Urala Цитата: protur Вот очень жаль, честное слово! ну в точку же? всё строится на том простом факте, что система незыблема. и поэтому, когда Тиньков вдруг поднимает этот вопрос (именно финансовой несуразности велоспорта), все как по команде - ахахахаха клоун) подступы к "царь-горы" охраняются типа традициями надежно! Цитата: Student просто кое кому захотелось реализовать свои амбиции, которые не смог реализовать будучи гонщиком ну это таки блистательная мерзость!)) но всё ровно обратно. фокусов типа как на финальном елисейском или в лондоне - у других генералов еще поискать.это не считаю прочих

ну в точку же? всё строится на том простом факте, что система незыблема. и поэтому, когда Тиньков вдруг поднимает этот вопрос (именно финансовой несуразности велоспорта), все как по команде - ахахахаха клоун) подступы к "царь-горы" охраняются типа традициями надежно!ну это таки блистательная мерзость!)) но всё ровно обратно. фокусов типа как на финальном елисейском или в лондоне - у других генералов еще поискать.это не считаю прочих



Цитата: archi Цитата: Student Та никакой он не имиджевый и не успешный, просто кое кому захотелось реализовать свои амбиции, которые не смог реализовать будучи гонщиком. Вот и все, а остальное сказки для бедных. Ну вот и он... появился вдруг возмись

Ну вот и он... появился вдруг возмись А оскорблять не надо, именно Винокуров был инициатором создания команды и не кто другой, у каждого человека свои амбиции, кому то и этап на елисеях выше крыши, а кому то и семь ГТ мало было, хотел больше.Главное аргументы.

Александра

Николай Трусов — победитель кл ... (3) Молодец, что уж там.