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Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

Александр Кристофф и Калеб Юэн о 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018

 

 

  Чемпион Европы Александр Кристофф одержал победу на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018, которая стала второй победой в сезоне после выигранного им заключительного этапа Тура Омана-2018. 30-летний норвежский гонщик команды UAE-Team Emirates обошёл в общем спринте итальянского гонщика команды Bardiani – CSF Андреа Гуардини и австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Калеба Юэна.

 

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

 

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

 

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

 

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  Александр Кристофф: «На финальной прямой я потерял моего развозящего Роберто Феррари, но нашёл колесо Калеба Юэна. Он очень хороший спринтер, и хотя он сидел низко, что для меня было почти бесполезно в смысле воздушного потока, но мне удалось его обойти и удержать преимущество до финиша, несмотря на встречный ветер. Для  меня и для команды это великолепная победа на домашней гонке. Сейчас нам удалось немного уменьшить давление.

 

  Я хорошо чувствовал себя в Дубае, где подошёл близко к победе. На холмах в Омане я снова чувствовал себя отлично, но мне пришлось ждать последнего этапа, чтобы взять первую в сезоне победу. Мне хотелось проехать весь блок гонок на Ближнем Востоке, потому что обычно после них я хорошо выступаю на Гран-туре. Эти гонки – часть моей подготовки к классикам. Обычно на таком этапе, как сегодня, бывает попутный и встречный ветер, и очень редко случаются боковой. Мне было нелегко опередить всех чистых спринтеров, но лёгкий тягун на финише мне подошёл.   

 

  Испытал облегчение, когда первым пересёк финишную черту. Я рад, что завтра выйду на старт в красной майке лидера. У меня будет ещё два шанса в групповых спринтах на следующих этапах, но генеральная классификация для команды очень важна. Однако, в этом году нам будет сложнее выиграть Тур Абу-Даби из-за разделки, но мы постараемся».

 

 

  Калеб Юэн: «Я почувствовал, что слишком рано начал спринт. Но мне пришлось так сделать, не хотел терять время в нерешительности против встречного ветра, потому что я бы тогда потерял всю свою скорость. Наверное, я поехал метров на 50 раньше, чем собирался, но мне просто надо было попробовать прорваться. Спринт оказался для меня слишком долгим. Но завтра буду пробовать взять реванш. Чувствую себя отлично, и не должен снова повторить те же небольшие ошибки».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff UAE Team Emirates Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    В Ару как в единицу я никогда не верила, всегда было заметно, что его победы - результат командной работы. Астана - команда очень сильная, профессиональная, гонщики которой умеют работать на общий результата. Если этот общий результата - победа Ару, то выкладывались все. Не знаю, будет ли такой эфект в UAE. И я тоже ставлю на Мартина!
    Не знаю, как ушел Ару и как его вспоминают, честно говоря, мне как-то все равно, потому что я..., а, уже писала - никогда в него не верила.)
    Но мне кажется, что два года назад Астана допустила большую стратегическую ошибку, поставив на Ару, а не на Ланду. Последние переходы Ланды в Скай, а потом в Мувистар, как мне кажется, это последствие того, что в Астане не оценили его потенциал как капитана. Возможно, это не лучшим образом сказалось на его уверенности в себе. Все это, конечно, догадки, но, думаю, Ланда смог бы на долгие годы стать лидером Астаны. А теперь ни того, ни другого.
    Команду выстраивают под ару и все приобретения этого года прекрасно понимали что надо будет работать на него.все гонщики подписанные в прошлом году знают что руководство будет смотреть как они себя проявят в этом году , и будут ли они нужны ару на 2019 год( консонни ,Ганна , равази,) если нет то их заменят , есть уже 4 молодых андера итальянцев . которых уже прочат на их место. Было предложение Ричи порту тоже на должность грегаря , атапума, улисси , Мартин ,все знают что должны работать на ару, это указание Эрнесто колнаго.

    Цитата: Earl57
    Так откуда там новым именам взяться то? В первую очередь Анди Шлек, всего 8 профессиональных побед за карьеру. Да, травма, но карьеру он завершил в 2014 году, три года спустя. Да и до 2011 с победами было не густо. А какие авансы ему выдавались! Единственная победа на Грантуре и та по наследству от дисквалифицированного Контадора досталась.
    Роман Кройцигер тоже не оправдал ожиданий и топовым генеральщиком так не стал.
    Вы просто много слушаете комментаторов спортивных глянцевых журналов, вот например малори , Кошта , осс , каррузо , порте, это все люди которые ездили итальянский любительский чемп 2008 , и о них знали , и говорили и в специфических местных изданиях писали. 2009 каррузо порте малори . батальин , трентин ,
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего выздоровления гонщикам , но и падать так по глупости в начале сезона минимум не профессионально
  • Sm1T
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Sm1T-Фото
    Там же автоматическая система торможения включилась.
  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Можно отметить что Халлер даже близко не Трентин, бедняге Киттелю придется туго с таким поездом, по сути как ушел Паолини, в Кате больше не было толкового поезда, всегда чего-то не так было. Да и немец вяловат пока. Я горевал что норвежец ушел из-за классик, где он какой год почти в одиночку показывал результаты, теперь если они не наладят поезд похоже и на туре будет сложности. Мартин по приходу на 1 итт не выиграл. 

  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Александра-Фото

    Минусам в комментах.)
    В любом случае, время покажет.

  • RVL
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    RVL-Фото
    по каким минусам?
  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Александра-Фото
    Судя по минусам, верят в Ару.))
  • Крайний
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Крайний-Фото

    Ну, не надо на авто все шишки валить. Гонщики должны сами выбирать безопасный интервал движения. При этом едут всегда вплотную, как сзади, так и по бокам, не задумываясь. Всего пару раз видел как директор отгонял пачку подальше от машины, да мотоциклы по бокам авто вставали.

     

    Всегда кто то падает на нулевом километре. Кэв не первый, и не последний.

    Поскольку на джиро Кэв вроде как не собирался, горевать не о чем. Поправится.

  • Yuriy 17
    Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Смотрю здесь на фото на габариты Киттеля и остальных, и не понимаю, как может то же Кэвендиж бороться с ним в спринте на финише.

  • Виктор Сироткин
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    нафиг гнать всяких директоров гонки и их водителей. До нулевого километра пусть запускают пейсмейкера на e-байке, а на отметке начала дистанции уж кто-нибудь даст стартовую отмашку.

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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