Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тура Абу-Даби-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:12
Александр Кристофф и Калеб Юэн о 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018
Чемпион Европы Александр Кристофф одержал победу на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2018, которая стала второй победой в сезоне после выигранного им заключительного этапа Тура Омана-2018. 30-летний норвежский гонщик команды UAE-Team Emirates обошёл в общем спринте итальянского гонщика команды Bardiani – CSF Андреа Гуардини и австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Калеба Юэна.
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Александр Кристофф: «На финальной прямой я потерял моего развозящего Роберто Феррари, но нашёл колесо Калеба Юэна. Он очень хороший спринтер, и хотя он сидел низко, что для меня было почти бесполезно в смысле воздушного потока, но мне удалось его обойти и удержать преимущество до финиша, несмотря на встречный ветер. Для меня и для команды это великолепная победа на домашней гонке. Сейчас нам удалось немного уменьшить давление.
Я хорошо чувствовал себя в Дубае, где подошёл близко к победе. На холмах в Омане я снова чувствовал себя отлично, но мне пришлось ждать последнего этапа, чтобы взять первую в сезоне победу. Мне хотелось проехать весь блок гонок на Ближнем Востоке, потому что обычно после них я хорошо выступаю на Гран-туре. Эти гонки – часть моей подготовки к классикам. Обычно на таком этапе, как сегодня, бывает попутный и встречный ветер, и очень редко случаются боковой. Мне было нелегко опередить всех чистых спринтеров, но лёгкий тягун на финише мне подошёл.
Испытал облегчение, когда первым пересёк финишную черту. Я рад, что завтра выйду на старт в красной майке лидера. У меня будет ещё два шанса в групповых спринтах на следующих этапах, но генеральная классификация для команды очень важна. Однако, в этом году нам будет сложнее выиграть Тур Абу-Даби из-за разделки, но мы постараемся».
Калеб Юэн: «Я почувствовал, что слишком рано начал спринт. Но мне пришлось так сделать, не хотел терять время в нерешительности против встречного ветра, потому что я бы тогда потерял всю свою скорость. Наверное, я поехал метров на 50 раньше, чем собирался, но мне просто надо было попробовать прорваться. Спринт оказался для меня слишком долгим. Но завтра буду пробовать взять реванш. Чувствую себя отлично, и не должен снова повторить те же небольшие ошибки».
Результаты 1 этапа Тура Абу-Даби-2018
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (387)