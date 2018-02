Вольта Альгарве-2018. Этап 5 Категория:

Вчера, 19:48 Faro - Loule/Alto do Malhao, 173,5 км 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 4:18:02 2 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:04 3 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 0:00:08 4 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:00:13 5 Cesare Benedetti (Ita) - Hansgrohe 0:00:15 6 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:00:17 7 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 8 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:23 9 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:00:29 10 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:35 11 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:39 12 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:00:43 13 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 0:00:48 14 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 0:00:54 15 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:01:31 16 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:01:36 17 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:01:40 18 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:42 19 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 20 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:01:45 21 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:01:47 22 Vicente Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 0:01:50 23 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 24 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 25 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 26 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 27 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 28 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:54 29 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 0:02:00 30 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 0:02:02 31 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 32 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 33 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:02:05 34 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:02:09 35 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:11 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:14 37 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:02:18 38 César Fonte (Por) W52 - FC Porto 0:02:19 39 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:22 40 Henrique Casimiro (Por) Efapel 41 Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli 42 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:02:31 43 Davide Cimolai (Ita) FDJ 44 Alejandro Manuel Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 0:02:35 45 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:02:38 46 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 47 Daniel Mestre (Por) Efapel 48 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:02:41 49 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 50 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:02:44 51 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 52 Edgar Pinto (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:02:49 53 Luís Gomes (Por) Radio Popular - Boavista 54 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:02:53 55 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:02:57 56 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 57 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 58 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:03:01 59 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:03:11 60 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:03:15 61 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 62 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:03:20 63 Jóni Brandão (Por) Sporting - Tavira 0:03:28 64 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:03:39 65 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:03:52 66 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:04:20 67 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 68 Rafael Silva (Por) Efapel 0:04:32 69 Michal Golas (Pol) Team Sky 70 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 71 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:04:37 72 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 0:05:01 73 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:05:02 74 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:05:10 75 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:05:14 76 Luís Afonso (Por) Vito - Feirense - Blackjack 77 Egor Silin (Rus) Radio Popular - Boavista 0:05:16 78 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortagua 79 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:05:33 80 Nuno Almeida (Por) LA Aluminios 0:05:36 81 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:05:41 82 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortagua 0:05:44 83 Xuban Errazkin Perez (Esp) Vito - Feirense - Blackjack 84 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:06:07 85 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:06:08 86 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:06:21 87 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 88 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 89 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:06:26 90 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:06:30 91 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 0:06:36 92 David Livramento (Por) Sporting - Tavira 93 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:07:05 94 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:49 95 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 96 Hugo Sancho (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:08:37 97 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios 98 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 99 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:08:39 100 Sepp Kuss (Usa) Team LottoNL - Jumbo 101 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 102 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 103 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 104 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:01 105 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortagua 0:09:06 106 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 107 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:09:24 108 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 109 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 110 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 111 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 112 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortagua 0:09:45 113 António Barbio (Por) Miranda - Mortagua 114 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 115 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 116 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:10:00 117 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:10:08 118 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 119 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 120 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:12:29 121 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 122 Yury Trofimov (Rus) Radio Popular - Boavista 123 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 124 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Radio Popular - Boavista 125 Patrick Videira (Por) LA Aluminios 0:13:21 126 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:13:29 127 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:14:08 128 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 129 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 130 Fábio Mansilhas (Por) LA Aluminios 0:15:36 131 Mauricio Jose Moreira Guarino (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:32 132 Bruno Silva (Por) Efapel 0:16:57 133 Nuno Meireles (Por) Miranda - Mortagua 0:17:33 134 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano - Uli 135 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:18:22 136 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 137 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal 0:18:25 138 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:18:43 139 Pedro Paulinho (Por) Efapel 140 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:19:02 141 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 0:20:06 142 João Fernandes (Por) LA Aluminios 0:20:07 143 Paulo Silva (Por) LA Aluminios 144 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano - Uli 145 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 146 André Evangelista (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:20:15 DNF Nuno Bico (Por) Movistar Team DNF Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data DNF Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe DNF Damien Marques (Fra) Miranda - Mortagua DNF Domingos Gonçalves (Por) Radio Popular - Boavista DNF João Benta (Por) Radio Popular - DNF João Matias (Por) Vito - Feirense - Blackjack DNS Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team DNS Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar DNS Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo DNS Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNS José Fernandes (Por) W52 - FC Porto DNS Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ Итоговая генеральная классификация: 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 18:54:11 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:01:31 3 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:02:16 4 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:02:22 5 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 0:02:33 6 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 0:02:49 7 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 0:02:50 8 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 9 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 0:02:51 10 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:02:54 11 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:03:12 12 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:03:21 13 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:03:24 14 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:03:29 15 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 0:03:31 16 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 0:03:38 17 Vicente Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 0:03:47 18 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:03:48 19 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 0:03:52 20 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:03:54 21 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:03:57 22 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:58 23 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:04:07 24 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 0:04:18 25 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:22 26 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 0:04:25 27 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:04:28 28 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:04:54 29 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:04:57 30 Alejandro Manuel Marque Porto (Esp) Sporting - Tavira 0:05:02 31 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:05:04 32 César Fonte (Por) W52 - FC Porto 0:05:16 33 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:18 34 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 35 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:05:30 36 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 0:05:51 37 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:06:15 38 Luís Mendonça (Por) Aviludo - Louletano - Uli 39 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:06:18 40 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:06:35 41 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:06:40 42 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:06:41 43 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:06:50 44 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:06:55 45 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:07:12 46 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:07:33 47 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 0:07:34 48 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 0:07:46 49 Jóni Brandão (Por) Sporting - Tavira 0:08:13 50 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:08:45 51 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:09:03 52 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:09:42 53 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:09:48 54 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Aviludo - Louletano - Uli 0:09:55 55 Edgar Pinto (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:10:02 56 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:10:26 57 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 0:10:28 58 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:10:42 59 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 0:10:53 60 Egor Silin (Rus) Radio Popular - Boavista 0:11:09 61 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:11:16 62 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 0:12:07 63 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:12:21 64 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 65 Luís Afonso (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:12:23 66 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 0:12:38 67 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:13:38 68 Rafael Silva (Por) Efapel 0:13:49 69 Xuban Errazkin Perez (Esp) Vito - Feirense - Blackjack 0:13:57 70 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:14:04 71 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortagua 72 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:14:05 73 Luís Gomes (Por) Radio Popular - Boavista 0:14:30 74 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:14:40 75 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:52 76 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:15:26 77 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortagua 0:15:31 78 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:15:58 79 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:16:01 80 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:16:26 81 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:16:31 82 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 0:16:53 83 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:16:54 84 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 0:17:03 85 David Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 0:17:36 86 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 0:17:41 87 Nuno Almeida (Por) LA Aluminios 0:18:29 88 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortagua 0:18:50 89 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:04 90 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:19:09 91 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:19:21 92 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:19:25 93 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:19:29 94 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:19:32 95 Sepp Kuss (Usa) Team LottoNL - Jumbo 0:19:40 96 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:19:53 97 Hugo Sancho (Por) Vito - Feirense - Blackjack 0:20:47 98 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:21:56 99 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:21:59 100 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:22:11 101 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:23:38 102 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:23:48 103 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:23:49 104 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:24:04 105 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:24:09 106 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:24:17 107 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:24:19 108 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:24:56 109 Mauricio Jose Moreira Guarino (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:25:49 110 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:26:18 111 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:26:25 112 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:26:43 113 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:26:53 114 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:27:05 115 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:27:33 116 Nuno Meireles (Por) Miranda - Mortagua 0:28:05 117 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:28:09 118 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:28:55 119 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios 0:30:27 120 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:31:08 121 António Barbio (Por) Miranda - Mortagua 0:31:14 122 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:31:56 123 David Livramento (Por) Sporting - Tavira 0:32:27 124 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:32:50 125 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:33:06 126 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 0:33:08 127 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortagua 0:33:13 128 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 0:33:26 129 Luís Fernandes (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:35:26 130 Yury Trofimov (Rus) Radio Popular - Boavista 0:35:33 131 Márcio Barbosa (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:36:00 132 Fábio Mansilhas (Por) LA Aluminios 0:36:16 133 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:37:12 134 João Fernandes (Por) LA Aluminios 0:37:59 135 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Radio Popular - Boavista 0:38:38 136 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:38:47 137 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 0:38:57 138 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal 0:39:13 139 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:40:44 140 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:42:20 141 Patrick Videira (Por) LA Aluminios 0:42:51 142 Bruno Silva (Por) Efapel 0:43:19 143 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 0:44:01 144 Paulo Silva (Por) LA Aluminios 0:45:09 145 André Evangelista (Por) Aviludo - Louletano - Uli 0:46:40 146 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:49:22 