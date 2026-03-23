VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

36-летний Наиро Кинтана завершит карьеру в конце 2026 года

Победитель двух Гранд-туров, трёхкратный призёр Тур де Франс Наиро Кинтана (Nairo Quintana) объявил, что Вуэльта Испании-2026 станет последней гонкой в его  карьере. 36-летний колумбийский велогонщик команды Movistar на пресс-конференции перед стартом Вуэльты Каталонии подтвердил, что в этом сезоне завершит профессиональную карьеру, которую начал в 2011 году.

 

Наиро Кинтана пришёл в пелотон Мирового тура в 2012 в команде Movistar, после года выступления в проконтинентальной команде Colombia es Pasión - Café de Colombia. Он выступал в Movistar до конца 2019 года, затем провёл три сезона во французской команде Arkéa Samsic, откуда вынужден был уйти после положительного теста на использование трамадола.

 

Хотя Кинтана не отбывал дисквалификацию, поскольку его нарушение регулировалось медицинскими правилами UCI и не классифицировалось как антидопинговое, он был вынужден пропустить сезон 2023 года, но, оставшись без команды и без гонок,  продолжал тренироваться, и в 2024 вернулся в Movistar, с которой начинался его путь в пелотоне Мирового тура.

 

В первый год выступления в Movistar Наиро Кинтана выиграл Вуэльту Мурсии, этап Критериума Дофине до Морзина, классику Джиро делл’Эмилия, и  стал ключевым помощником Алехандро Вальверде на Вуэльте Испании, где Вальверде финишировал вторым, уступив Альберто Контадору,

 

С этой испанской командой под руководством Эусебио Унсуэ Наиро Кинтана одержал свои главные победы – выиграл Джиро д’Италия в 2014, Вуэльту Испании в 2016. Он дважды поднимался на вторую ступень подиума Тур де Франс в 2013 и 2015, оба раза проиграв Крису Фруму, а в 2016 году финишировал на французском Гранд-туре 3-м.

 

Наиро Кинтана входит в число гонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гранд-турах.

 

Последней ярким выступлением Наиро Кинтаны на Гранд-туре можно считать его отрыв в Доломитах на 15-м этапе Джиро д’Италия в 2024 году, когда его настиг на финише в Ливиньо Тадей Погачар. В прошлом году Кинтана снова проехал Джиро, но его лучшим результатом на этапе было 19-е место, а в общем зачёте он финишировал 25-м.

 

Наиро Кинтана является двукратным победителем Тиррено-Адриатико (2015, 2017), Тура Романдии (2016), Тура Страны Басков (2013), Вуэльты Каталонии (2016), Вуэльты Бургоса (2013 и 2014) и других гонок.

 

В этом сезоне на данный момент лучшим результатом Наиро Кинтаны стало 6-е место на 5-м этапе Тура ОАЭ с финишем на вершине Зелёной горы.

 

Наиро Кинтана: «Сегодня важный для меня и всех, кого я люблю, день. Я здесь, чтобы сказать всем, что этот год будет последним в моей карьере велогонщика. Когда я вернулся домой, в Movistar, это было больше, чем просто возвращение. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, весь персонал и всех, кто поддерживал меня в трудные моменты. Спасибо всем за то, что были частью этого путешествия.

 

Я хочу сказать: всё закончилось, и я возвращаюсь домой, к своей семье. Я тот мальчик, который вырос среди гор, у меня было не так много всего, но мною двигало гораздо более сильное чувство – желание вырваться на свободу. Я понял, что велоспорт – не просто вид спорта, а образ жизни. И я учился ему шаг за шагом, без спешки. И в 2012 году для меня началась новая глава.

 

С того момента – гонка за гонкой, победа за победой – мои триумфы принадлежали не только мне. Они принадлежали колумбийской земле. Это были моменты постоянного роста – путешествие, которое позволило мне взрослеть как спортсмену и как человеку. Это была прекрасная глава, наполненная учёбой, уважением и огромной благодарностью.

 

Я говорю не о прощании.  Я говорю о начале – новом начале. Хочу продолжать строить, создавать бизнес, открывать возможности, поддерживать спорт как высоких достижений, так и массовый, и отдавать людям – особенно молодёжи – всё, что велоспорт дал мне».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Комментарии

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, фольга нужна для аккумулирования тепла. 
    Суставы нуждаются в тепле, мне кажется, больше, чем остальные части ног.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото
    если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.
  • Starch27
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Starch27-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.


    А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
    У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
    Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
    А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.
  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

  • vova-55
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    vova-55-Фото

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  • vova-55
    UAE Team Emirates XRG о соперн ... (1)
    vova-55-Фото

    "Сан-Ремо выигрывается на Виа Рома, но проиграть ее можно на каждом метре дистанции". 

    МВДП не даст соврать, а ТП едва избежал.

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 марта

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Stian Fredheim (Uno-X Mobility)

25 марта

Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike)

Alberto Dainese (Soudal - Quick Step)

Anthon Charmig (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2026 (127)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)