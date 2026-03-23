36-летний Наиро Кинтана завершит карьеру в конце 2026 года

Наиро Кинтана завершит карьеру велогонщика на Вуэльте Испании-2026

Победитель двух Гранд-туров, трёхкратный призёр Тур де Франс Наиро Кинтана (Nairo Quintana) объявил, что Вуэльта Испании-2026 станет последней гонкой в его карьере. 36-летний колумбийский велогонщик команды Movistar на пресс-конференции перед стартом Вуэльты Каталонии подтвердил, что в этом сезоне завершит профессиональную карьеру, которую начал в 2011 году.

Наиро Кинтана пришёл в пелотон Мирового тура в 2012 в команде Movistar, после года выступления в проконтинентальной команде Colombia es Pasión - Café de Colombia. Он выступал в Movistar до конца 2019 года, затем провёл три сезона во французской команде Arkéa Samsic, откуда вынужден был уйти после положительного теста на использование трамадола.

Хотя Кинтана не отбывал дисквалификацию, поскольку его нарушение регулировалось медицинскими правилами UCI и не классифицировалось как антидопинговое, он был вынужден пропустить сезон 2023 года, но, оставшись без команды и без гонок, продолжал тренироваться, и в 2024 вернулся в Movistar, с которой начинался его путь в пелотоне Мирового тура.

В первый год выступления в Movistar Наиро Кинтана выиграл Вуэльту Мурсии, этап Критериума Дофине до Морзина, классику Джиро делл’Эмилия, и стал ключевым помощником Алехандро Вальверде на Вуэльте Испании, где Вальверде финишировал вторым, уступив Альберто Контадору,

С этой испанской командой под руководством Эусебио Унсуэ Наиро Кинтана одержал свои главные победы – выиграл Джиро д’Италия в 2014, Вуэльту Испании в 2016. Он дважды поднимался на вторую ступень подиума Тур де Франс в 2013 и 2015, оба раза проиграв Крису Фруму, а в 2016 году финишировал на французском Гранд-туре 3-м.

Наиро Кинтана входит в число гонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гранд-турах.

Последней ярким выступлением Наиро Кинтаны на Гранд-туре можно считать его отрыв в Доломитах на 15-м этапе Джиро д’Италия в 2024 году, когда его настиг на финише в Ливиньо Тадей Погачар. В прошлом году Кинтана снова проехал Джиро, но его лучшим результатом на этапе было 19-е место, а в общем зачёте он финишировал 25-м.

Наиро Кинтана является двукратным победителем Тиррено-Адриатико (2015, 2017), Тура Романдии (2016), Тура Страны Басков (2013), Вуэльты Каталонии (2016), Вуэльты Бургоса (2013 и 2014) и других гонок.

В этом сезоне на данный момент лучшим результатом Наиро Кинтаны стало 6-е место на 5-м этапе Тура ОАЭ с финишем на вершине Зелёной горы.

Наиро Кинтана: «Сегодня важный для меня и всех, кого я люблю, день. Я здесь, чтобы сказать всем, что этот год будет последним в моей карьере велогонщика. Когда я вернулся домой, в Movistar, это было больше, чем просто возвращение. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, весь персонал и всех, кто поддерживал меня в трудные моменты. Спасибо всем за то, что были частью этого путешествия.

Я хочу сказать: всё закончилось, и я возвращаюсь домой, к своей семье. Я тот мальчик, который вырос среди гор, у меня было не так много всего, но мною двигало гораздо более сильное чувство – желание вырваться на свободу. Я понял, что велоспорт – не просто вид спорта, а образ жизни. И я учился ему шаг за шагом, без спешки. И в 2012 году для меня началась новая глава.

С того момента – гонка за гонкой, победа за победой – мои триумфы принадлежали не только мне. Они принадлежали колумбийской земле. Это были моменты постоянного роста – путешествие, которое позволило мне взрослеть как спортсмену и как человеку. Это была прекрасная глава, наполненная учёбой, уважением и огромной благодарностью.

Я говорю не о прощании. Я говорю о начале – новом начале. Хочу продолжать строить, создавать бизнес, открывать возможности, поддерживать спорт как высоких достижений, так и массовый, и отдавать людям – особенно молодёжи – всё, что велоспорт дал мне».