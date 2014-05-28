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Наиро Кинтана: «Я лидер команды Movistar на Тур де Франс-2019»

Наиро Кинтана готовится к старту на Тур де Франс-2019

 

 

  29-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана начинает вторую часть сезона. Закрыв первую часть сезона стартом на Гран Премио Мигеля Индурайна, Наиро Кинтана вернулся в Колумбию, где продолжил подготовку к Тур де Франс-2019. Его первой гонкой после перерыва станет Критериум Дофине, который пройдёт с 9 по 16 июня.

 

  Наиро Кинтана не делал секрета из того, что французский Гран-тур является главной целью его сезона. В интервью на пресс-конференции в Боготе, проходившей ещё до окончания Джиро д’Италия-2019, он сказал, что рассчитывает на капитанские полномочия на Тур де Франс-2019.

 

 

 

  Наиро Кинтана: «Я стартую на Тур де Франс-2019 c большим опытом, лучше зная своё тело, команду и маршрут. Я сфокусирован на этой цели, полагаюсь на свою подготовку. Я всегда отдавал максимум. Для меня этот Тур – просто новая возможность, которой хочу воспользоваться в поной мере, надеюсь, всё пройдёт хорошо.

 

  Эусебио Унсуэ сказал мне, что я буду лидером на Тур де Франс, так что я готовлюсь к этому и надеюсь на помощь моих товарищей по команде.

 

  Мне бы хотелось, чтобы со мной на Туре был Ричард Карапас, также хотелось бы видеть в составе Виннера Анакону, но у спортивных директоров свой выбор, они выбирают лучших».

 

  В будущем сезоне Наиро Кинтана, возможно, уже не будет выступать в  цветах команды Movistar. Издание Ouest France упоминало, что колумбийский гонщик и проконтинентальная французская команда Arkéa-Samsic ведут переговоры. Издание El Pais сообщило, что Кинтана почти заключил соглашение с Arkéa-Samsic, где ему обещали зарплату в 2,5 миллиона евро в год и премию в случае победы на Тур де Франс-2019.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2019

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  1. Camel

    Сегодня, 09:16 | Регистрация: 29.01.2017

    Мне бы хотелось, чтобы со мной на Туре был Ричард Карапас, также хотелось бы видеть в составе Виннера Анакону, но у спортивных директоров свой выбор, они выбирают лучших

     

    this Это Кинтана себя считает лучшим?

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 09:53 | Регистрация: 5.05.2018

    Может быть в этом году мы увидим его знаменитые атаки, а не только колесничанье. Посмотрим, удачи и здоровья!

  3. Rokka

    Сегодня, 10:52 | Регистрация: 23.01.2016

    Меня больше смутила Arkea Samsic. Неужели в своё время Астана, Бахрейн, Эмираты и другие предложили условия хуже чем про Конти?

  4. Adriano

    Сегодня, 11:04 | Регистрация: 2.04.2015

    Шансов на победу у него нет. В тройке возможно будет. 

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Трехголовые опять на Туре. Прошлогодние грабли на которые они наступили быстро забылись. Лебедь , рак и щука хотят забраться на олимп. Получится ли? Ланда устал, Вальверде не так хорош в этом сезоне, А Кинтана опять будет осторожничать на колесе у других. А в итоге ни пьедестала, ни регалий..Конкуренция в этом году бешенная на Туре . Только в Скае на пьедестал трое могут подняться. Фруми, Томас, Берналь.А другие еще ..Дюмолон, Барде, Фульсанг, Йейтс, Нибали, Кройшвайк,Роглич, Пино, Д. Мартин, Порт, Уран....Одни звезды. Вот будет заруба.

  6. DV

    Сегодня, 11:19 | Регистрация: 28.05.2014

    Тур горный. Разделки не так сильно повлияют на генерал. Если будет форма должен брать наконец-то

  7. paziz

    Сегодня, 11:34 | Регистрация: 10.02.2018

    Лидер... Колесник да и только

  8. Имя: Василий

    ayahuasca

    Сегодня, 12:17 | Регистрация: 9.06.2017

    Третье место - его максимум! 

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse


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Комментарии

  • SportSpirit
    Глава Segafredo подтвердил пер ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Владелец Segafredo говорит так, как будто купил дорогую игрушку, о которой всегда мечтал, и которая еще не вышла из моды. 

     

    Странный подход к комлпектованию команды (со спортивной точки зрения). Но когда у тебя много денег и очень хочется, то почему бы и нет.

     

    Статегически симпатичней смотрится вариант с созданием мини-команды подддержки для многодневщиков Моллемы и Чикконе. Но с дивана всегда виднее)

     

     

     

     

  • ayahuasca
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (8)
    ayahuasca-Фото

    Третье место - его максимум! 

  • ktilp-12
    Глава Segafredo подтвердил пер ... (12)
    ktilp-12-Фото

     Можно ли о новом контракте с другой командой обьявлять до 1 августа, ненаказуема ли?

     Нибали удачи и успехов. Видимо хочет остаться в этой команде на постоянной основе. 

  • Cyrill
    Глава Segafredo подтвердил пер ... (12)
    Cyrill-Фото

    Надеюсь, он одержит победы в нескольких хороших гонках, верю, что это случится.
    Собственно этим всё сказано ... если всех всё устраивает, то пусть будет так ...

  • SVS
    Глава Segafredo подтвердил пер ... (12)
    SVS-Фото

    Крендец, как все буквально рады за Нибали. Прям, праздник доброжелательности :-(.

     

    На этом фоне очень хочется пожелать Виченцо новых спортивных побед. Причём, любых, пусть даже и не самых громких (хотя, надеюсь, что и с громкими не задержится :-) ). 

  • paziz
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (8)
    paziz-Фото
    Лидер... Колесник да и только
  • uran
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (36)
    uran-Фото
    А для меня "человечные" качества на первом месте. Вспомнить того же Лэнса, ведь не допинг главное в его истории, а как цинично он убирал неугодных, в суд за клевету подавал на прошлых приятелей. Хотя он и извинился, что его реабилитировало, частично. А Нибали душка не хватило на подиуме поздравить Роглича.
  • DV
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (8)
    DV-Фото
    Тур горный. Разделки не так сильно повлияют на генерал. Если будет форма должен брать наконец-то
  • Adriano
    Глава Segafredo подтвердил пер ... (12)
    Adriano-Фото

    Хороший выбор для ухода на пенсию.Там спокойно и платят нормально,можно уже докатывать и вешать тапки на гвоздь.

  • Astanaforever
    Фабио Ару возвращается в гонки ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: rude_rider
    ура...интересно он успеет на тур,хотя бы помощником для Мартина
    В составе он стоит по крайней мере..

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