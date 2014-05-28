Наиро Кинтана: «Я лидер команды Movistar на Тур де Франс-2019»

Наиро Кинтана готовится к старту на Тур де Франс-2019

29-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана начинает вторую часть сезона. Закрыв первую часть сезона стартом на Гран Премио Мигеля Индурайна, Наиро Кинтана вернулся в Колумбию, где продолжил подготовку к Тур де Франс-2019. Его первой гонкой после перерыва станет Критериум Дофине, который пройдёт с 9 по 16 июня.

Наиро Кинтана не делал секрета из того, что французский Гран-тур является главной целью его сезона. В интервью на пресс-конференции в Боготе, проходившей ещё до окончания Джиро д’Италия-2019, он сказал, что рассчитывает на капитанские полномочия на Тур де Франс-2019.

Наиро Кинтана: «Я стартую на Тур де Франс-2019 c большим опытом, лучше зная своё тело, команду и маршрут. Я сфокусирован на этой цели, полагаюсь на свою подготовку. Я всегда отдавал максимум. Для меня этот Тур – просто новая возможность, которой хочу воспользоваться в поной мере, надеюсь, всё пройдёт хорошо.

Эусебио Унсуэ сказал мне, что я буду лидером на Тур де Франс, так что я готовлюсь к этому и надеюсь на помощь моих товарищей по команде.

Мне бы хотелось, чтобы со мной на Туре был Ричард Карапас, также хотелось бы видеть в составе Виннера Анакону, но у спортивных директоров свой выбор, они выбирают лучших».

В будущем сезоне Наиро Кинтана, возможно, уже не будет выступать в цветах команды Movistar. Издание Ouest France упоминало, что колумбийский гонщик и проконтинентальная французская команда Arkéa-Samsic ведут переговоры. Издание El Pais сообщило, что Кинтана почти заключил соглашение с Arkéa-Samsic, где ему обещали зарплату в 2,5 миллиона евро в год и премию в случае победы на Тур де Франс-2019.