Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме-2026

Десятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2025/26

Матье ван дер Пул одержал десятую подряд победу в сезоне велокросса 2025/26, выиграв этап Кубка мира в Бенидорме. Решение об участии в этом этапе Кубка мира было принято в последний момент, но это не помешало семикратному чемпиону мира по велокроссу одержать победу со значительным преимуществом в 28 секунд в своём стиле – сольной атакой в самом начале гонки.

Чемпион Нидерландов в велокроссе и товарищ Ван дер Пула по команде Alpecin-Premier Tech Тибор Дель Гроссо возглавил гонку после старта, и вдвоём с Матье ван дер Пулом уехал от группы, которую возглавлял Тибо Нис. Во время первого пересечения финишной черты, когда преследователи стали сокращать просвет, Матье ван дер Пул атаковал и уехал в одиночку, набирая всё больше и больше преимущества.

Тибо Нис и Фелипе Ортс вместе создали просвет относительно других соперников, а на последнем круге чемпион Бельгии уехал от чемпиона Испании. Но 30-летний Фелипе Ортс отпраздновал своё третье место на этапе в Бенидорме как победу – он не поднимался на подиум этапов Кубка мира с декабря 2024 года.

Матье ван дер Пул: «Не ожидал, что выиграю вот так. Думал, что всё снова решится на последнем круге, хотя условия были другими. Тибор хорошо проехал первый круг, и тогда я решил действовать. Я попытался пройти два круга на максимальной мощности, надеясь, что остальные начнут оглядываться друг на друга. И, думаю, так и произошло.

Было несколько новых участков, но, скажем так, эти изменения не оказали большого влияния. Дождь в субботу создал несколько мокрых отрезков на трассе. Песчаная яма не стала тем местом, где можно было бы сделать серьёзную разницу. Я рад, что в итоге выступил в Бенидорме».

Тибо Нис: «Я немного разочарован, что оказался так далеко позади на первом круге. Нога шла отлично. Возможно, я смог бы усидеть за Матье чуть дольше».

Фелипе Ортс: «Для меня это невероятно. Я атаковал в правильный момент, смог создать небольшой просвет, после чего ко мне переложился Тибо. Он ехал очень мощно, мы смогли сработаться вместе, но на последнем круге я ехал совсем на пределе. Я очень рад, меня поддерживало так много людей. Я безумно счастлив стоять на подиуме здесь, дома».

После этапа в Бенидорме Матье ван дер Пул лидирует в общем зачёте Кубка мира с 240 очками, Тибо Нис с 220 очками – его ближайший соперник. Тройку лучших замыкает Нильс Вандепутте со 197 очками.