Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме-2026

Десятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2025/26

 

 

 Матье ван дер Пул одержал десятую подряд победу в сезоне велокросса 2025/26, выиграв этап Кубка мира в Бенидорме. Решение об участии в этом этапе Кубка мира было принято в последний момент, но это не помешало семикратному чемпиону мира по велокроссу одержать победу со значительным преимуществом в 28 секунд в своём стиле – сольной атакой в самом начале гонки.

 

Чемпион Нидерландов в велокроссе и товарищ Ван дер Пула по команде Alpecin-Premier Tech Тибор Дель Гроссо возглавил гонку после старта, и вдвоём с Матье ван дер Пулом уехал от группы, которую возглавлял Тибо Нис. Во время первого пересечения финишной черты, когда преследователи стали сокращать просвет, Матье ван дер Пул атаковал и уехал в одиночку, набирая всё больше и больше преимущества.  

 

Тибо Нис и Фелипе Ортс вместе создали просвет относительно других соперников, а на последнем круге чемпион Бельгии уехал от чемпиона Испании. Но 30-летний Фелипе Ортс отпраздновал своё третье место на этапе в Бенидорме как победу – он не поднимался на подиум этапов Кубка мира с декабря 2024 года.

 

Матье ван дер Пул: «Не ожидал, что выиграю вот так. Думал, что всё снова решится на последнем круге, хотя условия были другими. Тибор хорошо проехал первый круг, и тогда я решил действовать. Я попытался пройти два круга на максимальной мощности, надеясь, что остальные начнут оглядываться друг на друга. И, думаю, так и произошло.

 

Было несколько новых участков, но, скажем так, эти изменения не оказали большого влияния. Дождь в субботу создал несколько мокрых отрезков на трассе. Песчаная яма не стала тем местом, где можно было бы сделать серьёзную разницу. Я рад, что в итоге выступил в Бенидорме».

 

Тибо Нис: «Я немного разочарован, что оказался так далеко позади на первом круге. Нога шла отлично. Возможно, я смог бы усидеть за Матье чуть дольше».

 

Фелипе Ортс: «Для меня это невероятно. Я атаковал в правильный момент, смог создать небольшой просвет, после чего ко мне переложился Тибо. Он ехал очень мощно, мы смогли сработаться вместе, но на последнем круге я ехал совсем на пределе. Я очень рад, меня поддерживало так много людей. Я безумно счастлив стоять на подиуме здесь, дома».

 

 После этапа в Бенидорме Матье ван дер Пул лидирует в общем зачёте Кубка мира с 240 очками, Тибо Нис с 220 очками – его ближайший соперник. Тройку лучших замыкает Нильс Вандепутте со 197 очками.

 

UCI World Cup Benidorm-2026. Велокросс. Мужчины. Результаты

Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Да, но ему уже не 18 лет ) и даже не 25.
    Сейчас как бы надо уже думать о грамотном распределении на весь сезон.
  • VeloVelo
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Держитесь!
  • Николай Н.
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    Николай Н.-Фото

    А у меня полная невезуха, как выходной и кросс, то у нас нет света.

  • Джамайка
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    Джамайка-Фото

    Вермеерша подстригли еще до гонки, реклама. Но альпесин многим если не всем гощикам  и стафу тоже стрижки делают, Погачар отмечался.

     

    Матье завтра исполняется 31 год, тоже подсригли, стрижка - маллет, которую давно требуют фанатки.

     

    А сама гонка - в первый на этой трассе раз победа была поинтересней. 

  • Джамайка
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    Джамайка-Фото

    ТдГ сегодня - сил не было судя по одышке после финища

  • Freejazz
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    Freejazz-Фото

    Да, вот у кого сегодня праздник, так это у Ортса. Первые два - привычное дело. МВДП вообще решил не связываться с толпой и сразу уехал. А Ортс держался зубами за подиум и для местных это не хуже первого места.

    Меня, кстати, постоянно удивляет матнера езды ТдГ - "то приблизится, мол пятки оттопчу, то отстанет, постоит - мол так хочу". Всегда на каком то расслабоне, но с прекрасной техникой и непонятно, толи он просто не хочет выигравать, толи сил нет.

  • MVDP
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (6)
    MVDP-Фото

    Веселый кросс, только ТдГ чего-то приуныл. Узнать бы поподробнее про расписной шлем Ортса и что за головомойку Вермерсу устроили на камеру.



    Ортс участвовал в Кубке мира в Бенидорме в специальном шлеме. «Здесь вы можете увидеть мой родной город, Вильяхойосу», — объяснил гонщик команды «Ридли». «Это место всегда у меня в мыслях. Я хочу, чтобы все знали, где я живу». Вильяхойоса находится менее чем в пятнадцати километрах от Бенидорма.

  • MVDP
    UCI World Cup Benidorm-2026. В ... (1)
    MVDP-Фото

    Трасса намного веселее стала.

  • motte
    Винченцо Нибали о дебюте Йонас ... (2)
    motte-Фото

    Но Джиро винигар заберёт это априори.

    Плюс 100 баллов в карму организаторам за то, что он стартует.

    А я смотрю, фартовый то всё ближе и ближе к директоре Джиро-:)

    Кстати, если мне память не изменяет, то винигар будет следующим за фартовым, кто войдёт в клуб Трёх корон.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул передумал и ... (4)
    MVDP-Фото

    Решил пободаться с Нейсом на подъеме.

