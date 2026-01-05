Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Девятая подряд победа Матье ван дер Пула – соло на льду Зонховена

Матье ван дер Пул одержал девятую подряд победу в сезоне велокросса 2025/26, вновь не оставив шансов соперникам на заснеженной и обледеневшей трассе на этапе Кубка мира в Зонховене. Семикратный чемпион мира уехал от соперников уже на первом круге, пока за его спиной падения и ошибки разрывали группу преследования. Тибо Нис выбыл из борьбы за подиум после падения на 4-м круге, чемпион Бельгии перелетел через ограждения и сломал руль.

Два одновременных прокола переднего и заднего колеса ненадолго выбили Матье ван дер Пула из ритма, но благодаря комфортному преимуществу его победному соло никто не угрожал. Ближайшим преследователем Матье ван дер Пула стал его товарищ по команде Alpecin-Premier Tech Тибор Дель Гроссо, финишировавший вторым через 45 секунд. Эмиль Верстниге из Crelan-Corendon замкнул тройку сильнейших, приехав на финиш через 1:03 после победителя.

Матье ван дер Пул возглавил общий зачёт Кубка мира, но пока неизвестно, примет ли он участие в этапе в Бенидорме 18 января. После Зонховена он берёт короткую паузу в сезоне велокросса и не будет участвовать в чемпионате Нидерландов 11 января. Точно в его планах участие в этапах Кубка мира в Маасмезелене 24 января и Хоогерхейде 25 января.

Матье ван дер Пул: «Я, действительно, собирался как можно скорее поехать в своём темпе, но не планировал лидировать с первых метров. Просто в этот раз у меня получилось хорошо стартовать. Я мог выбирать свою траекторию, а тогда я показываю лучшее.

Два прокола получил сразу после финишной прямой на участке с множеством камней. До пит-лейна было ещё далеко, и это немного выбило меня из ритма. Я старался оставаться максимально сосредоточенным, чтобы избежать ошибок, потому что на некоторых участках трасса буквально превратилась в каток».

Матье ван дер Пул не относится к победам как к должному и пока не думает о завершении карьеры в велокроссе. Его главной задачей в этом сезоне является борьба за восьмой титул чемпиона мира по велокроссу:

«Чем старше я становлюсь, тем больше мне это нравится. Я не принимаю ничего как должное и продолжаю усердно работать. Надеюсь, впереди ещё много больших побед».