Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Девятая подряд победа Матье ван дер Пула – соло на льду Зонховена

 

 

Матье ван дер Пул одержал девятую подряд победу в сезоне велокросса 2025/26, вновь не оставив шансов соперникам на заснеженной и обледеневшей трассе на этапе Кубка мира в Зонховене. Семикратный чемпион мира уехал от соперников уже на первом круге, пока за его спиной падения и ошибки разрывали группу преследования. Тибо Нис выбыл из борьбы за подиум после падения на 4-м круге, чемпион Бельгии перелетел через ограждения и сломал руль.

 

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

 

 Два одновременных прокола переднего и заднего колеса ненадолго выбили Матье ван дер Пула из ритма, но благодаря комфортному преимуществу его победному соло никто не угрожал. Ближайшим преследователем Матье ван дер Пула стал его товарищ по команде Alpecin-Premier Tech Тибор Дель Гроссо, финишировавший вторым через 45 секунд. Эмиль Верстниге из Crelan-Corendon замкнул тройку сильнейших, приехав на финиш через 1:03 после победителя.

 

Матье ван дер Пул возглавил общий зачёт Кубка мира, но пока неизвестно, примет ли он участие в этапе в Бенидорме 18 января. После Зонховена он берёт короткую паузу в сезоне велокросса и не будет участвовать в чемпионате Нидерландов 11 января. Точно в его планах участие в этапах Кубка мира в Маасмезелене 24 января и Хоогерхейде 25 января.

 

Матье ван дер Пул: «Я, действительно, собирался как можно скорее поехать в своём темпе, но не планировал лидировать с первых метров. Просто в этот раз у меня получилось хорошо стартовать. Я мог выбирать свою траекторию, а тогда я показываю лучшее.

 

Два прокола получил сразу после финишной прямой на участке с множеством камней. До пит-лейна было ещё далеко, и это немного выбило меня из ритма. Я старался оставаться максимально сосредоточенным, чтобы избежать ошибок, потому что на некоторых участках трасса буквально превратилась в каток».

 

Матье ван дер Пул не относится к победам как к должному и пока не думает о завершении карьеры в велокроссе. Его главной задачей в этом сезоне является борьба за восьмой титул чемпиона мира по велокроссу:

 

«Чем старше я становлюсь, тем больше мне это нравится. Я не принимаю ничего как должное и продолжаю усердно работать. Надеюсь, впереди ещё много больших побед».

Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech

Комментарии

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Я разобрался. Там переплетение всего. МВДП, ТДГ и Верстринге - в шоссейном Альпесине, а Вандепутте в шоссейной команде развития. МВДП, ТДГ и Вандепутте в основной велокроссовой команде, а Верстринге в Corendon.
    В общем, "Муму" написал Тургенев, а памятник стоит Пушкину.

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    4й Вандерпуте - в основной команде, в Альпецине, юный Верстринге - в Coredon-Crelan. извините что поправляю give_rose

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Вот так ещё яснее - посмотрел на PCS. Да, как там всё запущено. :-)
  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    MVDP-Фото
    Весь подиум - в шоссейном Альпецине, Вандепутте - в команде развития.
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Понятно. Я не знал. Ну тогда - "команд", а то неясность все-таки присутствует.
    У них там - в Сorendon хорошие гонщики подрастают.
  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    Crelan - Corendon - тоже проект братьев Руудхоф. Другое название, спонсор Corendon - первый, со времен Проконти, с чьим именем ВДП одержал очень значимые победы.

    Просто не все умещаются на одной велоформе biggrin, пришлось разделить

     

  • Pirn
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Pirn-Фото
    Да, тоже смотрю и подписан, ещё на П. Питерсе, она вчера приезжала на разведку трассы и показывала. Уже было видно что например песчаные спуски нормально проезжаются..

    А у МВДП на 4м круге сразу на обоих колёсах проколы были с одного места (каменистый участок)
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Тут непонятно - или двое (только мужчины) или четверо (если с девушками - у Питерсе ошибка в актуальном названии команды).

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    трое на подиуме и 4й - из команды Руудхоф's.

    Значит ли это, что Альпесин-Премьер стали лидирующей бельгийской командой, особенно в свете того, что Эвенпул покинул КвикСтеп? 

    ну в кроссе-то да, результаты - наивысшие. Среди гонщиков - непобедимый самый-самый, плюс молодое дарование, которое посильнее другого молодого дарования из соперничающей команды, есть и надежный резерв...

    девушки на шаг уступают лидеру, но только один шаг.... 

  • velodoctor
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    velodoctor-Фото
    У дель гроссо кстати есть ютюб канал, мне в рекомендациях вылез. У него там есть влог с гонки где он ван арта переспринтовал.

