Матье ван дер Пул передумал и выступит на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

Матье ван дер Пул стартует на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме 18 января

Семикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул изменил свое решение пропустить этап Кубка мира в Бенидорме в воскресенье, 18 января. Команда Alpecin-Premier Tech подтвердила, что он всё же выйдет на старт в Испании.

В соцсетях команда Alpecin-Premier Tech написала: «Сюрприз, сюрприз. @mathieuvanderpoel все же выйдет на старт в Бенидорме завтра. После интенсивной недели тренировок желание соревноваться стало просто непреодолимым. Наш чемпион мира будет защищать свою лидерскую майку в @UCIcyclocrossWC».

Неожиданное объявление прозвучало всего через день после того, как команда дала понять, что Матье ван дер Пул не примет участия в Бенидорме, так как этап хочет поработать над выносливостью перед сезоном на шоссе. На этой неделе он тренировался в Испании вместе с командой Alpecin-Premier Tech.

Бенидорм, трасса которого проложена в городском парке с протяжёнными гравийными участками, известен как сухая и быстрая гонка, где большие группы гонщиков часто остаются вместе дольше, чем обычно.

Матье ван дер Пул выигрывал этап в Бенидорме лишь раз в карьере - в 2023 году. В прошлом сезоне в Бенидорме победу праздновал Тибо Нис, в 2024 году – Ваут ван Арт.