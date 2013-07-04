VeloNEWS
Матье ван дер Пул передумал и выступит на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

Матье ван дер Пул стартует на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме 18 января

 

Семикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул изменил свое решение пропустить этап Кубка мира в Бенидорме в воскресенье, 18 января. Команда Alpecin-Premier Tech подтвердила, что он всё же выйдет на старт в Испании.

 



 

В соцсетях команда Alpecin-Premier Tech написала: «Сюрприз, сюрприз. @mathieuvanderpoel все же выйдет на старт в Бенидорме завтра. После интенсивной недели тренировок желание соревноваться стало просто непреодолимым. Наш чемпион мира будет защищать свою лидерскую майку в @UCIcyclocrossWC».

 

Неожиданное объявление прозвучало всего через день после того, как команда дала понять, что Матье ван дер Пул не примет участия в Бенидорме, так как этап хочет поработать над выносливостью перед сезоном на шоссе. На этой неделе он тренировался в Испании вместе с командой Alpecin-Premier Tech.

 

Бенидорм, трасса которого проложена в городском парке с протяжёнными гравийными участками, известен как сухая и быстрая гонка, где большие группы гонщиков часто остаются вместе дольше, чем обычно.

 

  Матье ван дер Пул выигрывал этап в Бенидорме лишь раз в карьере -  в 2023 году. В прошлом сезоне в Бенидорме победу праздновал Тибо Нис, в 2024 году – Ваут ван Арт.

Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech велокросс

  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 20.10.2020

    Кубками мира не разбрасываются. но хотелось бы без колебательных движений - еду-не еду

    он там уже падал.... скорости как на шоссе

    да, тренировки - скучное дело. можно и прерваться. Заодно, кажется в этом сезоне сможет побить рекорды и достичь красивых цифр - количество побед в кубке мира (до 50), общее количество побед - добрать до 300

     

  2. Имя: Николай

    Pirn

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 13.08.2017

    Бельгийский журналист сомневается что МВДП закончит в СХ после этого сезона, например в 2027 трасса ЧМ песчаная что ему очень подходит а в 2028 организатор ЧМ его отец

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Видимо, кто-то очень хотел его видеть в Бенидорме. 

