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Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Матье ван дер Пул одержал седьмую победу в велокроссе, Майкл Вантауренхаут - победитель общего зачёта Кубка мира по велокроссу

 

 

Шестикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул вновь не оставил соперникам шансов на финальном этапе Кубка мира в Хоогерхейде и одержал седьмую подряд в этом сезоне велокросса победу. 30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceninck возглавил гонку уже на первом круге, а затем только наращивал преимущество над соперниками.

 

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

 

 

В финале после семи кругов Матье ван дер Пул опередил ближайшего преследователя - лидера общего зачёта Кубка мира по велокроссу, 31-летнего бельгийского гонщика команды Pauwels Sauzen - Cibel Clementines Майкла Вантауренхаута (Michael Vanthourenhout) на 1 минуту 42 секунды. Майкл Вантауренхаут удержал майку лидера и выиграл общий зачёт Кубка мира по велокроссу с преимуществом в 40 очков на Тооном Артсом (Toon Aerts).

 

Тройку сильнейших на этапе в Хоогерхайде замкнул 33-летний нидерландский велогонщик команды Baloise Glowi Lions Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar), финишировавший через 1 минуту 57 секунд после победителя.

 

У Матье ван дер Пула впереди остаётся главный старт его сезона велокросса — Чемпионат мира, где он нацелен бороться за седьмой титул победителя, и где одним из его соперников будет Ваут ван Арт.

 

Матье ван дер Пул: «Как я уже говорил, мне нравится гоняться в таких условиях. Было тяжело, но своими ощущениями я доволен. После вчерашнего этапа хорошо восстановился. Ребро чувствуется, но не беспокоит меня. Из-за этого не буду ехать медленнее на следующей неделе. Я иду по графику, с нетерпением жду следующую неделю.

 

Было невероятно тяжело, я собирался начать гонку спокойнее, но в конце первого круга у меня сразу получилось сделать просвет. Этот круг такой сложный, что главное на нём - ехать как можно быстрее от старта до финиша. Поэтому я так и ехал ещё час, чтобы на следующей неделе это послужило мне на пользу. Было весело, я наслаждался гонкой и доволен результатами всей проделанной огромной работы. Думаю, у нас получилось всё, как мы планировали. Надеюсь, на следующей неделе проеду свой лучший кросс сезона».

 

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

 

 

Майкл Вантауренхаут: «Я хотел удержаться за ним (Матье ван дер Пулом), но это сегодня было невозможно. Когда он создал просвет, я хотел догнать его, но сразу понял, что он едет слишком мощно. И тогда я всю гонку боролся за второе место, что тоже было очень трудно. Сегодня был тяжёлый кросс, и это отличный вариант перед Чемпионатом мира. Самый честный. Надеюсь стартовать в воскресенье с хорошей ногой, и тогда смогу побороться за подиум. Сегодня проехал хорошо, надеюсь на такое же выступление через неделю».

 

UCI World Cup Hoogerheide-2025. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • Hansmer
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (1)
    Hansmer-Фото
    Ждём зарубу!
  • Джамайка
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    Опля, вот еще новости! Ваут Ван Арт предумал и стартует на Чемпионате мира!!!

    В сезоне 2022-23 он доминировал весь сезон, но на ЧМ в Хогерхейде проиграл.  С тех пор МВДП стал неприступно-непобедимым. ВОзможно, Ваут полагает что  в Левене может такое же случиться, только наоборот, в гонке все возможно. МОжет, тоже каие нибудь тактические задумки могут сработать, как неожиданный спринт изза спины МВДП в 2023 г. и  Или действительно, взяв 2е место с падением, воодушевился. Один дополнительный кросс не испортит сезон на шоссе. Ну и зрителям интреснее. 

  • Astanaforever
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скарони в этом сезоне должен выстрелить. Я так думаю. Порыв есть и это самое главное. Будем наблюдать.
  • nightbuster33
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    +5 очков,за 15место(Velasko)
  • RVL
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    RVL-Фото

    Похоже только пога возмущает возмущенных))



    Где вопли про бензин?))



    Может и зря я так, похоже на наброс..)

    Я за стабильность стабильных...)

  • MVDP
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    MVDP-Фото

    Передумал, все-таки будет на ЧМ.

  • Саныч
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Саныч-Фото
    Тоже рад за Haara.
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (2)
    Pugachev-Фото
    Ну, Николай... Какая старушка... Просто чуть поопытнее )))))))) Молодец она, нет слов!
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Pugachev-Фото

    Еще больше разрыв со вторым, чем на прошлой гонке...

    Но: можно поздравить Ван дер Хаара с еще одним подиумом!

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (8)
    Pugachev-Фото
    Такое превосходство. Оно в прошлых сезонах было поменьше, были моменты борьбы...

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