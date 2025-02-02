Седьмая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса, победа Майкла Вантауренхаута в общем зачёте Кубка мира по велокроссу

Матье ван дер Пул одержал седьмую победу в велокроссе, Майкл Вантауренхаут - победитель общего зачёта Кубка мира по велокроссу

Шестикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул вновь не оставил соперникам шансов на финальном этапе Кубка мира в Хоогерхейде и одержал седьмую подряд в этом сезоне велокросса победу. 30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceninck возглавил гонку уже на первом круге, а затем только наращивал преимущество над соперниками.

В финале после семи кругов Матье ван дер Пул опередил ближайшего преследователя - лидера общего зачёта Кубка мира по велокроссу, 31-летнего бельгийского гонщика команды Pauwels Sauzen - Cibel Clementines Майкла Вантауренхаута (Michael Vanthourenhout) на 1 минуту 42 секунды. Майкл Вантауренхаут удержал майку лидера и выиграл общий зачёт Кубка мира по велокроссу с преимуществом в 40 очков на Тооном Артсом (Toon Aerts).

Тройку сильнейших на этапе в Хоогерхайде замкнул 33-летний нидерландский велогонщик команды Baloise Glowi Lions Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar), финишировавший через 1 минуту 57 секунд после победителя.

У Матье ван дер Пула впереди остаётся главный старт его сезона велокросса — Чемпионат мира, где он нацелен бороться за седьмой титул победителя, и где одним из его соперников будет Ваут ван Арт.

Матье ван дер Пул: «Как я уже говорил, мне нравится гоняться в таких условиях. Было тяжело, но своими ощущениями я доволен. После вчерашнего этапа хорошо восстановился. Ребро чувствуется, но не беспокоит меня. Из-за этого не буду ехать медленнее на следующей неделе. Я иду по графику, с нетерпением жду следующую неделю.

Было невероятно тяжело, я собирался начать гонку спокойнее, но в конце первого круга у меня сразу получилось сделать просвет. Этот круг такой сложный, что главное на нём - ехать как можно быстрее от старта до финиша. Поэтому я так и ехал ещё час, чтобы на следующей неделе это послужило мне на пользу. Было весело, я наслаждался гонкой и доволен результатами всей проделанной огромной работы. Думаю, у нас получилось всё, как мы планировали. Надеюсь, на следующей неделе проеду свой лучший кросс сезона».

Майкл Вантауренхаут: «Я хотел удержаться за ним (Матье ван дер Пулом), но это сегодня было невозможно. Когда он создал просвет, я хотел догнать его, но сразу понял, что он едет слишком мощно. И тогда я всю гонку боролся за второе место, что тоже было очень трудно. Сегодня был тяжёлый кросс, и это отличный вариант перед Чемпионатом мира. Самый честный. Надеюсь стартовать в воскресенье с хорошей ногой, и тогда смогу побороться за подиум. Сегодня проехал хорошо, надеюсь на такое же выступление через неделю».