UCI World Cup Benidorm-2026. Велокросс. Мужчины. Результаты

 

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin-Premier Tech

1:01:04

2

 Nys Thibau

Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions

0:28

3

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:32

4

 Del Grosso Tibor

Alpecin-Premier Tech

0:44

5

 Vandeputte Niels

Alpecin-Premier Tech Development Team

,,

6

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

0:45

7

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:46

8

 Groslambert Martin

Sebmotobikes CX Team

0:48

9

 Aerts Toon

Charles Liégeois - Deschacht

0:52

10

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:56

11

 Lelandais Rémi

Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme

1:00

12

 Boroš Michael

Kasper crypto4me

  

1:03

13

 Michels Jente

Alpecin-Premier Tech Development Team

1:09

14

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

1:37

15

 Agostinacchio Filippo

EF Education - EasyPost - Oatly

1:41

16

 Bertolini Gioele

Alé Colnago Team

  

,,

17

 Van de Putte Victor

Charles Liégeois - Deschacht

2:06

18

 Kamp Ryan

Team EKOÏ

  

2:09

19

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

2:13

20

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

2:27

21

 Ceolin Federico

FAS Airport Services - Guerciotti

2:45

22

 Rouiller Loris

AS Bike Racing / France Literie

2:56

23

 Brunner Eric

Competitive Edge Racing

2:57

24

 Junquera Mario

Unicaja - Gijón

  

3:01

25

 Gabriel Timothé

    

3:03

26

 Suarez Kevin

Nesta - MMR Cycling Team

3:06

27

 Diaz Miguel

    

3:14

28

 Bommenel Nathan

ACT Cycling

  

3:31

29

 Fiala Matyáš

    

3:39

30

 Suarez Alain

BBK - Euskadi

  

3:50

31

 Kuypers Gerben

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

3:58

32

 Gilles Cyprien

Team Guevel Roadborn

4:02

33

 Esteban Ismael

    

4:07

34

 Ronhaar Pim

Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions

4:20

35

 Mason Cameron

Seven Racing

  

4:29

36

 Strohmeyer Andrew

CXD Trek Bikes

  

4:42

37

 Sommer Lars

    

4:59

38

 Harter Luca

Hucare Factory Team

5:14

39

 Rodriguez Miguel

    

5:31

40

 Zakrajsek Dylan

Competitive Edge Racing

5:43

41

 Bard Nicolas

    

6:16

42

 Ovin David

    

+1 lap

43

 Zaera Javier

    

+1 lap

44

 Van Kempen Jules

Team Winston Salem - Flow

+2 laps

45

 Sanchez Manuel

    

+2 laps

46

 Marzani Marco

    

+2 laps

47

 Jette Cameron

    

+2 laps

48

 Spadoni Gabriele

    

+3 laps

49

 Zecchini Simone

    

+3 laps

50

 Dallarosta Lorenzo

    

+3 laps

51

 Diez Jose Antonio

    

+3 laps

52

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+3 laps

53

 Bruynseels Dries

Bruvo Dukla Bratislava

+3 laps

DNF

 Scott Cody

Competitive Edge Racing

  

DNF

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

    

DNS

 Inguanzo Gonzalo

      
           

 

 

  1. MVDP

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 3.10.2020

    Веселый кросс, только ТдГ чего-то приуныл. Узнать бы поподробнее про расписной шлем Ортса и что за головомойку Вермерсу устроили на камеру.



    Ортс участвовал в Кубке мира в Бенидорме в специальном шлеме. «Здесь вы можете увидеть мой родной город, Вильяхойосу», — объяснил гонщик команды «Ридли». «Это место всегда у меня в мыслях. Я хочу, чтобы все знали, где я живу». Вильяхойоса находится менее чем в пятнадцати километрах от Бенидорма.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Вчера, 19:05 | Регистрация: 27.08.2018

      Да, вот у кого сегодня праздник, так это у Ортса. Первые два - привычное дело. МВДП вообще решил не связываться с толпой и сразу уехал. А Ортс держался зубами за подиум и для местных это не хуже первого места.

      Меня, кстати, постоянно удивляет матнера езды ТдГ - "то приблизится, мол пятки оттопчу, то отстанет, постоит - мол так хочу". Всегда на каком то расслабоне, но с прекрасной техникой и непонятно, толи он просто не хочет выигравать, толи сил нет.

      1. Имя: Арман

        Джамайка

        Вчера, 20:46 | Регистрация: 20.10.2020

        ТдГ сегодня - сил не было судя по одышке после финища

  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 20.10.2020

    Вермеерша подстригли еще до гонки, реклама. Но альпесин многим если не всем гощикам  и стафу тоже стрижки делают, Погачар отмечался.

     

    Матье завтра исполняется 31 год, тоже подсригли, стрижка - маллет, которую давно требуют фанатки.

     

    А сама гонка - в первый на этой трассе раз победа была поинтересней. 

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 15.04.2010

    А у меня полная невезуха, как выходной и кросс, то у нас нет света.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

      Держитесь!

Трансферные новости пелотона-2025/26

