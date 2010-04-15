UCI World Cup Benidorm-2026. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- Дата:
- Вчера, 18:15
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin-Premier Tech
|
1:01:04
|
2
|
Nys Thibau
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
0:28
|
3
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:32
|
4
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin-Premier Tech
|
0:44
|
5
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Premier Tech Development Team
|
,,
|
6
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
0:45
|
7
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:46
|
8
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
0:48
|
9
|
Aerts Toon
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
0:52
|
10
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:56
|
11
|
Lelandais Rémi
|
Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|
1:00
|
12
|
Boroš Michael
|
Kasper crypto4me
|
1:03
|
13
|
Michels Jente
|
Alpecin-Premier Tech Development Team
|
1:09
|
14
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:37
|
15
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
1:41
|
16
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
,,
|
17
|
Van de Putte Victor
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
2:06
|
18
|
Kamp Ryan
|
Team EKOÏ
|
2:09
|
19
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
2:13
|
20
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:27
|
21
|
Ceolin Federico
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
2:45
|
22
|
Rouiller Loris
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:56
|
23
|
Brunner Eric
|
Competitive Edge Racing
|
2:57
|
24
|
Junquera Mario
|
Unicaja - Gijón
|
3:01
|
25
|
Gabriel Timothé
|
3:03
|
26
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:06
|
27
|
Diaz Miguel
|
3:14
|
28
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
3:31
|
29
|
Fiala Matyáš
|
3:39
|
30
|
Suarez Alain
|
BBK - Euskadi
|
3:50
|
31
|
Kuypers Gerben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:58
|
32
|
Gilles Cyprien
|
Team Guevel Roadborn
|
4:02
|
33
|
Esteban Ismael
|
4:07
|
34
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
4:20
|
35
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
4:29
|
36
|
Strohmeyer Andrew
|
CXD Trek Bikes
|
4:42
|
37
|
Sommer Lars
|
4:59
|
38
|
Harter Luca
|
Hucare Factory Team
|
5:14
|
39
|
Rodriguez Miguel
|
5:31
|
40
|
Zakrajsek Dylan
|
Competitive Edge Racing
|
5:43
|
41
|
Bard Nicolas
|
6:16
|
42
|
Ovin David
|
+1 lap
|
43
|
Zaera Javier
|
+1 lap
|
44
|
Van Kempen Jules
|
Team Winston Salem - Flow
|
+2 laps
|
45
|
Sanchez Manuel
|
+2 laps
|
46
|
Marzani Marco
|
+2 laps
|
47
|
Jette Cameron
|
+2 laps
|
48
|
Spadoni Gabriele
|
+3 laps
|
49
|
Zecchini Simone
|
+3 laps
|
50
|
Dallarosta Lorenzo
|
+3 laps
|
51
|
Diez Jose Antonio
|
+3 laps
|
52
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+3 laps
|
53
|
Bruynseels Dries
|
Bruvo Dukla Bratislava
|
+3 laps
|
DNF
|
Scott Cody
|
Competitive Edge Racing
|
DNF
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
DNS
|
Inguanzo Gonzalo
