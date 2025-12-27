VeloNEWS
Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул: «Без ошибки Ниcа победа решилась бы в спринте»

 

 

Матье ван дер Пул одержал пятую подряд победу в сезоне велокросса, выиграв этап Кубка мира в Гавере. Всего одного очка не хватило нидерландскому гонщику команды Alpecin-Deceuninck, чтобы перехватить майку лидера общего зачёта Кубка мира у Лауренса Свеека. Но семикратный чемпион мира пропустит следующий этап Кубка мира, который пройдёт в Дендермонде 28 декабря, а 29 декабря стартует на этапе X²O Badkamers Trofee Azencross.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

В Гавере, на подмороженной трассе, основным соперником Матье ван дер Пула стал Тибо Нис (Thibau Nys), который возглавил гонку сразу после старта. Тибор дель Гроссо (Alpecin-Deceuninck) сел на колесо Ниcа, пока его товарищ по команде Матье ван дер Пул пробился через пелотон к лидерам к концу первого круга. Вскоре сформировалась группа лидеров, в которой Эмиль Верстринге (Crelan-Corendon), Тибор Дель Гроссо, Тибо Ниc, Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Altez) и Матье ван дер Пул задавали высокий темп на втором круге. На третьем круге группа лидеров была всё ещё большой. На 4-м круге Нис атаковал, увозя за собой Эмиля Верстринге и Матье ван дер Пула.

 

На 6-м круге Нис снова атаковал, на этот раз сразу ему на колесо сел лишь Матье ван дер Пул, а Тибор Дель Гроссо остался на просвете в голове преследующей группы. На седьмом круге у Ниса и Ван дер Пула был уже значительный просвет. Но небольшая заминка Тибо Ниса на подъёме на 46-й минуте гонки позволила Матье ван дер Пулу, работавшему первым колесом, сразу получить преимущество, которое до финала лишь увеличивалось.

 

Тибо Нису, который финишировал через 21 секунду после семикратного чемпиона мира, оставалось лишь удерживать второе место под напором соперников. Тибор Дель Гроссо пересёк финиш через 2 секунды после Ниса, замкнув тройку призёров. Он обошёл в спринте Туна Артса и Эмиля Верстринге.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

Матье ван дер Пул: «Гонка была довольно сложной, но я просто пытался найти правильную траекторию и хорошие ощущения, и нашел их ближе к концу гонки. На первых кругах я отсиживался. Было сложно создать решающее преимущество.

Тибо был действительно силён, технически ехал впечатляюще. Честно говоря, я не ожидал, что смогу от него оторваться. После атаки Ниcа я решил проехать один круг, выложившись по полной. Он допустил небольшую ошибку на кочке, что дало мне пространство. В противном случае, думаю, все решил бы спринт».

 

Тибо Нис: «Я просто не хотел ни о чём жалеть после гонки. Просто делал своё дело и сразу почувствовал, что Матье не сдается, что ему по-прежнему довольно комфортно. Я сделал то, что должен был, и доволен вторым местом.

 

На том круге, где Матье выложился по полной,  мне пришлось сконцентрироваться на том, чтобы удержаться у него на колесе. Когда он ускорился, я два раза отстегнулся от педали, что стоило мне импульса. В любом случае, не думаю, что смог бы удержаться за Матье. Усталость в конце определенно давала о себе знать. У меня очень замёрзли ноги, и, возможно, я уже не совсем понимал, что делаю».

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck UCI World Cup Gavere-2025 Кубок мира UCI по велокроссу велокросс

