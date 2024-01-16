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Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Третья подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене, третью подряд в своём сезоне велокросса 2023/24. И вновь 28-летний чемпион мира по велокроссу лидировал в одиночку большую часть дистанции, хотя ему пришлось догонять лидирующую группу, в которой находился и его основной соперник Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), в начале гонки. Но уже на третьем из восьми кругов Матье ван дер Пул оторвался от соперников и уехал в одиночку.

 

Не состоялась предвкушаемая болельщиками и организаторами схватка «большого трио» - Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта и Тома Пидкока. Хотя Ваут ван Арт и на этой гонке вновь стал ближайшим соперником Матье ван дер Пула, финишировав через 29 секунд,  Том Пидкок не смог включиться в борьбу за подиум, упав в самом начале гонки. В итоге британский гонщик команды INEOS Grenadiers финишировал 8-м, через 1:14 после победителя Матье ван дер Пула.

 

А соперником Ваута ван Арта в финале стал Эли Изербит (Pauwels Sauzen - Bingoal), которого Ван Арт обошёл на финальном круге и опередил на 8 секунд в борьбе за второе место.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

 

Матье ван дер Пул: «Немного промахнулся на старте, выстегнул ногу из педали, попал в хаос, пришлось догонять. Но чувствовал, что нога идёт хорошо,  поэтому не паниковал. Я был позади Эли (Изербита), он ошибся, я заметил, что песчаную секцию им проходить тяжеловато, поэтому постарался пройти её как можно более гладко. И сразу получил просвет. Я надеялся, что позади меня они начнут оглядываться друг на друга, потому что гонка была довольно быстрой и с сильным ветром. Я смог удержать свою скорость и отлично чувствовал себя до финиша».

 

Ваут ван Арт: «Вообще-то, я чувствовал себя довольно хорошо. В начале был на хорошей позиции. Сегодня решил ехать более консервативно, старался сидеть на колёсах. Эта тактика оказалась правильной и необходимой, потому что пока я ещё не набрал форму, чтобы держать максимальную скорость целый час. Подумал, что смогу ускориться вместе с Эли на двух последних кругах, чтобы достичь лучшего результата. Я рад, что не сегодня не сжёг себя, проехал свою гонку. Доволен своим местом, просто постараюсь продолжать в том же духе.

 

Меня впечатлило, как быстро Матье вернулся вперёд. Я сегодня чувствовал себя не лучше, чем вчера. Не разочарован, потому что каждый планирует сезон по-своему. Матье начал подготовку намного раньше меня, потому что я дольше выступал в гонках. Возможно, он и отдыхал дольше меня».

 

Том Пидкок: «Я не тренировался всю неделю, устал. Не был уверен, как пойдёт гонка. Доволен, что перед следующими гонками мне стало лучше».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • JetRevel
    Велокоманда EF Education EasyP ... (1)
    JetRevel-Фото
    Вторая презентация состава и всё больше заметна разница между Эмиратами,Висмой и всеми остальными ( Жаль конечно, скучаю за нулевыми , когда в Пелотоне были 4-5 команд способные выигрывать ГТ
  • Геродот
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    Геродот-Фото

    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

    Потому что большинство ребят нормальные люди и готовятся проводить Рождество и Новый год в-кругу семьи.

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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