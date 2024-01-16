Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Антверпене

Третья подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене, третью подряд в своём сезоне велокросса 2023/24. И вновь 28-летний чемпион мира по велокроссу лидировал в одиночку большую часть дистанции, хотя ему пришлось догонять лидирующую группу, в которой находился и его основной соперник Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), в начале гонки. Но уже на третьем из восьми кругов Матье ван дер Пул оторвался от соперников и уехал в одиночку.

Не состоялась предвкушаемая болельщиками и организаторами схватка «большого трио» - Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта и Тома Пидкока. Хотя Ваут ван Арт и на этой гонке вновь стал ближайшим соперником Матье ван дер Пула, финишировав через 29 секунд, Том Пидкок не смог включиться в борьбу за подиум, упав в самом начале гонки. В итоге британский гонщик команды INEOS Grenadiers финишировал 8-м, через 1:14 после победителя Матье ван дер Пула.

А соперником Ваута ван Арта в финале стал Эли Изербит (Pauwels Sauzen - Bingoal), которого Ван Арт обошёл на финальном круге и опередил на 8 секунд в борьбе за второе место.

Матье ван дер Пул: «Немного промахнулся на старте, выстегнул ногу из педали, попал в хаос, пришлось догонять. Но чувствовал, что нога идёт хорошо, поэтому не паниковал. Я был позади Эли (Изербита), он ошибся, я заметил, что песчаную секцию им проходить тяжеловато, поэтому постарался пройти её как можно более гладко. И сразу получил просвет. Я надеялся, что позади меня они начнут оглядываться друг на друга, потому что гонка была довольно быстрой и с сильным ветром. Я смог удержать свою скорость и отлично чувствовал себя до финиша».

Ваут ван Арт: «Вообще-то, я чувствовал себя довольно хорошо. В начале был на хорошей позиции. Сегодня решил ехать более консервативно, старался сидеть на колёсах. Эта тактика оказалась правильной и необходимой, потому что пока я ещё не набрал форму, чтобы держать максимальную скорость целый час. Подумал, что смогу ускориться вместе с Эли на двух последних кругах, чтобы достичь лучшего результата. Я рад, что не сегодня не сжёг себя, проехал свою гонку. Доволен своим местом, просто постараюсь продолжать в том же духе.

Меня впечатлило, как быстро Матье вернулся вперёд. Я сегодня чувствовал себя не лучше, чем вчера. Не разочарован, потому что каждый планирует сезон по-своему. Матье начал подготовку намного раньше меня, потому что я дольше выступал в гонках. Возможно, он и отдыхал дольше меня».

Том Пидкок: «Я не тренировался всю неделю, устал. Не был уверен, как пойдёт гонка. Доволен, что перед следующими гонками мне стало лучше».