Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Шестая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2025

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал шестую подряд (из шести стартов) победу в сезоне велокросса-2025, выиграв этап Кубка мира в Маасмехелене.

30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вернулся в велокросс после нескольких отменённых из-за травмы ребра стартов. Но, несмотря на то, что отголоски травмы ещё остались, Матье ван дер Пул вновь лидировал в одиночку большую часть дистанции, уехав уже на первом из семи кругов.

Дуэли с вечным соперником Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), совершившим несколько ошибок, не получилось. Разрыв, образовавшийся уже на втором круге, на финише после семи кругов составлял 1:14. Тройку сильнейших на этапе в Маасмехелене замкнул 28-летний нидерландский велогонщик Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis) из команды Ridley Racing Team, который лидировал некоторое время на первом круге, а в финале проиграл Матье ван дер Пулу 1:53.

Празднуя победу, действующий чемпион мира по велокроссу не забыл об одном из своих соперников на шоссе - изобразил жест «звонок по телефону», чтобы поздравить Ремко Эвенепула, праздновавшего 25-летие в день гонки 25 января.

Матье ван дер Пул: «Сегодня день рождения Ремко. Я отправил ему утром сообщение, поздравил, а он попросил меня так сделать, если сегодня выиграю. Это такой подарок.

Мне очень понравилась эта гонка, было очень интересно. Спасибо и зрителям. Сегодня получился настоящий велокросс.

Я всегда хорошо чувствую себя, когда возвращаюсь из тренировочных лагерей, после нагрузок. Такие трассы мне тоже нравятся, даже больше, чем скоростные. Здесь надо находить свою скорость. Сегодня я отлично справился и с технической точки зрения, чувствую себя отлично».

В интервью Wielerflits на вопрос о травме Матье ван дер Пул ответил: «Всё ещё чувствую её, но, может быть, это к лучшему, потому что отвлекало от мыслей о ногах».

Матье ван дер Пул перед Чемпионатом мира по велокроссу, который пройдёт 1 февраля, стартует и на последнем этапе Кубка мира в Хоогерхейде 26 января.