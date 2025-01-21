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Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Шестая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2025

 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал шестую подряд (из шести стартов) победу в сезоне велокросса-2025, выиграв этап Кубка мира в Маасмехелене.

 

30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вернулся в велокросс после нескольких отменённых из-за травмы ребра стартов. Но, несмотря на то, что отголоски травмы ещё остались, Матье ван дер Пул вновь лидировал в одиночку большую часть дистанции, уехав уже на первом из семи кругов.

 

Дуэли с вечным соперником Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), совершившим несколько ошибок, не получилось. Разрыв, образовавшийся уже на втором круге, на финише после семи кругов составлял 1:14. Тройку сильнейших на этапе в Маасмехелене замкнул 28-летний нидерландский велогонщик Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis) из команды Ridley Racing Team, который лидировал некоторое время на первом круге, а в финале проиграл Матье ван дер Пулу 1:53.

 

Празднуя победу, действующий чемпион мира по велокроссу не забыл об одном из своих соперников на шоссе - изобразил жест «звонок по телефону», чтобы поздравить Ремко Эвенепула, праздновавшего 25-летие в день гонки 25 января.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

 

 

Матье ван дер Пул: «Сегодня день рождения Ремко. Я отправил ему утром сообщение, поздравил, а он попросил меня так сделать, если сегодня выиграю. Это такой подарок.

 

Мне очень понравилась эта гонка, было очень интересно. Спасибо и зрителям. Сегодня получился настоящий велокросс.

 

Я всегда хорошо чувствую себя, когда возвращаюсь из тренировочных лагерей, после нагрузок. Такие трассы мне тоже нравятся, даже больше, чем скоростные. Здесь надо находить свою скорость. Сегодня я отлично справился и с технической точки зрения, чувствую себя отлично».

 

В интервью Wielerflits на вопрос о травме Матье ван дер Пул ответил: «Всё ещё чувствую её, но, может быть, это к лучшему, потому что отвлекало от мыслей о ногах».

 

Матье ван дер Пул перед Чемпионатом мира по велокроссу, который пройдёт 1 февраля, стартует и на последнем этапе Кубка мира в Хоогерхейде 26 января.  

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Hansmer
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Hansmer-Фото

    Цитата: Semen057
    Что за непруха такая у Ван Арта ?

    Физуха. Кто на что натренировался.

  • Semen057
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (8)
    Semen057-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Похоже, ИНЕОС сливается. Потихоньку, мягко, на тормозах.
    Печалька (((
  • Semen057
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Semen057-Фото
    Что за непруха такая у Ван Арта ?
  • Cyrill
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    Cyrill-Фото
    Астану с почином!
  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Pugachev-Фото

    Бланка - отлично. Но стабильности нет пока, поэтому - вопросы о месте на ЧМ....

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Pugachev-Фото

    Непонятное явление.

  • nightbuster33
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот и первые результаты китайской "экспансии" на Мировой велосипедный рынок. Правда скромно, но приятно, главное, что много было желающих,аж трое в десятке, стоять на пьедестале. И первые очки в копилку команды Астаны (150очк.).

  • MVDP
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    MVDP-Фото

    Бланка красава! Пора бы уже на подиум ЧМ.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Когда едет Ван дер Пул то на победу другим не остаётся ни каких шансов. Ван Арт как всегда где нибуть но упадет, а потом уже догнать Пула не возможно.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз был сложный и это последняя репетиция пред чемпионатом. Ваз просто молодец, от неё не ожидал такого. Вить собралась вся элита велокросса. Эмпель не любит подобные кроссы, потому и не выиграла. Люсинда как всегда в призах, только не вторая а третья.

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