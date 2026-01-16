VeloNEWS
Матье ван дер Пул пропускает Этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

Матье ван дер Пул: «Мне необходимы тренировки на выносливость, я уже думаю о весенних классиках»

 

 

Матье ван дер Пул не выйдет на старт этапа Кубка мира UCI по велокроссу в Бенидорме 18 января, так как предпочёл тренироваться со своей командой Alpecin-Premier Tech. Действующий чемпион мира по велокроссу в настоящий момент лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 200 очков после пяти побед в 12 этапах серии. Он возглавил таблицу после своей последней победы в Зонховене.

 

Как сообщает Het Laatste Nieuws, команда Матье ван дер Пула  подтвердила в четверг, что нидерландский гонщик пропускает этап в Бенидорме.

 

Решение Матье ван дер Пула отказаться от борьбы за лидерство в серии этапов Кубка мира не стало неожиданностью, так как он уже заявлял, что его календарь после Зонховена не определён.

 

 

Матье ван дер Пул пропускает Этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

 

Матье ван дер Пул выиграл все девять гонок своего сезона велокросса. Het Laatste Nieuws цитирует нидерландского гонщика, который сказал, что ему необходим тренировочный сбор с командой.

 

Матье ван дер Пул: "Мне действительно необходимы тренировки на выносливость, которых мне не хватало в прошлом месяце из-за всех этих гонок по велокроссу, особенно сейчас, когда уже думаю о весенних классиках на шоссе. Так что, многочасовые тренировки с необходимыми перерывами на отдых здесь и там. Увидимся в Маасмехелене, ребята!"

 

Претендентом на победу в Кубке мира стаовится Тибо Нис (Baloise Trek Lions), у которого 190 очков. Нис в данный момент отстаёт от Ван дер Пула всего на 10 очков после трёх собственных побед на этапах. На третьем месте идёт Михаэль Вантахуренхаут (Pauwels Sauzen-Bingoal) с 187 очками и Лауренс Свек (Crelan-Corendon) с 186 очками. Но Свек получил травму плеча в результате падения на X2O Trofee Loenhout-Azencross в конце декабря и выбыл из борьбы.

 

Ожидается, что Матье ван дер Пул вернётся на этапы Кубка мира в Маасмехелене 24 января и Хогерхайде 25 января, прежде чем защищать свою радужную майку на чемпионате мира UCI по велокроссу в Хюлсте 1 февраля.

Комментарии

  • jerzyk
    Magene – новый партнёр команды ... (4)
    jerzyk-Фото
    Пользовался Магене С606. Недолго и очень был рад что избавился. Очень сложный в обслуге - разбираться с компьютером или тренироваться.
  • Lex1
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (8)
    Lex1-Фото

    Жуан Алмейда получит поддержку Адама Йейтса и Джея Вайна
    Нормальный состав на Джиро, чтобы побороться за генерал и/или поохотиться за этапами. Заодно Винигору усложнение гонки, чтоб на ТДФ был не таким свежим))

  • Джигит Карбонович
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: kabachok
    нет, речь не о Фруме
    Стало быть Лэнс?)
  • kabachok
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    kabachok-Фото
    нет, речь не о Фруме
  • Джигит Карбонович
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: kabachok
    один уже приходил из триатлона, неплохо получилось, правда концовку смазал)
    Если речь про Фруми, то добавлю что Жужу(Алафилипп) в юниорах что-то выигрывал в триатлоне
  • Геродот
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    Геродот-Фото
    Да что триатлон... У тех кто пришел с футбола и прыжков с трамплина - тоже здорово получилось. Велоспорт - дело нехитрое, туда всех берут))
  • kabachok
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    kabachok-Фото

    один уже приходил из триатлона, неплохо получилось, правда концовку смазал)

  • kabachok
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (8)
    kabachok-Фото

    Абсолютно верное решение, ятакщитайю.

  • Джамайка
    В 26 лет — в одну из лучших ко ... (6)
    Джамайка-Фото
    Срочная замена. Если выдерживает недельки, с обязанностями доместика на 3недельных турах должен справляться

    Что за подвздошная вена, это что профзаболевание? Изербит не может ездить на велосипеде и даже быстро ходить, пока во всяком случае. Вчера читаю про Полин Ферраре-Прево - долго боролась , уйма операций… ещё где-то мелькало про других
  • Джамайка
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (8)
    Джамайка-Фото
    Кмк, ОАЕ намерены обстрелять дель Торо. Зачем ему ещё одна Джира? И вообще, кого туда посылать, если не Альмейду? Заслужил, зачем ему снова Тдф? Мекс вообще не дорос до единоличного капитанства, в 2025 как бы подстраховывал Аюсо, когда перехватил лидерство в обход капитана, выглядело не очень. Конфликт был очевиден

