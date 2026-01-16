Матье ван дер Пул пропускает Этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

Матье ван дер Пул: «Мне необходимы тренировки на выносливость, я уже думаю о весенних классиках»

Матье ван дер Пул не выйдет на старт этапа Кубка мира UCI по велокроссу в Бенидорме 18 января, так как предпочёл тренироваться со своей командой Alpecin-Premier Tech. Действующий чемпион мира по велокроссу в настоящий момент лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 200 очков после пяти побед в 12 этапах серии. Он возглавил таблицу после своей последней победы в Зонховене.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, команда Матье ван дер Пула подтвердила в четверг, что нидерландский гонщик пропускает этап в Бенидорме.

Решение Матье ван дер Пула отказаться от борьбы за лидерство в серии этапов Кубка мира не стало неожиданностью, так как он уже заявлял, что его календарь после Зонховена не определён.

Матье ван дер Пул выиграл все девять гонок своего сезона велокросса. Het Laatste Nieuws цитирует нидерландского гонщика, который сказал, что ему необходим тренировочный сбор с командой.

Матье ван дер Пул: "Мне действительно необходимы тренировки на выносливость, которых мне не хватало в прошлом месяце из-за всех этих гонок по велокроссу, особенно сейчас, когда уже думаю о весенних классиках на шоссе. Так что, многочасовые тренировки с необходимыми перерывами на отдых здесь и там. Увидимся в Маасмехелене, ребята!"

Претендентом на победу в Кубке мира стаовится Тибо Нис (Baloise Trek Lions), у которого 190 очков. Нис в данный момент отстаёт от Ван дер Пула всего на 10 очков после трёх собственных побед на этапах. На третьем месте идёт Михаэль Вантахуренхаут (Pauwels Sauzen-Bingoal) с 187 очками и Лауренс Свек (Crelan-Corendon) с 186 очками. Но Свек получил травму плеча в результате падения на X2O Trofee Loenhout-Azencross в конце декабря и выбыл из борьбы.

Ожидается, что Матье ван дер Пул вернётся на этапы Кубка мира в Маасмехелене 24 января и Хогерхайде 25 января, прежде чем защищать свою радужную майку на чемпионате мира UCI по велокроссу в Хюлсте 1 февраля.