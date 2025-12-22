VeloNEWS
Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира в Коксейде-2025: третья подряд победа в сезоне велокросса

Матье ван дер Пул выиграл третий подряд этап Кубка мира по велокроссу UCI-2025

 

 

Матье ван дер Пул продолжил собирать победы в сезоне велокросса 2025/26, выиграв этап Кубка мира по велокроссу UCI в Коксейде. Третью подряд победу он одержал на трассе со сложными песчаными отрезками, где не стал атаковать с первого круга. Нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck выступает второй день подряд и готовится к третьему подряд старту  - 22 декабря в Хофстаде он выйдет на старт X2O Trofee, где вновь одним из его соперников станет Ваут ван Арт.

 

Кубок мира вернулся к песчаным дюнам Коксейде впервые с 2021 года, трасса стала сложнее, потому что сократив время для восстановления уменьшилось из-за перемещения прямой старта-финиша.

 

В Коксейде Матье ван дер Пул стартовал с первого ряда. Чемпион Нидерландов Тибор дель Гроссо (Alpecin-Deceuninck) быстро вышел вперёд, задавая высокий темп, и ненадолго оторвался перед первым песчаным участком, но был настигнут Ван дер Пулом на песке. Лауренс Свек (Crelan – Corendon), возглавляющий рейтинг Кубка мира UCI, догнал Дель Гроссо и Матье ван дер Пула.

 

К началу третьего круга Матье ван дер Пул, Тибо дель Гроссо, Нильс Вандепутте (Alpecin-Deceuninck Development)  возглавили гонку с отрывом, а Лауренс Свеек остался на просвете. На четвёртом круге Матье ван дер Пул вышел первым колесом и уехал от соперников. К началу пятого круга у него в запасе уже была 21 секунда.  

 

Лауренс Свек на финальном седьмом круге использовал своё мастерство на песке, и оторвался от Нильса Вандерпутте, а Тибо Дель Гроссо ошибся на песчаном подъёме и упустил подиум.

 

Матье ван дер Пул не стал ускоряться на финише и даже оглянулся, чтобы посмотреть на борьбу соперников за подиум. Лауренс Свек финишировал вторым через 7 секунд после семикратного чемпиона мира  и сохранил майку лидера общего зачёта Кубка мира UCI со 146 очками. Нильс Вандепутте замкнул тройку призёров в Коксейде.

 

Матье ван дер Пул: «Сегодня я получил огромное удовольствие. Это одна из моих любимых гонок, и с изменениями, которые они внесли в трассу, она мне нравится ещё больше. Такие дни я действительно ценю. 

 

Я немного понаблюдал, что делают другие, потом выехал вперёд. Всегда легче, когда можешь ехать по своей линии. Если позади допускают ошибки, образуется разрыв. И тогда я решил действовать.

 

 Не обязательно каждый раз выкладываться от старта до финиша. Когда гонки идут одна за другой, важно не отдавать все силы с первой до последней минуты. Здесь другой песок, другие секции.  Сегодня я был доволен техникой, а завтра всё снова будет по-другому».

 

 

Матье ван дер Пул о возможном скором завершении карьеры в  велокроссе

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира в Коксейде-2025: третья подряд победа в сезоне велокросса

 

После финиша Матье ван дер Пул в интервью AD и HLN поделился размышлениями о том,  что, возможно, этот сезон велокросса станет последним в карьере:

 

«Да, я об этом думаю. Я всегда говорил, что было бы очень приятно поставить точку в своей стране вместе с рекордом. В остальном, мне в велокроссе уже почти нечего было бы достигать.

 

Мы несколько раз обсуждали это с командой.  Я не молодею. Прямо сейчас я всё ещё на очень высоком уровне, но кто сказал, что так будет через два-три года?

 

Я всё ещё очень люблю велокросс, но он отнимает много энергии. Не думаю, что мне категорически необходим велокросс, чтобы достичь своего лучшего уровня (на шоссе). Точно нет. Может, даже без кросса будет лучше? Если не попробуешь — не узнаешь.

 

Но я всё ещё люблю велокросс больше всего, и публику. Я вырос в этой атмосфере. Посмотрим. Это определённо не окончательное решение».

 

UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

