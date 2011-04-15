Ваут ван Арт: Монументы, Тур де Франс и Вуэльта Испании – цели на 2026 год

Ваут ван Арт: "Хочу использовать малейший шанс"

Ваут ван Арт объявил цели на 2026 год. Провести сезон без неприятных сюрпризов и потрясений – самое большое желание 31-летнего бельгийского гонщика команды Visma Lease a Bike, который сейчас восстанавливается после небольшого перелома лодыжки.

Ваут ван Арт начнёт сезон 28 февраля с классики Омлоп Хет Ниусблад, затем стартует на Страде Бьянке, победителем которой был в 2020 году.

Его главные цели на весну – Монументы Милан – Сан-Ремо, где побеждал в 2020, и к которой он подойдёт через Тиррено-Адриатико, Тур Фландрии и Париж-Рубэ.

В 2026 году Ваут ван Арт планирует стартовать на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании. Бельгийский гонщик хочет вернуться на испанский Гранд-тур, чтобы завершить начатое - его дебют в 2024 году был прерван падением и сходом, когда он выиграл три этапа и лидировал в очковой классификации.

Перед Тур де Франс бельгийский гонщик стартует на Критериуме Дофине, который с этого года будет называться «Тур Овернь — Рона — Альпы».

Ещё одной целью Ваута ван Арта в 2026 году будет Чемпионат мира, который пройдёт в Канаде.

Ваут ван Арт: «Весной я хочу быть на высоте с самой Омлоп Хет Ниувсблад и вплоть до Париж-Рубэ. Я хочу заявить о себе везде и использовать каждую представившуюся возможность.

В отличие от последних сезонов, я вернусь на старт итальянских классик Страде Бьянке и Милан — Сан-Ремо. После моей победы в Сиене на этапе прошлогодней Джиро д’Италия я понял, что Страде Бьянке, несмотря на изменения в трассе, всё ещё очень хорошо соответствует моим характеристикам.

Я считаю Страде Бьянке и Милан — Сан-Ремо одними из самых красивых гонок сезона, поэтому определённо не хочу пропускать их в 2026 году.

Конечно, такие монументы, как Тур Фландрии, Париж — Рубэ и Милан — Сан-Ремо, остаются главными целями сезона, но и любая другая гонка, на которую я стартую, также для меня очень важна.

Когда я смотрю на маршрут Тур де Франс, внимание сразу привлекает командная гонка. Мой первый Тур в 2019 году тоже начался с командной гонки в Брюсселе, и мы её выиграли. Это до сих пор очень значимое для меня воспоминание. В предстоящем сезоне у нас будет сильный состав, и я также вижу несколько возможностей лично побороться за победы на этапах.

На Вуэльте у меня остались незаконченные дела. Мой сход в 2024 году был болезненным, но я вернусь с большой мотивацией. Как команда мы определённо можем там ярко выступить. Кроме того, я давно думаю о Чемпионате мира в Канаде. Вуэльту рассматриваю как идеальную подготовку , чтобы выйти к чемпионату на свой лучший уровень.

Да, трасса этого чемпионата – не лучший шанс моей жизни, но мы годами выступали там, и я не хочу ждать чемпионата с общим спринтом в Абу-Даби, поэтому хочу попробовать. Хочу взять максимум из этой небольшой возможности.

Победа на одном из Монументов в 2026 году стала бы вишенкой на торте моей карьеры, но прежде всего я надеюсь провести ровный, стабильный сезон. Последние несколько лет были с взлётами и падениями, поэтому моя самая большая мечта — просто беспроблемный сезон. Если это случится, то естественным образом придут и результаты».

Календарь Ваута ван Арта на 2026 год: