Ваут ван Арт – серебряный призёр Олимпиады в Токио-2020 в групповой гонке

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Вчера, 23:03
Ваут ван Арт: «Второе место на Олимпиаде лучше, чем на любой другой гонке»
26-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) стал серебряным призёром групповой гонки на Олимпийских играх в Токио. За последние десять месяцев это шестое второе место бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma после серебра в групповой гонке и разделке на чемпионате мира-2020, Туре Фландрии, Тиррено-Адриатико и классике «Стрела Брабанта».
Жара, влажность, набор высоты под 5000 м не помешали Вауту ван Арту удержаться в лидирующей группе на перевале Микуни, вести преследование атаковавших Брэндона Макналти (США) и Ричарда Карапаса (Эквадор), а затем сразиться в спринте за медаль с двукратным победителем Тур де Франс Тадеем Погачаром (Словения).
Ваут ван Арт: «Была нога, чтобы выиграть, но я понимал, что после перевала Микуни будет тяжело. Я старался несколько раз атаковать, но это оказалось невыгодно. Другие слишком часто оглядывались на меня и Погачара и не работали вместе. Карапас был очень силён. Макналти догнали, а он остался впереди.
На перевале Микуни я сознательно поехал своей скоростью. Понимал, что мне нельзя продавливать слишком сильно, потому что мне могло не хватить сил вернуться потом вперёд, и тогда вообще не было бы никакой медали. К счастью, я сумел удержаться в первой группе.
Конечно, сейчас я намного счастливее, чем в Имоле в прошлом году. Я всегда нацеливаюсь в гонке на победу, но сегодня, думаю, один парень был сильнее. Мне было трудно приехать к финишу в группе и разыгрывать спринт, но я справился. Очень счастлив, что у меня серебряная медаль. Она особенная, олимпийская, пусть даже я нацеливался на золото, но, думаю, сегодня это лучший из возможных результатов.
Рад, что смог отплатить ребятам за большую работу, потому что мы сегодня использовали идеальную тактику. Мы можем гордиться этой медалью. Второе место в Олимпийских играх лучше, чем в какой-либо другой гонке».
Олимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. Мужчины
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