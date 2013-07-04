Ваут ван Арт останется в команде Visma Lease a Bike до конца карьеры

Ваут ван Арт продлил контракт с велокомандой Visma Lease a Bike до конца карьеры

Ваут ван Арт и Visma Lease a Bike заключили уникальное соглашение — 30-летний бельгийский велогонщик будет выступать в велокоманде до конца карьеры. Предыдущий контракт Ваута ван Арта истекал в 2026 году. Бельгийский гонщик пришёл в команду в 2019 году и за время выступления с Visma принёс команде 41 победу, а всего в карьере на шоссе Ваут ван Арт одержал 49 побед. Как говорится в пресс-релизе Visma Lease a Bike, он стал тем, кто олицетворяет культуру команды.

Вместе с нидерландской велокомандой Jumbo-Visma, а теперь Visma Lease a Bike Ваут ван Арт выиграл 9 этапов и зелёную майку Тур де Франс, Монумент Милан-Сан-Ремо, три этапа Вуэльты Испании, классики Гент-Вевельгем, Страде Бьянке, Омлоп Хет Ниусблад, Амстел Голд Рэйс, дважды выигрывал E3, дважды становился победителем Тура Британии. Также Ваут ван Арт является одним из ключевых помощников на Гранд-турах - он участвовал в Тур де Франс каждый год с 2019 года, внёс вклад в две победы и два подиума францзуского Гранд-тура Йонаса Вингегора.

В этом сезоне, несмотря на травмы, Ваут ван Арт стал победителем Кюрне-Брюссель-Кюрне и трёх этапов Вуэльты Испании и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Падение на 16-м этапе Вуэльты Испании-2024, которую Ваут ван Арт ехал впервые в карьере, поставило точку в его сезоне в тот момент, когда бельгийский гонщик лидировал в очковой и горной классификациях и боролся за зелёную майку лучшего в очковой классификации и за гороховую майку лучшего горняка испанского Гранд-тура.

Ваут ван Арт: «Мне не пришлось долго обдумывать, когда возникла эта идея, потому что, прежде всего, в Visma Lease a Bike работают лучшие люди, в команде лучшее оборудование Вместе мы постоянно стремимся к совершенству, а это значит, что мы развиваемся не только индивидуально, но и как команда в целом. Во многом благодаря этому я добился успехов. Мы, действительно, работаем вместе. Кроме того, в этой команде я чувствую себя как дома, что для меня очень важно. Эта команда уникальна. Она устраивала меня все пять лет, и я хочу, чтобы так продолжалось и впредь. Вот почему я решил навсегда остаться в команде, и мне это очень приятно».

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды: «Конечно, Ваут — фантастический гонщик с большим списком достижений. Он универсал - и спринтер, и классик ,и раздельщик. В свои лучшие дни он побеждает и на горных этапах, как было на этапе Тур де Франс с финишем на Мон-Ванту. Кроме того, Ваут стал важным носителем культуры нашей команды, незаменимым звеном. Он и наш лидер, и наш командный игрок. Благодаря своей проницательности и харизме он делает сильнее других гонщиков нашей команды. Мы им очень довольны, и, к счастью, это взаимно».