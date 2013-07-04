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Ваут ван Арт останется в команде Visma Lease a Bike до конца карьеры

Ваут ван Арт продлил контракт с велокомандой Visma Lease a Bike до конца карьеры

 

 

Ваут ван Арт и Visma Lease a Bike заключили уникальное соглашение — 30-летний бельгийский велогонщик будет выступать в велокоманде до конца карьеры. Предыдущий контракт Ваута ван Арта истекал в 2026 году. Бельгийский гонщик пришёл в команду в 2019 году и за время  выступления с Visma принёс команде 41 победу, а всего в карьере на шоссе Ваут ван Арт одержал 49 побед. Как говорится в пресс-релизе Visma Lease a Bike, он стал тем, кто олицетворяет культуру команды.

 

Ваут ван Арт останется в команде Visma Lease a Bike до конца карьеры

 

Ваут ван Арт останется в команде Visma Lease a Bike до конца карьеры

 

 

Вместе с нидерландской велокомандой Jumbo-Visma, а теперь Visma Lease a Bike Ваут ван Арт выиграл 9 этапов и зелёную майку Тур де Франс, Монумент Милан-Сан-Ремо, три этапа Вуэльты Испании, классики Гент-Вевельгем, Страде Бьянке, Омлоп Хет Ниусблад, Амстел Голд Рэйс, дважды выигрывал E3, дважды становился победителем Тура Британии. Также Ваут ван Арт является одним из ключевых помощников на Гранд-турах - он участвовал в Тур де Франс каждый год с 2019 года, внёс вклад в две победы и два подиума францзуского Гранд-тура Йонаса Вингегора.

 

В этом сезоне, несмотря на травмы, Ваут ван Арт стал победителем Кюрне-Брюссель-Кюрне и трёх этапов Вуэльты Испании и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2024 в Париже.

 

Падение на 16-м этапе Вуэльты Испании-2024, которую Ваут ван Арт ехал впервые в карьере, поставило точку в его сезоне в тот момент, когда бельгийский гонщик лидировал в очковой и горной классификациях и боролся за зелёную майку лучшего в очковой классификации и за гороховую майку лучшего горняка испанского Гранд-тура.

 

Ваут ван Арт: «Мне не пришлось долго обдумывать, когда возникла эта идея, потому что, прежде всего, в Visma Lease a Bike работают лучшие люди, в команде лучшее оборудование Вместе мы постоянно стремимся к совершенству, а это значит, что мы развиваемся не только индивидуально, но и как команда в целом. Во многом благодаря этому я добился успехов. Мы, действительно, работаем вместе. Кроме того, в этой команде я чувствую себя как дома, что для меня очень важно. Эта команда уникальна. Она устраивала меня все пять лет, и я хочу, чтобы так продолжалось и впредь. Вот почему я решил навсегда остаться в команде, и мне это очень приятно».

 

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды: «Конечно, Ваут — фантастический гонщик с большим списком достижений. Он универсал - и спринтер, и классик ,и раздельщик. В свои лучшие дни он побеждает и на горных этапах, как было на этапе Тур де Франс с финишем на Мон-Ванту. Кроме того, Ваут стал важным носителем культуры нашей команды, незаменимым звеном. Он и наш лидер, и наш командный игрок. Благодаря своей проницательности и харизме он делает сильнее других гонщиков нашей команды. Мы им очень довольны, и, к счастью, это взаимно».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike

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  1. Pi-man

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 25.05.2017

    ...

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 23:56 | Регистрация: 1.05.2018

    Интересно как контракт "до конца карьеры" оформляется юридически?

    Зарплата как-то коррелируется, например от результатов спортсмена?

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 4.07.2013

    Просто пожелаю Вауту, чтобы у него всё было Хорошо.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав сборной Великобритании ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересный состав у Бритишей. В том смысле, что половину этого состава я не знаю.
    Видимо, отстал от жизни. Тому желаю Удачи. Йейтсам тоже.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Просто пожелаю Вауту, чтобы у него всё было Хорошо.

  • Lucky
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Lucky-Фото

    Интересно как контракт "до конца карьеры" оформляется юридически?

    Зарплата как-то коррелируется, например от результатов спортсмена?

  • Pi-man
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Pi-man-Фото

    ...

  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    MVDP-Фото

    Бедолагам Дилье и Майклсу придется вдвоем возить лидера ГК.

  • motte
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    motte-Фото

    Его 50я победа на шоссе

  • Серафим
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    Серафим-Фото

     Вуэльта для него везучая, гораздо более везучая, чем другие гранд-туры. В 22 только сошел, и то не сам упал, завалили его. Не думаю, что Эвенпул бы его обошел. 

     Мог бы иметь в коллекции 5 или 6 Вуэльт, хотя и 4 неплохо.

  • error
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    error-Фото

    Примож опытный и грамотный гонец во всем... но как то не может справится со своим главным недостатком - подверженность травмам... а это показатель любого спортсмена например при подписании контрактов... с его продуманностью падения выглядят нелепо как то...

    з.ы. а по делу мне кажется он хорошо встряхнул в этом сезоне Бору... даже не выиграв Тур... Бора стала заметна в пелотоне.. и одной из топ-команд... с которой считаются...

  • error
    Ян Тратник подписал контракт с ... (3)
    error-Фото

    Бора грамотно собирает грегари и универсалов... Сумели бы еще их правильно организовать в команду и будет сила...

  • motte
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    motte-Фото

    Что ни делается, всё к лучшему, ты вошёл в Историю как Мистер Вуэльта , сойдя с тура, в истории и мистер рубэ и мистер Хроно и другие, теперь ты, кайфуй примож и дари нам радость!

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