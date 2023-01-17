Париж-Рубэ и Тур Фландрии – главные цели Ваута ван Арта в 2023 году

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о целях для Ваута ван Арта на 2023 год

В 2023 году Ваут ван Арт главными целями сезона поставит Тур Фландрии и Париж-Рубэ, классики Монументы, где он поднимался на вторые ступени подиумов – в 2020 году на Туре Фландрии, в 2022 на Париж-Рубэ. Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), говоря в интервью Het Nieuwsblad о календаре 28-летнего бельгийского гонщика, подчеркнул, что хотя программа Ваута ван Арта ещё не определена, превыше всех целей борьба за победу на Париж-Рубэ и Туру Фландрии.

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Мерейн Зееман: «Поговорил с Ваутом. Насчёт программы ещё ничего не решено. Но точно одно – Тур Фландрии и Париж-Рубэ превыше всего. Это мы с ним определили очень быстро. Однако, что он поедет после этих классик, мы ещё обсуждаем.

Надо подумать, что возможно, а что нет. Будет чемпионат мира в Глазго, и в следующем году он пройдёт раньше (прим. VeloLIVE - с 5 по 13 августа). На Джиро д’Италия-2023 тоже привлекательный маршрут, он никогда не ездил ни Джиро, ни Вуэльту Испании. Пока ничего не определено.

Мы можем решиться на что-то совершенно новое, но можем скопировать прошлый год. Я не Ваут ван Арт. Он очень практичный, и знает, что для достижения успеха нужен хороший план. Но Ваут ещё и любит пробовать новое.

Весна – его главная цель. А насчёт гонок, которые будут дальше, обсудим. Наша главная задача – составить хороший план, чтобы он мог выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ».