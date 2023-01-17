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Париж-Рубэ и Тур Фландрии – главные цели Ваута ван Арта в 2023 году

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о целях для Ваута ван Арта на 2023 год

 

 

  В 2023 году Ваут ван Арт главными целями сезона поставит Тур Фландрии и Париж-Рубэ, классики Монументы, где он поднимался на вторые ступени подиумов – в 2020 году на Туре Фландрии, в 2022 на Париж-Рубэ. Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), говоря в интервью Het Nieuwsblad о календаре 28-летнего бельгийского гонщика, подчеркнул, что хотя программа Ваута ван Арта ещё не определена, превыше всех целей борьба за победу на Париж-Рубэ и Туру Фландрии.   

 

Париж-Рубэ и Тур Фландрии – главные цели Ваута ван Арта в 2023 году

 © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Мерейн Зееман: «Поговорил с Ваутом. Насчёт программы ещё ничего не решено. Но точно одно – Тур Фландрии и Париж-Рубэ превыше всего. Это мы с ним определили очень быстро. Однако, что он поедет после этих классик, мы ещё обсуждаем.

 

  Надо подумать, что возможно, а что нет. Будет чемпионат мира в Глазго, и в следующем году он пройдёт раньше (прим. VeloLIVE - с 5 по 13 августа). На Джиро д’Италия-2023 тоже привлекательный маршрут, он никогда не ездил ни Джиро, ни Вуэльту Испании. Пока ничего не определено.

 

  Мы можем решиться на что-то совершенно новое, но можем скопировать прошлый год. Я не Ваут ван Арт. Он очень практичный, и знает, что для достижения успеха нужен хороший план. Но Ваут ещё и любит пробовать новое.

 

 Весна – его главная цель. А насчёт гонок, которые будут дальше, обсудим. Наша главная задача – составить хороший план, чтобы он мог выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж-Рубэ Тур Фландрии

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Комментарии

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно его на доп проверяли? Любители особенно это любят)

  • MVDP
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    MVDP-Фото
    Итальянцы Михалкова почитывают и почитают, видимо.
  • Earl57
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    Earl57-Фото

    Про Кэйп Эпик очень интересно. Надеюсь что в следующем году поедет, эта многодневка ему идеально подходит. А поскольку 40 лет ему еще нет, то будет в основной категории зарубаться.

  • motte
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    motte-Фото

    О, а почему не 36.6?-:) оптимал 36.5 что-то новенькое.

    Удачи, но я думал , что он в треке останется, видимо, много советчиков там, вот и решил быть один, а вообще, молодцы, развитие и поиски новых путей это есть движение вперёд.

  • Esperus2006
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Хотят своего Вайна найти
  • RVL
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    RVL-Фото

    что молодой и резвый-спору нет. но побеждать на разных гонках не одно и тоже. у него и соперники классом ниже. поляки могли назвать моречко-своим макюэном, но он "макюэн" только на туре польши , где нет всегда топ спринтеров, и в проконти гонках. и тд.
    в протуре его могут укатать и разобрать еще до спринта,неглядя даже на его уникальные данные. так что надо посмотреть его с реальными соперниками топ уровня на топ гонках.

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    RVL-Фото

    хороший мотор...на ветродуях  и не только , такие ломы самое то

    190\73

  • RVL
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    RVL-Фото
    тем более не в астану))
  • Earl57
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    Earl57-Фото

    К слову, для Бориса. Спорза сделала подборку нескольких финишей Арно Де Ли. Они называют его "новый Боонен". И если у него нет побед  на гонках Мирового тура и ГТ, то это потому что команда его туда не заявляла. А не потому что он не может там побеждать. Парню всего 20 лет и его карьера только начинается. Еще успеет.

    https://www.youtube.com/watch?v=94ZRmHLfMek

  • Shalam s Urala
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    а цвифтовых коней кто арканить будет?

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