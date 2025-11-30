VeloNEWS
Ваут ван Арт уже готовится к Париж-Рубэ и не спешит начинать сезон велокросса

Ваут ван Арт: «Если выиграю Тур Фландрии или Париж-Рубэ, то, скорее всего, благодаря удаче»

 

 

На данный момент единственные подтвержденные даты в графике Ваута ван Арта на 2026 год — это первые два воскресенья апреля, когда он снова поборется за победы на Туре Фландрии и Париж-Рубэ.

 

31-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike ещё не объявлял, когда начнёт сезон велокросса. По данным издания Het Laatste Nieuws, ожидается, что Ваут ван Арт начнёт его  либо в Антверпене (20 декабря) или в Коксейде (21 декабря), либо в Хофстаде (22 декабря).

 

Ваут ван Арт уже готовится к Париж-Рубэ и не спешит начинать сезон велокросса

 

А пока Ваут ван Арт вместе с Кристофом Лапортом и новобранцами команды Тимом Килихом (Timo Kielich) и Альдо Тайё (Aldo Taillieu) протестировал велосипед на Каррефур де л'Арбр, одном из решающих брусчатых секторов Париж-Рубэ. Именно на этом участке в 2023 году Ваут ван Арт получил прокол во время борьбы с Матье ван дер Пулом.

 

В интервью New York Times Ваут ван Арт сказал о Туре Фландрии и Париж-Рубэ: «Мне кажется, я всю свою карьеру борюсь за победу на этих гонках. Они действительно стали бы вишенкой на торте. Победа на них значит для меня всё. В юности я смотрел эти гонки и думал, что тоже хочу на них выступать. Сейчас я ближе, чем когда-либо, но давление никуда не делось. Последние два года я стартовал в роли главного фаворита, что иногда тяжело».

 

Одним из главных соперников Ваута ван Арта на брусчатых Монументах будет Тадей Погачар, которого бельгийскому гонщику удалось победить на финальном этапе Тур де Франс-2025 во время прохождения Монмартра.

 

В интервью The Athletic Ваут ван Арт вспомнил день своего триумфа:

 

«В определённые моменты на параллельных отрезках я проезжал мимо групп, и они кричали слова поддержки по радио. Но каждый раз, когда радио включалось, я думал: "Черт, они позади меня". Я не мог нормально видеть, что делается сзади, из-за дождя и брызг от колес. Только на финишной прямой смог поверить, что у меня такой большой отрыв. Я выжал себя полностью, просто пытался добраться до финиша как можно быстрее. Пересекать финишную черту было прекрасно, но я лишь через несколько дней осознал масштаб того дня. После травмы у меня появилась цель. Я хотел показать, что я все ещё могу быть среди лучших гонщиков. Я хотел показать, что я все ещё здесь.

 

После травм я решил стать спокойнее, меньше рисковать и избегать опасности. Но я ненавидел гонки, где я был не в своей лучшей форме. Я понял, что в велоспорте хочу быть лучшей версией себя».

 

В интервью De Tijd Ваут ван Арт признал, что уровень Тадея Погачара и Матье ван дер Пула ему недоступен:

 

«Ещё несколько лет назад я бы не подумал, что мне нужна удача, чтобы выиграть Тур Фландрии и Париж-Рубэ, но сейчас могу честно признать, что Погачар и Матье на ступеньку выше меня. Не то чтобы я сдавался. Но если я выиграю Фландрию или Рубэ, то, скорее всего, это случится потому, что ситуация в гонке сложилась для меня удачно, потому что выберу умную тактику, потому что у меня сильная команда или из-за других факторов. Спортсмены должны быть амбициозны, но нельзя слепо бросаться в бой. Это не поможет».

 

Морено Мозер о шансах Ваута ван Арта выиграть Тур Фландрии и Париж-Рубэ

 

Легенда итальянского велоспорта Франческо Мозер выразил серьёзные сомнения в шансах Ваута ван Арта когда-либо выиграть Тур Фландрии или Париж-Рубэ, отмечая в интервью Het Laatste Nieuws, что бельгиец теперь проигрывает в решающие моменты. Мозер усомнился, остался ли у Ван Арта тот самый победный «удар», необходимый для победы на Монументах.

 

Морено Мозер: «Боюсь, что его соперники слишком сильны. На том этапе на Елисейских полях в Париже он одержал очень красивую победу, но в целом явно стал менее результативным. Если три или четыре чемпиона раз за разом оказываются лучше тебя, тогда у тебя проблема с перспективами. Сегодняшние гонщики идут на огромный риск даже за 60 километров до финиша. На финише всё превращается в полную рулетку. Они несутся вперёд, как безжалостные гладиаторы, чтобы занять первые ряды, где потом уже нет места».

