Программа Ваута ван Арта на первую часть сезона 2025 года

Ваут ван Арт: “Тур Фландрии и Париж-Рубэ в моём календаре снова обведены красным”

Ваут ван Арт стремится вернуться на свой лучший уровень в 2025 году после сезона, который пришлось сокращать из-за двух тяжёлых травм. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike ещё не завершил сезон велокросса, в котором проедет два этапа Кубка мира - 19 января в Бенидорме и 25 января в Маасмехелене.

А сезон на шоссе он начнёт 17 февраля с однодневной гонки Clásica Jaén. Затем в программе Ваута ван Арта Волта Алгарве (19 - 23 февраля), классики Омлооп Ниусблад (1 марта), Кюрне-Брюссель-Кюрне (2 марта), Е3 Saxo Bank (28 марта), Дварс доор Фландерен (2 апреля).

Но главная цель Ваута ван Арта - борьба за победу на Туре Фландрии 6 апреля и Париж-Рубх 13 апреля. Затем он начнёт подготовку к дебюту на Джиро д’Италия, который был отложен из-за травмы в прошлом году. Вторым Гранд-туром сезона станет Тур де Франс-2025, где Ваут ван Арт стартует в седьмой раз в карьере, и где будет помогать капитану Visma Lease a Bike Йонасу Вингегору бороться за третью победу.

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

Ваут ван Арт: «Прошлый сезон был полон взлётов и падений. Помимо нескольких высоких результатов и побед, конечно, были и два серьёзных падения. На самом деле, сейчас я в той же ситуации, что и в прошлом сезоне. Снова возвращаюсь после падения. На Вуэльте Испании-2024 я снова был на своём прежнем уровне, несмотря на тяжёлую травму и сложный период после неё. Хорошие ощущения, который вернулись ко мне в Испании, вселили уверенность, что я снова буду на высоком уровне.

Тур Фландрии и Париж-Рубэ опять обведены в моём календаре красным. Этот год будет у меня насыщенным. После весенних классик я отправлюсь в Италию, стартую на Джиро д’Италия-2025, где мы нацелены бороться за победы на этапах.

После Джиро в программе тренировочный лагерь на высоте, чтобы свежим подойти к старту Тур де Франс, где будем помогать Йонасу сражаться за третью победу.

В этой команде чувствую себя как дома, здесь могу выкладываться по максимуму. Мы всегда стремимся к лучшим результатам, так будет и в 2025 году».

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Наша главная цель на предстоящую весну — победа на священной неделе велоспорта. Больше всего хотим набрать очки на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Конечно, весна — это не только Фландрия и Рубэ, но именно на эти две гонки приходится кульминация. Мы снова в этом году попробуем исполнить свою мечту, надеюсь, хотя бы раз на этой неделе у нас всё пройдёт так, как нам хочется».