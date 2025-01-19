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Программа Ваута ван Арта на первую часть сезона 2025 года

Ваут ван Арт: “Тур Фландрии и Париж-Рубэ в моём календаре снова обведены красным”

 

 

Ваут ван Арт стремится вернуться на свой лучший уровень  в 2025 году после сезона, который пришлось сокращать из-за двух тяжёлых травм. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike ещё не завершил сезон велокросса, в котором проедет два этапа Кубка мира - 19 января в Бенидорме и 25 января в Маасмехелене.

 

А сезон на шоссе он начнёт 17 февраля с однодневной гонки Clásica Jaén. Затем в программе Ваута ван Арта Волта Алгарве (19 - 23 февраля), классики Омлооп Ниусблад (1 марта), Кюрне-Брюссель-Кюрне (2 марта), Е3 Saxo Bank (28 марта), Дварс доор Фландерен (2 апреля).

 

Но главная цель Ваута ван Арта - борьба за победу на Туре Фландрии 6 апреля и Париж-Рубх 13 апреля. Затем он начнёт подготовку к дебюту на Джиро д’Италия, который был отложен из-за травмы в прошлом году. Вторым Гранд-туром сезона станет Тур де Франс-2025, где Ваут ван Арт стартует в седьмой раз в карьере, и где будет помогать капитану Visma Lease a Bike Йонасу Вингегору бороться за третью победу.

 

Программа Ваута ван Арта на первую часть сезона 2025 года

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

 

 

Ваут ван Арт: «Прошлый сезон был полон взлётов и падений. Помимо нескольких высоких результатов и побед, конечно, были и два серьёзных падения. На самом деле, сейчас я в той же ситуации, что и в прошлом сезоне. Снова возвращаюсь после падения. На Вуэльте Испании-2024 я снова был на своём прежнем уровне, несмотря на тяжёлую травму и сложный период после неё. Хорошие ощущения, который вернулись ко мне в Испании, вселили уверенность, что я снова буду на высоком уровне.

 

Тур Фландрии и Париж-Рубэ опять обведены в моём календаре красным. Этот год будет у меня насыщенным. После весенних классик я отправлюсь в Италию, стартую на Джиро д’Италия-2025, где мы нацелены бороться за победы на этапах.

 

После Джиро в программе тренировочный лагерь на высоте, чтобы свежим подойти к старту Тур де Франс, где будем помогать Йонасу сражаться за третью победу.

 

В этой команде чувствую себя как дома, здесь могу выкладываться по максимуму. Мы всегда стремимся к лучшим результатам, так будет и в 2025 году».

 

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Наша главная цель на предстоящую весну — победа на священной неделе велоспорта. Больше всего хотим набрать очки на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Конечно, весна — это не только Фландрия и Рубэ, но именно на эти две гонки приходится кульминация. Мы снова в этом году попробуем исполнить свою мечту, надеюсь, хотя бы раз на этой неделе у нас всё пройдёт так, как нам хочется».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Париж-Рубэ-2025 Тур Фландрии-2025

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • rude_rider
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    rude_rider-Фото
    получается Джиро отстойная получится..
    кто еще от лейтенантов едет на джиро?
  • nightbuster33
    Состав велокоманды Visma Lease ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Команда победила на всех ГТ не прошлый сезон(2024г), а позапрошлый-2023г.,но затем исправились, что прошлый сезон прошел без побед на ГТ. Видать статью начали писать до Нового Года и продолжили в т.г. .

  • motte
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    motte-Фото

    Стал известен календарь гранд-туров главных звезд общего зачета на 2025-ый год. 

     Тадей Погачар — Tour de France и La Vuelta; 

     Йонас Винегор — Tour de France и La Vuelta;

     Ремко Эвенепул — Tour de France;

     Примож Роглич — Giro D'Italia и Tour de France.

     

    Вот это Даааа!

  • Victor
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (8)
    Victor-Фото

    Считаю, что просто нужна прописанная система драфта и юридически выверенная система трансферов.

  • Ernat78
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (2)
    Ernat78-Фото
    вряд ли
  • Ernat78
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    Ernat78-Фото

    хотя бы кусса отдали бы в Астану попылил бы пару сезонов

  • Джамайка
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Джамайка-Фото

    Организаторы действительно, ведут перговоры с ВДП, и это совпадает с его намерениями пропустить Тур чтобы сосредосточиться на маунтибайке.

     

    У Апельсинов новый спонсор шин - Пирелли. Так они не только календари выпускают blum? А чем Витториа был плоха? Например по сравнению с Ван Артом, который получал прокол в каждой крупной гонке в самые решающие моменты. На ПР 2023 так и грегари тоже прокололся в ответственныц момент

     

  • Невозмутимый
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Невозмутимый-Фото

    Чима Коппи на предпоследнем этапе чтоб жизнь мёдом не показалась

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Геродот-Фото
    Биороботам не нужен рельеф, они могут забрать везде, где захотят. Но на Джиро они не поедут и это хорошо. Наконец можно будет на людей посмотреть.
  • Pi-man
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    Pi-man-Фото
    Если получится именно противостояние, то да.
    Хотелось бы в это верить.

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