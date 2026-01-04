Ваут ван Арт начинает восстановление после успешной операции на лодыжке

Спортивный врач о характере травмы Ваута ван Арта: «Возможно, всё не так плохо»

Ваут ван Арт, вынужденный закончить сезон велокросса после падения на заснеженной трассе Exact Cross в Моле, перенёс операцию на лодыжке. Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях, что операция прошла успешно и бельгийский гонщик начинает восстановление.

Сильный снегопад превратил велокросс в Моле в гонку на выживание. Ваут ван Арт, лидировавший вместе с Матье ван дер Пулом, неудачно упал на повороте. Прежде чем коснуться земли, он инстинктивно выставил ногу во время скольжения, и в этот момент вывихнул лодыжку. Обследование показало, что вывихом не ограничилось - у Ваута ван Арта диагностировали небольшой перелом.

Спортивный врач Том Тёлингкс (Tom Teulingkx), работавший с Ваутом ван Артом некоторое время, в интервью Sporza рассказал о серьёзности травмы и предполагаемых сроках восстановления.

Спортивный врач Том Тёлингкс: «Обычно мы видим такие переломы на футбольном поле или волейбольной площадке, а не на велосипеде. Но, конечно, такое может случиться и с велосипедистом. Было видно, как лодыжка буквально вывернулась. Такой вывих лодыжки на самом деле одна из самых распространённых спортивных травм.

Вокруг лодыжки находятся сотни связок, которые при таком вывихе обычно рвутся или растягиваются. Тогда возникает отёк. В редких случаях это приводит к перелому. В такой ситуации страдает и кость, которая окружена связками.

Если кость слегка смещена, её можно быстро зафиксировать, например, пластиной или винтом. Точно так же поступают и при переломе ключицы, что может ускорить процесс заживления. Но в лодыжке и стопе десятки костей, так что здесь всё индивидуально.

Вывих лодыжки обычно заживает за три-четыре недели. Логично, что Ваут больше не будет выступать в велокроссе, потому что гонщик в велокроссе нужно бегать, что создаёт сильную нагрузку на лодыжку. Но если вы просто катаетесь на шоссейном велосипеде, зафиксировать и лечить лодыжку будет гораздо проще, потому что нагрузка меньше, и нога надежно закреплена на педали.

В лучшем случае Ваут сможет вернуться на велосипед через несколько недель, в зависимости от серьёзности перелома. Природе нужно дать своё время, но я думаю, что его весенний шоссейный сезон вряд ли окажется под угрозой. Судя по снимкам, возможно, всё не так плохо».