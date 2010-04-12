Ваут ван Арт сошёл после падения на велокроссе в Моле

Дуэль Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула вновь не состоялась

Дуэль Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула на заснеженной трассе Exact Cross-Zilvermeercross-2026 в Моле завершилась падением бельгийского гонщика команды Visma Lease a Bike на седьмом из девяти кругов, когда дуэт лидировал, уехав от соперников.

Небольшой просвет в первый раз Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул создали на втором круге, но оторваться от Фелипе Ортса и Туна Артса им удалось на третьем круге. Семикратный чемпион мира ускорился на третьем круге, а Ваут ван Арт отстал, забуксовав на песке. Но бельгийский гонщик догнал соперника на четвёртом круге.

Однако на седьмом круге Ваут ван Арт упал на повороте. Он вернулся на велосипед, но уже не мог ни закрыть просвет до Матье ван дер Пула, ни поддерживать скорость. Он доехал до пит-зоны и сошёл с гонки.

Это был шестой старт Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2025/26. Его лучшими результатами стали два вторых места на X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross и Telenet Superprestige Heusden-Zolder.