Матье ван дер Пул - победитель этапа Кубка мира по велоспорту-2025 в Антверпене

VeloNEWS / VeloCLUB
Матье ван дер Пул: «Не думаю, что был лучшим на песке, допустил много ошибок»
Второй старт в сезоне велокросса 2025/26 и вторая победа Матье ван дер Пула. Семикратный чемпион мира по велокроссу вновь выиграл с подавляющим преимуществом в 24 секунды над ближайшим соперником Лауренсом Свееком (Crelan Corendon). Однако Матье ван дер Пул остался не слишком доволен своим выступлением, признав после финиша, что допустил много ошибок.
После первого песчаного участка на первом круге Матье ван дер Пул шёл шестым колесом, а Ваут ван Арт, дуэль с которым ожидалась перед стартом этого этапа Кубка мира, сидел у него на колесе. Однако борьбы один на один не получилось. В то время как Матье ван дер Пул возглавил гонку уже на первом круге после извилистого отрезка, Ваут ван Арт отстал и боролся на седьмой позиции, а затем его возвращению к лидерам помешал и прокол на пятом круге.
Лауренс Свек, специалист трасс с песком, за четыре из восьми кругов создал просвет и гарантировал себе второе место. В итоге он финишировал через 24 секунды после Матье ван дер Пула, а тройку лучших замкнул ещё один гонщик Crelan Corendon Эмиль Верстринге (Emiel Verstrynge).
Лидер общего зачёта Кубка мира Тибо Нис (Baloise Trek Lions) быстро сдал позиции на песчаной трассе и в итоге финишировал 23-м, отстав на 3 минуты 23 секунды. Майка лидера перешла Лауренсу Свееку, опередившему Ниса на 3 очка.
Матье ван дер Пул: «Гонка прошла хорошо, но не думаю, что сегодня я был сильнейшим на песке. Я допустил немало ошибок на длинных участках, но чувствовал себя уже намного лучше, чем на прошлой неделе. Конечно, это совершенно другая трасса, но всю неделю я чувствовал, что немного свежее, чем перед Намюром. Так что да, я рад снов выиграть сегодня».
Матье ван дер Пул без перерыва стартует на следующем этапе Кубка мира в Коксейде 21 декабря и X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross 22 декабря.
UCI World Cup Antwerpen-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты
