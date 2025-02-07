Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

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- Сегодня, 01:35
Матье ван дер Пул — чемпион мира по велокроссу-2025
Матье ван дер Пул достиг первой важной цели своего сезона 2025 года и сезона велокросса 2024/25 — защитил титул и стал семикратным чемпионом мира по велокроссу, завоевав золотую медаль в этой дисциплине ещё и третий год подряд. С семью победами Матье ван дер Пул стал первым с 1973 года гонщиком, повторившим рекорд Эрика де Фламинка (Erik De Vlaeminck), который становился чемпионом мира по велокроссу в 1966. 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 и 1973 годах.
На Чемпионате мира по велокроссу-2025 во французском Льевене 30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уехал от соперников уже на первом из восьми кругов. Он сразу набрал значительное преимущество, а его вечный соперник, бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), потерял время сразу после старта.
Хотя Ваут ван Арт в середине гонке стал ближайшим преследователем Матье ван дер Пула, разрыв уже был слишком большим, и ожидаемая дуэль не состоялась.
Матье ван дер Пул пересёк финиш с запасом в 45 секунд, а Ваут ван Арт на финише выразил уважение сопернику, жестом показав, что снимает перед ним шляпу. Бронзовым призёром стал чемпион Европы по велокроссу и ещё один представитель Бельгии – 22-летний Тибо Нис, финишировавший через 1 минуту 6 секунд после Матье ван дер Пула.
Матье ван дер Пул: «Вчера, посмотрев соревнования андеров, где выиграл Тибор дель Гроссо, решил, что будет лучше просто выйти вперёд и ехать по-своему, особенно на такой очень коварной трассе. Я хотел быстро выйти в лидеры, чтобы обезоружить соперников. Хотя я быстро начал первые метры, Тон Артс смог меня обойти.
Но я знал, где надо выходить вперёд, сразу создал хороший просвет, который придал мне уверенности на всю гонку. Я опасался прокола. После первого прохождения линии финиша у меня спустило колесо, пришлось доезжать со спущенным передним колесом. Это стоило мне много сил. После этого попросил увеличить давление в шинах, чтобы быть уверенным.
Рекорд держался долго, я надеялся однажды его повторить, но даже не мог представить, что мне это удастся. Это что-то совершенно особенное».
Чемпионат мира по велокроссу-2025. Льевен. Результаты
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