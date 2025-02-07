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Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — чемпион мира по велокроссу-2025

 

 

Матье ван дер Пул достиг первой важной цели своего сезона 2025 года и сезона велокросса 2024/25  — защитил титул и стал семикратным чемпионом мира по велокроссу, завоевав золотую медаль в этой дисциплине ещё и третий год подряд. С семью победами Матье ван дер Пул стал первым с 1973 года гонщиком, повторившим рекорд Эрика де Фламинка (Erik De Vlaeminck), который становился чемпионом мира по велокроссу в 1966. 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 и 1973 годах.

 

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

 

 

 На Чемпионате мира по велокроссу-2025 во французском Льевене 30-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уехал от соперников уже на первом из восьми кругов. Он сразу набрал значительное преимущество, а его вечный соперник, бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), потерял время сразу после старта.

 

Хотя Ваут ван Арт в середине гонке стал ближайшим преследователем Матье ван дер Пула, разрыв уже был слишком большим, и ожидаемая дуэль не состоялась.

 

Матье ван дер Пул пересёк финиш с запасом в 45 секунд, а Ваут ван Арт на финише выразил уважение сопернику, жестом показав, что снимает перед ним шляпу. Бронзовым призёром стал чемпион Европы по велокроссу и ещё один представитель Бельгии – 22-летний Тибо Нис, финишировавший через 1 минуту 6 секунд после Матье ван дер Пула.

 

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

 

Матье ван дер Пул — семикратный чемпион мира по велокроссу

 

 

Матье ван дер Пул: «Вчера, посмотрев соревнования андеров, где выиграл Тибор дель Гроссо, решил, что будет лучше просто выйти вперёд и ехать по-своему, особенно на такой очень коварной трассе. Я хотел быстро выйти в лидеры, чтобы обезоружить соперников. Хотя я быстро начал первые метры, Тон Артс смог меня обойти.

 

Но я знал, где надо выходить вперёд, сразу создал хороший просвет, который придал мне уверенности на всю гонку. Я опасался прокола. После первого прохождения линии финиша у меня спустило колесо, пришлось доезжать со спущенным передним колесом. Это стоило мне много сил. После этого попросил увеличить давление в шинах, чтобы быть уверенным.

 

Рекорд держался долго, я надеялся однажды его повторить, но даже не мог представить, что мне это удастся. Это что-то совершенно особенное».

 

Чемпионат мира по велокроссу-2025. Льевен. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck чемпионат мира по велокроссу-2025 велокросс

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Комментарии

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото

    Ну в целом нормальная гонка для Ваута. С погодой не повезло, бегать много не пришлось. А так сегодня все норм.

    А вот что нервничает, это да. В прошлом году это было видно на E3. Пытается не отпустить Матье, рискует, ошибается

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото
    Это у мужчин. У женщин тоже так было, но потом подкрались молодые и теперо вариантов больше.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Cahko-Фото

    интересный спорт, первые 11 из двух стран

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня он не падал. Притерся:
    https://www.cyclingnews.com/news/wout-van-aert-reunited-with-lost-garmin-after-
    cyclo-cross-world-championships/
  • Ernat78
    Аарон Гейт финиширует на подиу ... (1)
    Ernat78-Фото

    ну хоть что то ))))

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Джамайка-Фото

    возможно, Ваут больще нервничает, поэтому сбоит. так и на шоссе. А Ван дер Пулу нервничать нет необходимости - на ровных участках так отрывается, что имеет запас на форсмажоры. ну и его образцовое техническое мастерство. 

    После декабрьских кроссов, когда все были разочарованы отсутствием конкуренции, эксперты придумали, как успокоить(ся) - Нужно просто любоваться на Матье и радоваться тому, что он есть и имется возможность созерцать его езду.

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    motte-Фото

    ЧМ во Франции, гдава UCI кандидирует на Президента МОК.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    RVL-Фото
    Изобрели и норм. Ск сегодня сказал, что больше всех в прошлом году заработал изербит. 170к евро. Мвдп 60.
    Выходит можно и на заводе подрабатывать ещё))
  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото

    Они оба стали ездить реже, чем в молодости и теперь все на классе. ВВА издит реже и ошибок допускает больше, особенно при необходимости догонять. У МВДП тоже хватает ляпов, но он на моще вылезает, ну и техника у него удивительная (с моей точки зрения).

  • Olstep
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Olstep-Фото

    Ван Арт еще и кувыркнулся судя по повреждениям формы. Как обычно, в своем стиле. Вот они оба кроссмены, виртуозно владеющие велосипедом. Но почему то Ван Арт падает каждую гонку, а МВДП нет. Что это? Злой рок?

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