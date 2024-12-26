Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

Матье ван дер Пул — победитель велокросса серии «Суперпрестиж» в Моле

Второй старт и вторая победа - Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вновь оставил соперников по велокроссу позади и выиграл с преимуществом в 1 минуту 3 секунды велокросс серии «Суперпрестиж» в Моле (Superprestige Mol - Zilvermeercross-2024).

На этот раз шестикратный чемпион мира по велокроссу атаковал не со старта, а на четвёртом из десяти кругов. На седьмом круге он уже лидировал с преимуществом в 25 секунд, а дальше увеличивал разрыв.

На атаку Матье ван дер Пула ответил лишь Лауренс Свек (Laurens Sweeck /Crelan-Corendon), однако на песке на шестом круге он потерял время, но удержал второе место. Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Bingoal) замкнул тройку призёров, финишировав через 1:35 после победителя.

Матье ван дер Пул: «Хотел на первой половине гонки напрягаться чуть меньше, и всё получилось. Мы все знаем, что Лауренс отлично едет по песку. Он не застал врасплох, и он хорошо боролся. Мне понадобилось время, чтобы по-настоящему хорошо проходить песок. Только на последних четырёх кругах я нашёл свою траекторию, а потом стало получаться всё лучше и лучше.

В основном я беспокоился о том, как еду. В первой части кросса прошёл песок не слишком хорошо. И сидеть на колесе тоже немного сложнее, чем когда едешь впереди. Когда прокладываешь свои трассы на песке, становится немного легче».