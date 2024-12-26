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Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

Матье ван дер Пул — победитель велокросса серии «Суперпрестиж» в Моле

 

 

Второй старт и вторая победа - Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вновь оставил соперников по велокроссу позади и выиграл с преимуществом в 1 минуту 3 секунды велокросс серии «Суперпрестиж» в Моле (Superprestige Mol - Zilvermeercross-2024).

 

На этот раз шестикратный чемпион мира по велокроссу атаковал не со старта, а на четвёртом из десяти кругов. На седьмом круге он уже лидировал с преимуществом в 25 секунд, а дальше увеличивал разрыв.

 

На атаку Матье ван дер Пула ответил лишь Лауренс Свек (Laurens Sweeck /Crelan-Corendon), однако на песке на шестом круге он потерял время, но удержал второе место. Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Bingoal) замкнул тройку призёров, финишировав через 1:35 после победителя.

 

Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

Вторая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25

 

 

 

Матье ван дер Пул: «Хотел на первой половине гонки напрягаться чуть меньше, и всё получилось. Мы все знаем, что Лауренс отлично едет по песку. Он не застал врасплох, и он хорошо боролся. Мне понадобилось время, чтобы по-настоящему хорошо проходить песок. Только на последних четырёх кругах я нашёл свою траекторию, а потом стало получаться всё лучше и лучше.

 

В основном я беспокоился о том, как еду. В первой части кросса прошёл песок не слишком  хорошо. И сидеть на колесе тоже немного сложнее, чем когда едешь впереди. Когда прокладываешь свои трассы на песке, становится немного легче».

 

Superprestige Mol - Zilvermeercross-2024. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Ой, не надорвал бы кишочки - с такими планами Погачарушка!

  • Pugachev
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (2)
    Pugachev-Фото

    Свиик второй - с хорошим плюсом к третьему... И это радует меня как его болельщика! Больше добавить нечего...

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Pugachev-Фото
    Но вот по этому песку ведь хорошо съезжал... У меня осталось впечатление какой-то уверенной управляемости процессом... А так - не все его гонки я видел, далеко не все.. Шоссейные спуски вообще плохо помню, только Милан-Санремо....
  • MVDP
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (2)
    MVDP-Фото

    Свек, как обычно, шикарен на равнинном песке, но силушки не хватило.

  • Геродот
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Геродот-Фото
    Цитата: Pugachev
    Ребенок у меня на биологии проходит строение клетки.. И у меня сам по себе возник вопрос про МВДП: "А что у него в митохондриях?"...
     
    А спуски МВДП проходил идеальнейше...
    Спуски он проходит,но не такие как на Олимпиаде в Токио. Спусковик из него тот еще)))
  • Olstep
    Ваут ван Арт отложил старт сво ... (1)
    Olstep-Фото

    Чтобы не быть растоптанным в первом же своем выступлении Ван дер Пулом?

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (25)
    Krakk-Фото

    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.
    Я изучал в свое время, сейчас уже подзабыл подробности. Остается вопрос, почему сразу не обратился в CAS, специально для таких дел существующий.

    Еще раз напомню, в какой команде он выступал. Удивительный наверное, был человек,  один честнейший среди среди сплошных мошенников, ездил, преодолевая отвращение к собственным партнерам. Нет, правда, на канонизацию надо подавать. Да и последняя его команда хороша, дело Пуэрто напрямую с ней связано. В списке клиентов по которому, кстати, есть RH, но это, конечно же, совпадение и вообще, поклеп на святого гонщика.

    Это вряд ли стоит спора, но по русской передаче с испанского он, конечно же, Эрас, октуда там о?

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ребенок у меня на биологии проходит строение клетки.. И у меня сам по себе возник вопрос про МВДП: "А что у него в митохондриях?"...

     

    А спуски МВДП проходил идеальнейше...

  • Pugachev
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (9)
    Pugachev-Фото

    А мне вот ребят жалко: ведь найдутся те, кто подумает, что они все  - слабаки... А я смотрел и просто сочувствовал... Какая там тактика-стратегия... Видели, с каким лицом Свеек финишировал? 

  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (9)
    MVDP-Фото
    Насчет пиковой не уверен. Все-таки трасса одна из самых подходящих и большинство соперников уставшие после Хюлста.

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