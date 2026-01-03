Матье ван дер Пул выиграл этап Exact Cross в заснеженном Моле

Матье ван дер Пул: «Руки и ноги настолько замёрзли, что автоматически ехать больше не получалось»

Матье ван дер Пул одержал восьмую подряд, но самую трудную из-за суровых погодных условий победу в сезоне велокросса 2025/26, выиграв Zilvermeercross в бельгийском Моле. Снегопад и холод на этапе Exact Cross, сделали этот кросс гонкой на выживание. Однако семикратный чемпион мира, несмотря на падение и замёрзшие руки, вновь со значительным преимуществом в 1 минуту 23 секунды пересёк в одиночку линию финиша.

Дуэль с Ваутом Ван Артом, обещавшая напряжённую борьбу до финиша, началась с первого круга. Дуэт создал значительный просвет после третьего круга, но их поединок прервало падение бельгийского гонщика Visma Lease a Bike на седьмом круге.

Ваут ван Арт сошёл с гонки. Матье ван дер Пул также ошибался и один раз упал, но после финиша отметил, что падение не повлияло на гонку. Ближайшими преследователями Матье ван дер Пула остались Тун Артс и Фелипе Ортс, также совершавшие ошибки и падавшие на замёрзшей трассе, и финишировавшие в итоге 2-м и 3-м соответственно.

Матье ван дер Пул: «Сегодня очень мучился из-за холода. Это одна из моих любимых гонок, но в таких обстоятельствах было действительно тяжело. Упал не сильно. Из-за песка, снега и замёрзших ног я просто не смог выстегнуться ногу из педали и по сути завалился набок. Ничего серьёзного.

Руки и ноги настолько замёрзли, что ничего больше не получалось делать автоматически. Сегодня определённо было не слишком приятно. В другие дни я получал от этой гонки больше удовольствия».

На вопрос о возможной борьбе с Ваутом ван Артом до финиша Матье ван дер Пул ответил, что борьба шла на равных: «Да, я думаю, да. Он выглядел довольно сильным. Мы шли ровно, и жаль, когда исход решает падение. Мы никогда не узнаем».

Следующий старт Матье ван дер Пула в велокроссе состоится на этапе Кубка мира UCI в Зонховене 4 января.