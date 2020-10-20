VeloNEWS
Травма лодыжки и растяжение голеностопа поставило точку в сезоне велокросса Ваута ван Арта

Ваут ван Арт закончил сезон велокросса после падения в Моле

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что в  результате падения на велокроссе Exact Cross-Zilvermeercross в Моле Ваут ван Арт получил небольшой перелом лодыжки и растяжение голеностопного сустава. Это означает, что зимний сезон велогонок для него закончился.  

 

Травма лодыжки и растяжение голеностопа поставило точку в сезоне велокросса Ваута ван Арта

Травма лодыжки и растяжение голеностопа поставило точку в сезоне велокросса Ваута ван Арта

 

Ваут ван Арт упал во время долгожданной напряжённой дуэли с Матье ван дер Пулом. Бельгийский гонщик возглавил гонку уже на первом круге, быстро задал высокий темп, создал просвет и уехал вместе с семикратным чемпионом мира по велокроссу на четвёртом круге. Несмотря на заминку из-за увязшего велосипеда, Ваут ван Арт догнал Матье ван дер Пула и продолжал борьбу. Но на седьмом из девяти кругов он упал на повороте обледеневшей трассы.

 

У Ван Арта была кровь на правом колене, том самом, которое он серьёзно травмировал при падении на Вуэльте Испании-2024, но спортивный директор Visma-Lease a Bike Ян Бовен пояснил изданию Het Nieuwsblad, что проблема была не с коленом:  

 

«Он не смог закончить гонку и испытывает значительную боль в лодыжке. У него незначительные ссадины на колене, но это всё. Больше всего болит лодыжка. Она так опухла, что теперь нужно посмотреть, что покажут обследования.

 

Условия гонки изменились. Ты проводишь разведку в солнечную и сухую погоду, а потом тебе приходится быстро переключаться, чтобы выдержать такие погодные условия во время гонки.

 

В конце концов, Матье уже съехал прямо перед Ваутом, но его движение не стало причиной самого падения. Что действительно произошло, так это то, что Ваут немного испугался, когда Матье пришлось сделать небольшую корректировку. И Ваут отреагировал. Он считает, что там он допустил небольшую ошибку. В любом случае, там было скользко, потому что за круг до этого в том же повороте упал Фелипе Ортс.

 

Это соперничество давало надежду, без сомнения. В Лунхауте мы были уже близки, но там у Ваута было два прокола, из-за чего мы так и не увидели этого соперничества. Но сегодня, особенно когда Ваут вернулся в лидеры гонки, он казался вполне спокойным. Жаль, что мы не смогли увидеть результат».

 

Ваут ван Арт прокомментировал травму. Его слова цитирует Wielerflits: «Конечно, я очень разочарован, что мне приходится заканчивать сезон по кроссу таким образом. Я чувствовал себя все лучше и лучше, в том числе и сегодня в Моле. Я с нетерпением ждал гонки в Зонховене и чемпионат Бельгии. Но сейчас я сосредоточен на восстановлении, а позже — на подготовке к сезону шоссейных гонок».

 

В субботу, 3 декабря, Ваут ван Арт будет прооперирован, после чего начнёт восстанавливаться. Как долго бельгийский гонщик будет выведен из строя, пока не ясно. Если восстановление займет много времени, эта травма может повлиять на его весеннюю программу на шоссе.

  Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 20.10.2020

    Перелом?! только этого не хватало..

    но елси "небольшой" - значит, надеемся, без смещения..

     

    МВДП когда кувыркнулся на маунтибайке, получил перелом ладьевидной кости, но быстро пришел в норму. Но кисть все же не щиколотка.



    а в воскресенье - Зонховен со знаменитой ямой. и прогноз - почти на всей территории Фладндрии пойдет снег, будет скользко и зимняя погода сохранится в течение след.недели.  А впровинциях Антверпен и Лимбург дополнительно пройдут дожди. А в этой яме крутейший спуск который и посуху с трудом проходят, а в грязь и лед ...

    Может, Матье лучше отпроситься, пусть Рудхов выпишет освобождение от занятий. скажет, что простудился, тем блее все видели, как его колотило на финише. 

    некоторое время назад он отказался от участия на заледеневшем снежном кроссе в Италии, кажется

