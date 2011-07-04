Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул: «Наше соперничество больше волнует окружающих, чем нас с Ваутом ван Артом»

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), действующий чемпион мира в велокроссе, продолжил победную серию в сезоне велокросса 2023/24, выиграв вторую гонку своего календаря - Zilvermeercross (Exact Cross Mol). На трассе в Моле с песчаными участками состоялась первая в этом сезоне велокросса дуэль Матье ван дер Пула с Ваутом ван Артом.

На этот раз, в отличие от прошлого года, 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck опередил своего вечного соперника, 29-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma на 1 минуту 17 секунд. В прошлом году победу в Моле на этой трассе праздновал Ваут ван Арт.

Матье ван дер Пул, как и на первой гонке по велокроссу, большую часть дистанции проехал в одиночку. Он создал просвет и уехал от Ваута ван Арта через 15 с половиной минут после старта, на третьем из десяти кругов. Ваут ван Арт финишировал вторым, тройку сильнейших замкнул товарищ Ван дер Пула по команде Alpecin-Deceuninck Нильс Вандепутте.

Матье ван дер Пул: «Отлично себя чувствовал. Самое важное здесь - хорошо проехать через песок, и у меня это получилось. Потом надо быстро создавать просвет. Я отлично организовал свою гонку, распределил силы. Успевал восстановиться, чтобы без ошибок проезжать песчаный сектор. И, как я уже говорил, этот участок был здесь решающим. Я наслаждался своей гонкой.

Наше соперничество (с Ваутом ван Артом) больше волнует окружающих, чем нас самих. Ваут говорил, что зимой не ставил целью выходить к своей лучшей форме. В его случае мне это кажется разумным вариантом. Думаю, в других гонках он точно осложнит мне жизнь и будет впереди. Он собирается выиграть несколько гонок в этом сезоне».

Ваут ван Арт в интервью La Dèrniere Heure рассказал: «Я уже чувствую себя свежее. Эта дисциплина (велокросс), наверное, забирала слишком много времени в моём календаре в прошлые годы. Теперь мы постарались лучше сбалансировать программу, чтобы не было подряд слишком много гонок, так как это сокращает возможности для тренировок.

К первой дуэли с Матье в эту пятницу я готовился не лучшим образом. Только что провёл разведку Париж-Рубэ, потом у нас был первый тренировочный лагерь в Испании, а также презентация команды. Но я постараюсь быть впереди в тех гонках, где привык быть первым, где хочу выступить.

Сегодня мне было тяжело проходить песок. Большего добиться сегодня не мог. Матье быстро начал на меня давить, на песке я несколько раз ошибся, и потом всё быстро было кончено. Обычно надо оставлять силы для песка, но сегодня песчаные отрезки мне было просто труднее проходить. Ситуация улучшилась во второй части кросса. Я нашёл свой ритм, поехал лучше технически. Я доволен, что просто финишировал. Песок не даёт схитрить, на нём быстро возникает просвет».