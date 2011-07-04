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Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул: «Наше соперничество больше волнует окружающих, чем нас с Ваутом ван Артом»

 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), действующий чемпион мира в велокроссе, продолжил победную серию в сезоне велокросса 2023/24, выиграв вторую гонку своего календаря - Zilvermeercross (Exact Cross Mol). На трассе в Моле с песчаными участками состоялась первая в этом сезоне велокросса дуэль Матье ван дер Пула с Ваутом ван Артом.

 

На этот раз, в отличие от прошлого года, 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck опередил своего вечного соперника, 29-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma на 1 минуту 17 секунд. В прошлом году победу в Моле на этой трассе праздновал Ваут ван Арт.  

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта в велокроссе “Exact Cross Mol - Zilvermeercross”

 

 

Матье ван дер Пул, как и на первой гонке по велокроссу, большую часть дистанции проехал в одиночку. Он создал просвет и уехал от Ваута ван Арта через 15 с половиной минут после старта, на третьем из десяти кругов. Ваут ван Арт финишировал вторым, тройку сильнейших замкнул товарищ Ван дер Пула по команде Alpecin-Deceuninck Нильс Вандепутте.

 

Матье ван дер Пул: «Отлично себя чувствовал. Самое важное здесь - хорошо проехать через песок, и у меня это получилось. Потом надо быстро создавать просвет. Я отлично организовал свою гонку, распределил силы. Успевал восстановиться, чтобы без ошибок проезжать песчаный сектор. И, как я уже говорил, этот участок был здесь решающим. Я наслаждался своей гонкой.

 

Наше соперничество (с Ваутом ван Артом) больше волнует окружающих, чем нас самих. Ваут говорил, что зимой не ставил целью выходить к своей лучшей форме. В его случае мне это кажется разумным вариантом. Думаю, в других гонках он точно осложнит мне жизнь и будет впереди. Он собирается выиграть несколько гонок в этом сезоне».

 

Ваут ван Арт в интервью La Dèrniere Heure рассказал: «Я уже чувствую себя свежее. Эта дисциплина (велокросс), наверное, забирала слишком много времени в моём календаре в прошлые годы. Теперь мы постарались лучше сбалансировать программу, чтобы не было подряд слишком много гонок, так как это сокращает возможности для тренировок.

 

К первой дуэли с Матье в эту пятницу я готовился не лучшим образом. Только что провёл разведку Париж-Рубэ, потом у нас был первый тренировочный лагерь в Испании, а также презентация команды. Но я постараюсь быть впереди в тех гонках, где привык быть первым, где хочу выступить.

 

Сегодня мне было тяжело проходить песок. Большего добиться сегодня не мог. Матье быстро начал на меня давить, на песке я несколько раз ошибся, и потом всё быстро было кончено. Обычно надо оставлять силы для песка, но сегодня песчаные отрезки мне было просто труднее проходить. Ситуация улучшилась во второй части кросса. Я нашёл свой ритм, поехал лучше технически. Я доволен, что просто финишировал. Песок не даёт схитрить, на нём быстро возникает просвет».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 05:10 | Регистрация: 22.05.2013

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

  2. MVDP

    Сегодня, 07:44 | Регистрация: 3.10.2020

    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 7.12.2014

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  4. MVDP

    Сегодня, 10:40 | Регистрация: 3.10.2020

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

    1. s75

      Сегодня, 14:03 | Регистрация: 9.06.2015

      deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

      приехали;)

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:21 | Регистрация: 4.07.2011

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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