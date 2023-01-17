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Ваут ван Арт выиграл “Zilvermeercross” в бельгийском Моле

Ваут ван Арт обошёл Матье ван дер Пула и Тома Пидкока в велокроссе “Zilvermeercross”

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал вторую подряд победу в сезоне велокросса 2022/23. После победы на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине 28-летний велогонщик команды Jumbo-Visma, чемпион Бельгии по велокроссу, выиграл Zilvermeercross в бельгийском Моле.

 

  В числе его соперников были чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers), для которого Zilvermeercross стал восьмой гонкой сезона велокросса, и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), который проехал пятую гонку по велокроссу в этом году.

 

Ваут ван Арт – выиграл “Zilvermeercross” в бельгийском Моле

 

  Ваут ван Арт не стал отдыхать после интенсивного тренировочного лагеря, разведки дистанции Париж-Рубэ и презентации команды Jumbo-Visma, которая прошла 22 декабря.

 

  На втором из девяти кругов трассы Zilvermeercross образовалась группа из пяти лидеров, в числе которых были Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул, Том Пидкок, Лауренс Свек (Crelan – Fristads) и Кентан Херманс (Tormans Cyclo Cross Team). На шестом круге Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул уехали от соперников.  

 

  На седьмом круге Ваут ван Арт создал просвет на длинном песчаном секторе, где убежал от Матье ван дер Пула. Затем преимущество Ван Арта только нарастало, в итоге опередил Матье ван дер Пула на финише на 56 секунд. За третье место шла борьба между Томом Пидкоком, Лауренсом Свеком и Кентаном Хермансом. Чемпион мира по велокроссу сумел сохранить место на подиуме, финишировав третьим  через 1 минуту 20 секунд после победителя.

Ваут ван Арт – выиграл “Zilvermeercross” в бельгийском Моле

 

   Ваут ван Арт: «Не ожидал здесь выиграть. Наверное, поэтому победа ещё слаще. В первой части гонки в основном пробовал трассу, определял хорошие и плохие линии. Вторая часть гонки прошла намного лучше, я создал просвет. Доволен своим выступлением. Хороший старт перед активным периодом гонок. В детстве я ехал тут чемпионат. Здесь красивая трасса и мой родной регион. С этим местом у меня связано много приятных воспоминаний».

 

  Матье ван дер Пул: «Сегодня чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не могу быть довольным результатом. Надеюсь, на следующих гонках смогу оказать Вауту ван Арт больше сопротивления, в противном случае все оставшиеся гонки мне останется только его догонять. Немного тяжело такое проглотить, но надо продолжать двигаться дальше»

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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