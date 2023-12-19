Ваут ван Арт открыл сезон велокросса с победы в гонке серии “Exact Cross” в Эссене

- Категория:
- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 23:09
Ваут ван Арт не примет участия в чемпионате Бельгии и чемпионате мира по велокроссу
Ваут ван Арт (Wout van Aert) начал с победы сезон велокросса 2023/24. Несмотря на предстартовый комментарий о том, что почти не тренировался на велокроссовом велосипеде, 29-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл гонку серии “Exact Cross” в Эссене со значительным преимуществом - на 1 минуту 36 секунд опередил Йенса Адамса (Jens Adams) и на 2:51 - Тейса Артса (Thijs Aerts).
Ваут ван Арт держался в небольшой группе первые четыре круга, усилил давление на соперников на третьем круге, чередуя бег и езду по грязи, а на четвёртом круге уехал вперёд в одиночку. За два круга до финиша преимущество Ван Арта составляло почти минуту над Йенсом Адамсом. С полутораминутным преимуществом Ваут ван Арт смог отпраздновать победу на финише.
После гонки в Эссене Ваут ван Арт направится в Испанию, в тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma.
Ваут ван Арт: «Всегда приятно участвовать в этой гонке, она рядом с моим домом, здесь всегда вижу множество знакомых лиц. Поэтому очень счастлив, что начал сезон велокросса и что выиграл. Завтра последнее воскресенье дома, а потом уезжаю в Испанию, на первый тренировочный сбор команды, так что Новый год быстро приближается.
Если бы чемпионат Бельгии проводился ближе к Рождеству, я бы с удовольствием принял участие, но теперь не получится. Чемпионат мира снова в начале февраля. У меня уже была комбинация - чемпионат мира / весенние классики, и сейчас выбираю что-то другое. В тех кроссах, которые поеду, надеюсь выдать свой максимум».
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